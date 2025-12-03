LIBIA. La CPI ha fissato per maggio 2026 il processo a El Hisri

Il 3 dicembre, la Corte Penale Internazionale ha fissato per il 19 maggio 2026 l’inizio dell’udienza di convalida delle accuse per Khaled Mohamed Ali el Hishri, cittadino libico accusato di crimini di guerra e crimini contro l’umanità presumibilmente commessi nel carcere di Mitiga, nella capitale Tripoli, tra il 2015 e il 2020.

El Hishri è stato consegnato alla corte lunedì dopo il suo arresto in Germania a luglio, in base a un mandato di cattura sigillato emesso dalla Camera Preliminare I della CPI. È rimasto in custodia cautelare in Germania fino al completamento del procedimento nazionale ai sensi dell’articolo 59 dello Statuto di Roma, riporta TRT.

Durante la prima comparizione di mercoledì davanti alla Camera Preliminare I, il giudice che presiedeva l’udienza ha sottolineato che la sessione si limitava a confermare la sua identità, assicurarsi che comprendesse le accuse e i suoi diritti e fissare una data per la successiva fase procedurale.

L’uomo aveva già ricevuto una copia del mandato di arresto in arabo, hanno osservato i giudici. Un funzionario del tribunale ha letto i presunti crimini, tra cui maltrattamenti, tortura, omicidio, oltraggi alla dignità personale, stupro e violenza sessuale, nonché crimini contro l’umanità come reclusione, tortura, stupro, violenza sessuale, omicidio e persecuzione. Questi atti sarebbero stati commessi contro detenuti considerati oppositori delle Forze Speciali di Deterrenza RADA con sede a Tripoli o della sua ideologia.

El Hishri è stato inoltre informato dei suoi diritti procedurali, tra cui il diritto al silenzio, all’assistenza legale, alla traduzione e alla richiesta di rilascio in attesa del processo. I giudici hanno confermato di aver ricevuto una notifica iniziale della sua intenzione di chiedere la libertà provvisoria.

Invitato a commentare le condizioni del suo trasferimento o detenzione, El Hishri ha dichiarato solo: “Chiedo solo il mio rilascio”.

La Camera ha inoltre fissato scadenze procedurali fondamentali, tra cui l’ordine all’accusa di completare la divulgazione di tutti i materiali alla base del mandato d’arresto entro l’11 dicembre e la programmazione della prima conferenza di valutazione per il 28 o 29 gennaio.

I giudici hanno inoltre incaricato le parti di presentare proposte congiunte sulla divulgazione delle prove e sulle questioni connesse entro il 15 gennaio.

Maddalena Ingroia

