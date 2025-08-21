LIBERTÀ DI STAMPA. GIORNALISTI 2.0: Minacce a Il Tempo e Libero: un attacco alla libertà di stampa che riguarda tutti

Nelle ultime ore una lettera a firma anarchica, contenente gravi minacce di morte, è stata recapitata alla redazione de Il Tempo e indirizzata all’editore Angelucci, al vicepresidente Pasini, al direttore Tommaso Cerno e al direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone.

L’Associazione di categoria Giornalisti 2.0 esprime piena e incondizionata solidarietà alle persone coinvolte e condanna con forza questo atto vile e intimidatorio che non rappresenta solo un attacco a singoli professionisti dell’informazione, ma un grave attentato alla libertà di stampa e al diritto dei cittadini a essere informati.

Chiediamo che le autorità competenti facciano al più presto chiarezza, individuando e perseguendo i responsabili. Ci auguriamo inoltre che tutte le forze politiche, senza distinzioni, condannino in maniera unanime queste minacce, che colpiscono al cuore i principi fondamentali della nostra democrazia.

Redazione