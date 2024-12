LIBIA. Al via l’incontro consultivo tra la Camera dei Rappresentanti libica e l’Alto Consiglio di Stato

Si sono aperti mercoledì nella città di Bouznika in Marocco i lavori dell’incontro consultivo tra la Camera dei rappresentanti libica e l’Alto Consiglio di Stato libico, nell’ambito del dialogo inter-libico.

Questo incontro fa parte degli sforzi volti a dare nuovo slancio al processo politico in Libia e condurre alle elezioni presidenziali e parlamentari, attraverso un accordo su una tabella di marcia che conduca alla formazione di un governo di unità.

La Camera dei Rappresentanti e l’Alto Consiglio di Stato sono riusciti a sviluppare leggi elettorali consensuali attraverso la Commissione 6+6, citata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU nella sua ultima risoluzione sulla Libia.

La città di Skhirat ha ospitato, nel dicembre 2015, una serie di cicli di dialogo inter-libico, coronati dall’“Accordo di Skhirat” che costituisce un passo cruciale nella risoluzione della crisi libica.

Il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita ha esortato i legislatori libici ad abbracciare l’accordo “Spirito di Skhirat” durante un incontro chiave per risolvere la crisi politica della Libia che ha avuto luogo mercoledì a Bouznika, in Marocco.

Intervenendo a un incontro consultivo tra la Camera dei rappresentanti della Libia e l’Alto Consiglio di Stato, Bourita ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’unità libica nel superare la situazione di stallo. Oltre 60 membri di entrambi i consigli si sono riuniti per i colloqui di due giorni, riporta Barlaman Today.

Bourita ha ricordato ai partecipanti l’importanza dell’accordo di Skhirat del 2015, che ha fornito alla Libia istituzioni riconosciute e una certa stabilità. Ha invitato i libici ad assumersi la responsabilità del futuro del loro paese senza interferenze esterne.

L’incontro avviene in un contesto di tumulti regionali e coinvolgimento internazionale negli affari libici. Bourita ha sottolineato le sfide che la Libia deve affrontare, tra cui la necessità di un governo unificato per preparare elezioni credibili e affrontare le urgenti richieste economiche e sociali.

Il Marocco ha ribadito la sua posizione neutrale, offrendo uno spazio sicuro ai libici per discutere di soluzioni lontano dalle pressioni esterne. Questo approccio riflette l’impegno incrollabile del paese per la stabilità della Libia sotto la guida di Re Mohammed VI.

La posta in gioco è alta mentre gli attori politici della Libia si sforzano di colmare le divisioni e preparare il terreno per una pace duratura. Lo “Spirito di Skhirat” rimane un punto fermo in questa fase critica, sulla sua fondazione; l’accordo politico di Skhirat cerca di porre fine alle ostilità, ma anche alle rivalità passate per unificare le forze militari libiche.

Redazione