LIBIA. Haftar ha un ruolo cruciale per la liberazione di un prigioniero americano nel Sahel

Kevin Rideout, un pilota e missionario americano rapito a Niamey, capitale del Niger, nell’ottobre 2025, è stato rilasciato il 13 agosto. La sua liberazione segue la ripresa di dialogo degli USA con le giunte militari del Sahel. Inoltre, Khalifa Haftar, comandante in capo dell’esercito libico, LAAF, avrebbe avuto un ruolo chiave nel rilascio dell’ostaggio statunitense detenuto dallo Stato Islamico, operante nel Sahel, una regione afflitta da una persistente presenza jihadista. Il dibattito è se ciò sia avvenuto tramite un raid dei militari in territorio maliano o mediante un accordo o un pagamento per il riscatto. Di sicuro si tratta di un gesto per rafforzare i suoi legami con l’amministrazione Trump, anche se inizialmente gli USA avevano omesso qualsiasi menzione del ruolo di Haftar.

Rideout, è ora nelle mani degli Stati Uniti. A riportare la notizia per primo il New York Times, citando due funzionari statunitensi, sulla base di immagini che ne attestavano la sopravvivenza. Il missionario statunitense del gruppo evangelico Serving in Mission (SIM), con sede nella Carolina del Nord, è stato rilasciato dopo essere stato rapito da tre uomini armati a Niamey lo scorso 21 ottobre. Il 14 agosto, la SIM, l’organizzazione cristiana per cui lavorava, ha dichiarato in un comunicato che Rideout godeva di buona salute ed era sotto la cura di funzionari statunitensi dopo oltre nove mesi di prigionia. Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato il rilascio di Rideout in un post su Truth Social, ribadendo che è era stato rapito da “terroristi jihadisti”. In seguito ha anche affermato che lo incontrerà, insieme alla moglie, molto presto alla Casa Bianca.

Si ritiene inoltre, come scrive The Africa Report, che Rideout sia stato spostato nella zona di confine Liptako-Gourma, tra Niger, Mali e Burkina Faso. Il suo rilascio è avvenuto anche grazie al miglioramento del coordinamento tra gli Stati Uniti e le giunte militari in Niger e Mali, incluso un gruppo di intelligence congiunto focalizzato sulla zona transfontaliera tra i tre Paesi. A marzo Reuters aveva riferito che gli Stati Uniti stavano spingendo per riprendere la raccolta di informazioni nel vicino Mali, in parte motivati dal desiderio di trovare il missionario rapito, che all’epoca si riteneva fosse detenuto in Mali dalla filiale di al Qaeda nella regione, JNIM. Infatti, la Casa Bianca ha revocato le sanzioni contro alti funzionari del governo maliano all’inizio di quest’anno, nel tentativo di garantire l’accesso allo spazio aereo del paese per cercare il pilota. L’ex inviato speciale del Dipartimento di Stato per il Sahel, J. Peter Pham attribuisce il merito del rilascio di Rideout al miglioramento del coordinamento con i tre membri dell’Alleanza degli Stati del Sahel (ASS), aggiungendo che “l’amministrazione statunitense non solo ha fatto della sua liberazione una priorità, ma ha anche beneficiato di un’ampia collaborazione da parte dei servizi di intelligence e di sicurezza del Mali e del Niger, i cui leader sono stati oggetto di dialogo anziché di ostracismo da parte di Washington”.

Il caso collega la Libia al rilascio dell’ostaggio nelle mani di un gruppo affiliato a DAESH. Infatti, un accordo per la liberazione dell’americano tenuto prigioniero sarebbe stato mediato con l’aiuto del comandante militare, Khalifa Haftar, secondo quanto riportato da Reuters, citando quattro fonti. Questo suo coinvolgimento mostra come si è ritagliato una posizione di rilievo come attore fondamentale della sicurezza ma soprattutto una mossa da usare come leva nei confronti dell’amministrazione Trump. Infatti, l’operazione è stata condotta con l’approvazione personale di Khalifa Haftar, e con il coordinamento e la supervisione del suo vice e Capo di Stato Maggiore, il Generale Saddam Haftar, che sta assumendo un ruolo regionale sempre più importante.

Tuttavia, non vi è unanimità sulle modalità e sui dettagli ufficiali poiché emergono versioni contrastanti. Secondo alcune fonti è stato raggiunto un accordo o perfino che è stato pagato un riscatto; mentre una fonte di alto livello all’interno delle forze di Haftar ha affermato che è stata condotta un’operazione militare in Mali, da parte di un commando d’élite delle LAAF, con Rideout trasportato poi in aereo nella città di Bengasi, nella Libia orientale. Infatti, il ruolo della Libia nell’accordo non era stato precedentemente riportato. Secondo altri fonti, il recente tentativo di ottenere il suo rilascio da DAESH è stato guidato da Cherif Ould Tahar, un uomo d’affari arabo-maliano con legami con gruppi armati regionali e reti di contrabbando. Lo stesso Rideout ha riconosciuto poi il ruolo di Saddam Haftar nella sua liberazione.

L’analista Jalel Harchaoui, associato al Royal United Services Institute, invece, si è soffermato sulla figura di Rudolph “Rudy” Atallah, uno dei funzionari statunitensi che hanno contribuito a supervisionare gli sforzi di Washington per il recupero del missionario americano. Nel novembre del 2025, il Washington Post riportò che l’FBI aveva formalmente guidato le indagini, ma che Sebastian Gorka, direttore senior per l’antiterrorismo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, e Atallah, suo vice, erano i “responsabili” del caso Rideout. Attalah, originario di Beirut, in Libano, si è ritirato dall’aeronautica militare dopo una carriera che ha spaziato tra aviazione, operazioni speciali, intelligence e antiterrorismo. Fino a poco tempo fa quando ha lasciato la Casa Bianca, il ruolo di Atallah presso il Consiglio comprendeva anche la lotta al terrorismo in Africa. Ora dirige la White Mountain Research, una società di consulenza – a governi, aziende e organizzazioni non profit – per la sicurezza da lui fondata. Atallah possiede anche altre società: nel 2025 era proprietario di Brimtek DMCC, una società di cybersicurezza e intelligence registrata negli Emirati Arabi Uniti. Non ci sono indicazioni però che Atallah sia stato in contatto con la famiglia Haftar. Anche diverse fonti a Bengasi, definite affidabili dallo stesso ricercatore hanno espresso dubbi sulla versione degli Haftar, suggerendo che del denaro potrebbe effettivamente essere passato di mano.

Vale la pena ricordare un altro caso di sequestro di persona in Mali. Dopo che JNIM aveva rapito lo sceicco Ahmed bin Maktoum bin Juma al Maktoum di Dubai e due suoi collaboratori stranieri vicino a Bamako nel settembre 2025, i tre sono stati liberati alla fine di ottobre dopo che gli Emirati Arabi Uniti avrebbero pagato un riscatto di circa 50 milioni di dollari.

Paolo Romano

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