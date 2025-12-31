LIBIA. Flintlock 2026 in terra libica. All’Italia pianificazione ed esecuzione dell’esercitazione

Per la prima volta, la Libia ospiterà congiuntamente l’esercitazione Flintlock 2026, un evento di addestramento volto a riunire entrambe le fazioni delle forze armate del Paese, divise tra loro.

Il Generale statunitense John Brennan, vice comandante dello U.S. Africa Command, ha annunciato l’evento lo scorso 14 ottobre durante una visita di una settimana nel Paese. Flintlock, la principale esercitazione delle forze speciali nel continente africano, includerà anche un sito di addestramento in Costa d’Avorio, riportano ADF e DefenceWeb.

“Questa esercitazione non riguarda solo l’addestramento militare; si tratta di superare le divisioni, rafforzare le capacità e sostenere il diritto sovrano della Libia a determinare il proprio futuro”, ha affermato Brennan. “Collaborando con i libici dell’ovest e dell’est, stiamo contribuendo direttamente agli sforzi libici per unificare le loro istituzioni militari”.

L’esercitazione primaverile dovrebbe svolgersi nei pressi di Sirte, una città costiera sulla linea del cessate il fuoco che divide il Paese in due. La metà occidentale è controllata dal Governo di Unità Nazionale con sede a Tripoli; La metà orientale è controllata dal generale Khalifa Haftar e dal suo Esercito Nazionale Libico.

Dopo anni di combattimenti, le due parti hanno dichiarato un cessate il fuoco nel 2020 e da allora si è instaurata una pace precaria. Nel gennaio 2025, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l’embargo sulle armi per consentire l’assistenza tecnica e l’addestramento al fine di promuovere la riunificazione delle forze di sicurezza libiche.

Flintlock riunisce circa 1.500 soldati provenienti da oltre 30 paesi e include l’addestramento tattico in abilità come tiro a segno, tattiche di piccole unità e medicina da campo. L’evento include solitamente esercitazioni di comando e assistenza umanitaria alle comunità circostanti.

Il Comando Operazioni Speciali italiano svolgerà un ruolo di primo piano nella pianificazione e nell’esecuzione dell’operazione Flintlock 26, come previsto dalla Libia.

Durante la sua ultima visita, Brennan ha incontrato a Tripoli il Vice Ministro della Difesa Abdulsalam Zubi, il Capo di Stato Maggiore Mohamed Haddad e il Direttore dell’Intelligence Militare Mahmoud Hamza. A Sirte, ha incontrato il Generale Saddam Haftar, figlio minore di Khalifa Haftar, recentemente nominato Vice Comandante dell’Esercito Nazionale Libico.

Ospitare Flintlock non solo consentirà alle forze libiche di affinare le proprie competenze e migliorare le capacità antiterrorismo, ma rappresenterà anche una rara opportunità di cooperazione tra le sue istituzioni militari. “La partecipazione congiunta delle forze libiche occidentali e orientali segna un significativo passo avanti negli sforzi libici verso l’unificazione delle istituzioni militari e la creazione di una solida cooperazione in materia di sicurezza tra Stati Uniti e Libia”, ha affermato AFRICOM.

La visita di Brennan arriva in un anno di significativo impegno da parte degli Stati Uniti, in Libia. Ad aprile, la nave ammiraglia della Sesta Flotta statunitense, la USS Mount Whitney, ha fatto scalo a Tripoli e Bengasi, prime visite di questo tipo di una nave della Marina statunitense in Libia in 56 anni. Si prevede che tali sforzi continueranno nel prossimo anno.

“Abbiamo una partnership crescente e preziosa con le forze libiche provenienti da tutto il Paese e non vediamo l’ora di condurre un addestramento che supporti direttamente gli sforzi di riunificazione della Libia”, ha affermato Brennan.

Lucia Giannini

