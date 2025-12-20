LIBIA. Incontro tra Feldmarescialli: Munir incontra Haftar

Il Capo di Stato Maggiore dell’esercito pakistano, il generale Asim Munir, ha incontrato mercoledì scorso a Bengasi il comandante militare libico Khalifa Haftar per discutere del rafforzamento delle relazioni e della cooperazione in materia di difesa, ha dichiarato l’esercito pakistano in una nota.

Stando quanto riporta The News Arab, Munir ha incontrato il comandante militare, a capo della forza militare nella Libia orientale che rivaleggia con il governo di Tripoli, e il suo vice e figlio, Saddam Khalifa Haftar, ha riferito l’ala mediatica dell’esercito pakistano.

“Al suo arrivo, il feldmaresciallo ha ricevuto la guardia d’onore da un contingente delle Forze Armate libiche elegantemente equipaggiato”, ha dichiarato l’Inter-Services Public Relations dell’esercito in una nota, riferendosi all’Esercito Nazionale Libico (LNA) di Haftar.

“Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza della collaborazione nell’addestramento, nel rafforzamento delle capacità e nell’antiterrorismo”, prosegue la nota.

Ha aggiunto che il Capo di Stato Maggiore pakistano ha sottolineato “l’impegno del suo Paese a rafforzare i legami di difesa con la Libia, sulla base di interessi condivisi”.

Il Pakistan, uno stato a maggioranza musulmana dotato di armi nucleari, ha legami decennali con la Libia, sebbene tali relazioni siano state complicate dalla divisione del paese in due amministrazioni rivali. Asim Munir, ha ribadito l’impegno del Pakistan a rafforzare i legami di difesa con la Libia, sulla base di interessi comuni.

Durante l’incontro con Khalifa Haftar sono state discusse questioni di reciproco interesse, dinamiche di sicurezza regionale e percorsi per migliorare la difesa bilaterale e la cooperazione tra forze armate, riporta la Radio dell’esercito pakistano.

Da parte sua, Khalifa Haftar ha apprezzato la professionalità delle Forze Armate pakistane e ha espresso il desiderio di ampliare ulteriormente la cooperazione in materia di difesa tra i due Paesi.

Lucia Giannini

