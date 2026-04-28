LIBERTÀ DI STAMPA. Il NYT vince il primo round contro il Pentagono sulla libertà di movimento dei giornalisti 

Il Dipartimento della Difesa può richiedere che i giornalisti siano scortati all’interno del Pentagono, mentre l’amministrazione Trump presenta ricorso contro la decisione di un giudice che ha bloccato l’applicazione della politica di accesso alla stampa contro cui ha fatto causa il New York Times. Lo ha stabilito lunedì una corte d’appello.

La sentenza, emessa da un collegio di tre giudici della Corte d’Appello del Distretto di Columbia, non rappresenta la decisione definitiva nella causa intentata dal quotidiano contro la nuova politica di accreditamento stampa del Pentagono. Tuttavia, la maggioranza dei giudici ritiene che l’amministrazione abbia buone probabilità di dimostrare la validità legale del requisito della scorta, riporta AP.

Il collegio ha accolto la richiesta del governo di sospendere la decisione del 9 aprile del giudice distrettuale Paul Friedman, il quale aveva stabilito che il Dipartimento della Difesa stava violando il suo precedente ordine di ripristinare l’accesso al Pentagono per i giornalisti.

I giudici Justin Walker, J. Michelle Childs e Bradley Garcia hanno esaminato il caso, con Childs in dissenso rispetto alla maggioranza di 2 a 1. «I giornalisti difficilmente possono verificare le fonti, raccogliere informazioni o parlare apertamente con il personale del Dipartimento con una scorta che incombe sulle loro spalle», ha scritto Childs.

Friedman ha stabilito che la nuova politica di accreditamento del Pentagono violava i diritti costituzionali dei giornalisti alla libertà di parola e al giusto processo. Ha affermato che il team del Segretario alla Difesa Pete Hegseth aveva cercato di eludere la sua sentenza del 20 marzo introducendo nuove regole che espellono tutti i giornalisti dall’edificio a meno che non siano accompagnati da una scorta.

Il portavoce del Dipartimento della Difesa, Sean Parnell, ha dichiarato di accogliere con favore la decisione della commissione e di attendere con interesse di discutere nel merito il proprio “caso completo” di fronte alla stessa commissione. In una dichiarazione pubblicata sui social media, Parnell ha affermato che l’accesso senza scorta al Pentagono ha portato alla “regolare divulgazione non autorizzata di informazioni sensibili e classificate sulla difesa nazionale”.

«Dall’implementazione dell’attuale politica di accesso, il Dipartimento ha riscontrato una significativa riduzione di queste divulgazioni non autorizzate, che quando si verificano possono mettere in pericolo la vita dei militari, del personale dell’intelligence e dei nostri alleati», ha scritto. Theodore Boutrous, avvocato del New York Times, ha affermato che la sentenza del collegio giudicante è “di portata limitata e preliminare” e “non mette in dubbio” la solidità delle argomentazioni costituzionali del giornale.

“Non vediamo l’ora di difendere in appello la portata completa delle sentenze del tribunale distrettuale a favore del New York Times“, ha dichiarato Boutrous in un comunicato.

Il presidente Donald Trump, repubblicano, ha nominato Walker. Il presidente Joe Biden, democratico, ha nominato Garcia e Childs. Friedman è stato nominato dal presidente democratico Bill Clinton.

Lucia Giannini

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