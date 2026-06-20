LIBIA. Misurata propone la “Regione centrale”: scoppiano le proteste

Il recente progetto di costituire la cosiddetta “Regione Centrale” o “Quarta Regione” da parte della municipalità di Misurata, sta provocando una forte ondata di contestazioni politiche, sociali e istituzionali, alimentando il timore che l’iniziativa possa trasformarsi in un ulteriore fattore di frammentazione del Paese. L’annuncio, arrivato nel corso di una riunione a Misurata i primi di giugno con la partecipazione di diversi sindaci della fascia centrale, riguarda un’area che comprenderebbe nove municipalità: Misurata, Bani Walid, Zliten, al Khums, Tarhuna, Msallata, Qasr al Akhyar, Al Mardum e Tinina.

Secondo i promotori, l’obiettivo sarebbe quello di riunire le municipalità della zona in un unico quadro amministrativo, sulla base di confini storici, per migliorare i servizi ai residenti e rispondere in modo più efficace ai bisogni locali. Il sindaco di Tarhuna, Muhammad Ali al Koshar, ha presentato l’iniziativa come una risposta alle richieste della popolazione della regione, mentre altri sostenitori la descrivono come un passo utile sul piano amministrativo ed economico. In questa chiave, la nuova regione verrebbe letta come uno strumento per rafforzare la partecipazione locale e favorire lo sviluppo.

Non mancano però le voci critiche. Diversi osservatori e figure politiche sostengono che la creazione della “Regione Centrale” non possa essere considerata una semplice procedura amministrativa, piuttosto un segnale politico in una fase già segnata da divisioni profonde. L’ex portavoce del Consiglio di Stato, Al Sanousi Ismail, ha affermato che non esiste alcuna base giuridica per intraprendere tale decisione, in quanto la delimitazione delle regioni rientrerebbe nelle competenze del potere legislativo e non delle assemblee municipali. In assenza di un accordo nazionale, ha sottolineato che nessun attore locale può unilateralmente imporre la nascita di una nuova entità regionale. Persino il deputato Jaballah al Shaibani ha sostenuto che la soluzione più prudente sarebbe adottare un sistema provinciale oppure lasciare invariato l’attuale assetto. Anche altri esponenti, tra cui membri del Consiglio di Stato ed esperti economici, hanno avvertito che l’iniziativa potrebbe incoraggiare richieste analoghe da parte di altre aree del Paese, con il rischio di aggravare la frammentazione istituzionale.

Alla luce di ciò, non sono mancate immediate reazioni sul territorio. A Tarhuna, gli abitanti hanno bloccato la sede della municipalità con barricate di terra, in segno di protesta contro l’eventuale annessione alla nuova regione. Il Consiglio sociale delle tribù di Tarhuna ha respinto la posizione del sindaco, sostenendo che essa non rappresenta la volontà della popolazione locale. Anche Bani Walid ha espresso una netta opposizione, arrivando alla chiusura della sede municipale come segnale di dissenso. Il Consiglio sociale delle tribù Warfalla ha inoltre annunciato il proprio rifiuto del progetto, definendolo una minaccia diretta all’unità della Libia. Nel suo messaggio, il Consiglio degli anziani e dei notabili di Bai Walid ha parlato apertamente di una “cospirazione” contro l’integrità nazionale e ha invitato anziani tribali, attivisti, giovani e rappresentanti sociali a partecipare a una riunione d’emergenza per discutere la questione. In modo simile, le componenti sociali e i residenti di Tinina hanno dichiarato il loro rifiuto di qualsiasi tentativo di dividere il Paese o di imporre una subordinazione forzata a nuove entità amministrative.

Come se non bastasse, la vicenda della “Regione Centrale” ha scatenato ulteriori iniziative volte a ridefinire gli equilibri territoriali. Infatti, accanto a tale proposta emerge il progetto della “Regione di Hamada al Hamra”, annunciato da Abdullah Ahmed Naker, capo del Partito della Vertice e del Consiglio Rivoluzionario di Tripoli, nonché uno dei leader militari della rivoluzione del 17 febbraio. Fonti locali hanno reso noto che Naker avrebbe delineato un’area molto ampia, estesa da Warshafana a est fino ad az Zawia e Zuwara a ovest, e da Gharyan e dalla regione dei Monti Occidentali a nord fino ai confini libici con Tunisia, Algeria, e poi Ciad e Niger a sud, passando per Mizdah, Ash Shwayrif, Ash Shati, Ubari, Murzuq e Ghat. Il progetto, nelle intenzioni del suo promotore, dovrebbe garantire i diritti degli abitanti della regione, rafforzarne la partecipazione in una partnership nazionale più equilibrata e assicurare una distribuzione più giusta di opportunità e servizi.

Inoltre, Naker avrebbe anche invitato municipalità, consigli sociali, organizzazioni della società civile, gruppi giovanili e personalità nazionali a coordinarsi in vista di un ampio incontro, che dovrebbe essere convocato in un secondo momento, per discutere il futuro della regione e i meccanismi di un’azione comune capace di tutelare gli interessi dei cittadini e rafforzare l’unità nazionale.

Il dibattito sulla “Regione Centrale” si inserisce, dunque, in una Libia già attraversata da una crisi politica, istituzionale e di fiducia, in cui la questione della distribuzione del potere territoriale tende a sovrapporsi alle dinamiche di influenza tra città, milizie e centri di comando. Per alcuni analisti, il progetto rifletterebbe un tentativo di rafforzare il peso politico di Misurata e delle aree coinvolte; per altri, rappresenterebbe invece una manovra per ottenere maggiore controllo sulle risorse e sui futuri equilibri nazionali. In questo senso, la discussione sulla nuova regione appare meno come un dossier amministrativo e più come un test sulla capacità della Libia di gestire le proprie fratture senza trasformarle in nuove linee di divisione.

La vicenda, inoltre, è seguita con attenzione anche sul piano internazionale. L’incontro tra l’ambasciatore dell’Unione Europea in Libia, Nicola Orlando, e il sindaco di Misurata, avvenuto due giorni dopo l’annuncio, segnala l’interesse esterno per il ruolo della città nei processi elettorali, di riconciliazione e di unità nazionale. Resta tuttavia il fatto che, al momento, il progetto della “Regione Centrale” sembra aver prodotto soprattutto un irrigidimento delle posizioni, più che un consenso condiviso.

Camilla Montananri

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