LIBERTÀ DI STAMPA. Solidarietà a Maurizio Bolognetti

“L’Associazione Giornalisti 2.0 esprime profonda preoccupazione perl’intimidazione e le per le minacce di morte indirizzate al collega Maurizio Bolognetti, giornalista di grande esperienza e grande dirittura morale.

È un gesto che non può essere accettato nè taciuto: colpire giornalisti, e operatori dell’informazione che raccontano le complesse dinamiche contemporanee significa colpire la libertà di espressione garantita costituzionalmente e la libertà di stampa, pilastri fondamentale della nostra democrazia.

Chiediamo alle autorità competenti di fare luce sull’accaduto e di assicurare alla giustizia i responsabili di queste minacce. Rivolgiamo anche noi un appello a tutte le forze politiche affinché difendano con i fatti il diritto di cronaca e la libertà di informazione, impegno comune e condiviso da tutti gli operatori del settore”.

Antonio Albanese, Responsabile dipartimento relazione estere dell’Associazione Giornalisti 2.0.