LIBERTÀ DI STAMPA. Falcidiata la stampa al Pentagono 

Almeno 30 testate giornalistiche hanno rifiutato di firmare la nuova politica di accesso del Pentagono per i giornalisti, avvertendo del rischio di una copertura meno completa dell’esercito più potente del mondo.

La politica richiede ai giornalisti di accettare le nuove regole sull’accesso alla stampa, tra cui il fatto che potrebbero essere etichettati come rischi per la sicurezza e che i loro badge stampa del Pentagono potrebbero essere revocati se chiedessero ai dipendenti del dipartimento di divulgare informazioni classificate e alcuni tipi di informazioni non classificate, riporta Reuters.

Reuters è tra le testate che si sono rifiutate di firmare, citando la minaccia alla libertà di stampa. Altri che hanno annunciato il loro rifiuto di accettare le nuove regole di accesso alla stampa in dichiarazioni o nei propri articoli sono: Associated Press, Bloomberg News, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, CNN, Fox News, CBS, NBC, ABC, NPR, Axios, Politico, The Guardian, The Atlantic, The Hill, Newsmax, Breaking Defense e Task & Purpose.

Il portavoce capo del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato lunedì in una nota: “La politica non chiede loro di accettare, ma solo di riconoscere che hanno compreso qual è la nostra politica. Questo ha causato un crollo nervoso tra i giornalisti, che hanno pianto online. Noi sosteniamo la nostra politica perché è ciò che è meglio per le nostre truppe e per la sicurezza nazionale di questo Paese”.

Il dipartimento ha fissato la scadenza per martedì entro la quale le organizzazioni giornalistiche dovranno accettare o consegnare i loro badge stampa del Pentagono e sgomberare i loro spazi di lavoro nell’edificio entro mercoledì.

Il presidente Donald Trump, interrogato sulla nuova politica, ha dichiarato ai giornalisti che il capo del Pentagono, Pete Hegseth, “ritiene che la stampa sia molto dannosa per la pace mondiale e forse per la sicurezza della nostra nazione”. Hegseth ha definito i requisiti “di buon senso”, aggiungendo che “stiamo cercando di garantire il rispetto della sicurezza nazionale”.

Le organizzazioni giornalistiche non hanno contestato le restrizioni all’accesso dei giornalisti alle aree sensibili del Pentagono. Secondo la Pentagon Press Association, i giornalisti accreditati sono stati storicamente limitati a spazi non classificati.

Tutte e cinque le principali reti televisive hanno rilasciato una dichiarazione congiunta martedì, affermando: “Oggi ci uniamo praticamente a tutte le altre organizzazioni giornalistiche nel rifiutare di accettare i nuovi requisiti del Pentagono, che limiterebbero la capacità dei giornalisti di tenere informati la nazione e il mondo su importanti questioni di sicurezza nazionale. Questa politica è senza precedenti e minaccia le tutele fondamentali del giornalismo. Continueremo a coprire le forze armate statunitensi come ciascuna delle nostre organizzazioni ha fatto per molti decenni, sostenendo i principi di una stampa libera e indipendente”.

Il capo dell’ufficio di Washington del New York Times, Richard Stevenson, aveva dichiarato venerdì in una nota: “Fin dal primo annuncio della norma, abbiamo espresso preoccupazione per il fatto che essa limiti il ​​modo in cui i giornalisti possono raccontare le attività dell’esercito statunitense, finanziato annualmente con quasi 1.000 miliardi di dollari di denaro pubblico. Il pubblico ha il diritto di sapere come operano il governo e l’esercito”.

Le norme, emanate a seguito di negoziati con i funzionari del Pentagono nelle ultime settimane, minacciavano di violare le tutele della stampa previste dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, regolamentando i tentativi di routine dei giornalisti di ottenere informazioni e documenti degni di nota da fonti attendibili, ha affermato un avvocato esperto di negoziati con il Pentagono.

L’obbligo per i giornalisti di riconoscere che la divulgazione di informazioni sensibili potrebbe danneggiare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti potrebbe aiutare i pubblici ministeri qualora cercassero di incriminare un giornalista per aver divulgato informazioni della difesa ai sensi dell’Espionage Act, ha aggiunto l’avvocato.

La Pentagon Press Association, che rappresenta oltre 100 testate giornalistiche che si occupano regolarmente di questioni militari ha esortato la dirigenza del Pentagono a riconsiderare la politica, sostenendo che “imbavaglia i dipendenti del Pentagono e minaccia ritorsioni contro i giornalisti che cercano informazioni la cui pubblicazione non è stata pre-approvata”.

Il gruppo ha affermato di non aver emesso una raccomandazione specifica sull’opportunità o meno per i giornalisti di accettare.

Il Pentagono ha rivisto la sua proposta di politica a seguito di negoziati tra il dipartimento e le testate giornalistiche, a seguito dell’ampia condanna dei requisiti che impedivano ai giornalisti qualificati di cercare informazioni sensibili la cui pubblicazione non era stata approvata. La politica rivista sottolinea che la ricezione o la pubblicazione di informazioni sensibili “è generalmente protetta dal Primo Emendamento”, ma afferma che sollecitare la divulgazione di tali informazioni “può influire sulla valutazione se si rappresenta un rischio per la sicurezza”.

La politica aggiunge: “I diritti della stampa non sono assoluti e non prevalgono sull’interesse impellente del governo a mantenere la riservatezza delle informazioni sensibili”.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/