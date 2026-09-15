LIBIA. Chiusi due impianti petrliferi. La NOC potrebbe dichiarare Forza Maggiore 

Le operazioni presso due giacimenti petroliferi e una stazione di pompaggio sono state sospese dopo che alcuni membri delle forze di sicurezza incaricate di proteggere il settore petrolifero libico hanno chiuso una valvola del principale oleodotto per il trasporto di greggio Hamada-Zawiya; lo ha reso noto martedì la National Oil Corporation (NOC).

La NOC ha dichiarato che potrebbe invocare la clausola di forza maggiore qualora la valvola dovesse rimanere chiusa o se altri giacimenti dovessero subire analoghe interruzioni forzate. L’azienda ha comunicato che la produzione si è completamente arrestata nei giacimenti di Hamada e Tahara, nonché presso una stazione di pompaggio, riporta The Arab Weekly.

La produzione petrolifera libica è stata soggetta a ripetute interruzioni per motivi politici e tecnici sin dalla rivolta del 2011 contro Muammar Gheddafi. In una nota ripresa da Reuters, la Guardia per la Protezione degli Impianti Petroliferi (Petroleum Facilities Guard) – responsabile della sicurezza di giacimenti, oleodotti e terminali libici – ha chiesto che l’ente venga trasferito “sotto la competenza finanziaria e amministrativa della National Oil Corporation”.

Il Corpo ha sollecitato la Presidenza del Consiglio e la NOC ad adottare misure urgenti per completare le procedure amministrative e finanziarie necessarie a tale passaggio, definendo al contempo una tempistica chiara per l’attuazione. Attualmente, l’ente opera sotto l’egida del Ministero della Difesa.

La Guardia ha annunciato l’attuazione di una riduzione parziale della produzione per la durata di una settimana, a partire da martedì, in diversi giacimenti – tra cui Wafa, Al-Khamsa ed El Feel – avvertendo che, in caso di mancato accoglimento delle richieste, si procederebbe a un blocco totale delle attività.

La produzione di petrolio rappresenta la principale risorsa economica della Libia, costituendo circa il 90% dell’economia dell’intero Paese.

“Chiudere i giacimenti petroliferi e interrompere le operazioni di produzione in questa fase critica – mentre il mondo assiste a un aumento dei prezzi del greggio – rappresenta un colpo devastante per l’economia nazionale”, ha affermato la NOC in un comunicato.

Maddalena Ingrao

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