LIBIA. La crisi politica entra in una nuova fase: la sfida di Al Majdoub e la rottura ai vertici del Parlamento

La crisi politica libica è entrata in un ulteriore fase delicata, a seguito della nascita di un esecutivo alternativo a Ginevra, il tentativo di sostituzione dell’autorità del GNU di Dabaiba e, parallelamente, una vera e propria rivoluzione ai vertici della Parlamento di Bengasi.

Facendo un breve passo indietro, la prima frattura risale al 17 luglio, quando un forum politico riunito a Ginevra ha annunciato la designazione di Mustafa al Majdoub alla guida di quello che è stato definito un “Governo libico unificato”. L’iniziativa nasce al di fuori della roadmap delle Nazioni Unite, la stessa che ha precisato di non avere alcun rapporto con gli organizzatori del forum né con le sue decisioni. Al momento della sua proclamazione, quindi, il governo di Al Majdoub non disponeva né del riconoscimento delle istituzioni libiche esistenti né di quello internazionale.

La novità decisiva è arrivata proprio il 2 ottobre, quando Al Majdoub ha annunciato di voler assumere concretamente le funzioni di governo a Tripoli, dichiarando il congelamento dei lavori del Parlamento e del Consiglio di Stato, proclamando una mobilitazione militare generale e chiedendo alle autorità esistenti di trasferire rapidamente il potere per evitare “spargimenti di sangue”.

Significativo è quanto accaduto giorni prima l’annuncio di Al Madjoub, ovvero l’arrivo del Ministro dell’Interno del GNU di Dabaiba, Imad Trabelsi negli Stati Uniti con l’ incontro del 30 settembre con Massad Boulos, consigliere senior dell’amministrazione Trump per gli affari arabi e africani. Trabelsi si trovava negli USA proprio nei giorni immediatamente precedenti all’escalation politica e con Boulos aveva discusso riguardo alla cooperazione in materia di sicurezza, al rafforzamento delle capacità degli apparati libici e la stabilità istituzionale. Il Ministero di Trabelsi rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui il GNU mantiene il controllo della sicurezza nella capitale, Tripoli. La sua posizione assume quindi un peso particolare nel momento in cui un’autorità alternativa afferma di voler entrare a Tripoli e sostituire le istituzioni esistenti.

Tuttavia, mentre Tripoli affronta la sfida di Al Majdoub, nella Libia orientale si è consumata un’altra rottura istituzionale.

Il Parlamento di Aguila Saleh ha avviato il 5 ottobre una procedura per modificare il proprio regolamento e introdurre un sistema di mandato per l’Ufficio di presidenza. Secondo quanto riportato dall’agenzia ufficiale libica LANA (Libyan News Agency), 98 deputati su 102 presenti hanno approvato l’avvio della procedura. Il giorno successivo, il 6 ottobre, il Parlamento ha compiuto il passo decisivo. I deputati hanno eletto: Al Salihin Abdul Nabi al Obeidi come nuovo Presidente; Tariq al Ashtar come Primo vicepresidente; Misbah Douma come Secondo vicepresidente ed infine, Zayed Hadiya come relatore.

L’elezione è stata annunciata ufficialmente dal portavoce del Parlamento e confermata dall’agenzia LANA. Dunque, Aguila Saleh ha perso la presidenza dopo circa dodici anni alla guida dell’assemblea.

Ed è qui che sale all’attenzione l’incontro tra Misbah Douma e Khalifa Haftar. Prima dell’elezione definitiva, Douma aveva incontrato Khalifa Haftar presso il quartier generale del Comando generale a Bengasi. Al centro del colloquio vi erano gli ultimi sviluppi politici e il sostegno al processo di unificazione delle istituzioni libiche. Dopo l’elezione, gli Haftar hanno accolto favorevolmente la nuova presidenza del Parlamento dichiarando il sostegno delle forze armate alle istituzioni nazionali e al processo di unificazione dello Stato. Non solo, il sostegno alle nuove cariche è arrivato anche dalla Missione delle Nazioni Unite in Libia e dagli Stati Uniti.

Va anche posta l’attenzione sul fatto che per anni Aguila Saleh è stato uno degli elementi di continuità dell’est libico: presidente del Parlamento, interlocutore internazionale e figura istituzionale capace di mantenere quest’ultimo al centro della struttura politica sostenuta da Haftar. La sua rimozione modifica quindi gli equilibri interni alla Cirenaica: l’estromissione di Saleh dalla presidenza del Parlamento si inserisce pertanto nella lotta di potere generale in corso in Libia, un conflitto caratterizzato dalla concentrazione del potere nelle mani di specifiche fazioni. Parallelamente, l’ascesa degli Haftar, in particolare Saddam, pone l’accento sulla possibilità di una futura successione all’interno dell’apparato politico-militare orientale, alla luce della Russia e degli Stati Uniti che si contendono l’influenza nella regione orientale, e con la Turchia che dal suo canto cerca un accordo marittimo con la Libia: tutti fattori che contribuiscono tutti a intensificare notevolmente il conflitto.

Inoltre, il nuovo Presidente del Parlamento, Al Obeidi, è anch’egli un deputato dell’est, eletto nel distretto di Tobruk e precedentemente impegnato nella diplomazia parlamentare con la Turchia.

Dunque, le nuove nomine alle cariche parlamentari permette intanto all’est libico di presentarsi come un attore istituzionale ed un interlocutore rinnovato, proprio mentre Tripoli di Dabaiba si trova a dover fronteggiare una nuova sfida per il proprio governo. Il riconoscimento di Al Obeidi da parte del Comando generale, dunque gli Haftar, arriva mentre la comunità internazionale insiste sull’unificazione delle istituzioni libiche. La nuova leadership può quindi cercare di presentarsi come lo strumento attraverso il quale la Cirenaica intende negoziare la propria posizione nel futuro assetto nazionale.

Camilla Montanari

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