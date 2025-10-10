LIBERTÀ DI STAMPA. Crescono le intimidazioni contro i giornalisti in Italia: allarme di Giornalisti 2.0 sul Report del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 2025

Il Report del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sul primo semestre 2025 evidenzia un significativo aumento degli atti intimidatori contro i professionisti dell’informazione. L’Associazione Giornalisti 2.0 chiede misure urgenti per garantire sicurezza e libertà di stampa.

Il Report del Dipartimento della Pubblica Sicurezza relativo al primo semestre 2025 conferma un inquietante incremento degli atti intimidatori verso i giornalisti italiani: 81 episodi denunciati, quasi il doppio rispetto ai 46 registrati nello stesso periodo del 2024. Un fenomeno che colpisce duramente la libertà e la sicurezza di chi lavora per informare i cittadini.

L’Associazione Giornalisti 2.0 manifesta forte preoccupazione, sottolineando come il 38,3% delle intimidazioni si consumi tramite web, con minacce e aggressioni veicolate via mail, social network e altri strumenti digitali. Le matrici predominanti sono di natura socio-politica, seguite da criminalità comune e organizzata, con particolare concentrazione nelle regioni Lazio, Lombardia e Campania.

Non risparmiano nemmeno le giornaliste, che rappresentano circa un terzo delle vittime e segnalano un netto aumento negli episodi rispetto agli anni precedenti, soprattutto tramite minacce online, aggressioni fisiche e danneggiamenti.

«Il Report del Dipartimento della Pubblica Sicurezza conferma un allarme che avevamo già segnalato – afferma Maurizio Pizzuto, presidente di Giornalisti 2.0 -gli atti intimidatori contro i giornalisti stanno crescendo, e la diffusione delle minacce via web rende sempre più difficile lavorare in sicurezza. In una democrazia autentica non c’è spazio per questo genere di intimidazioni. Giornalisti 2.0 sollecita Governo e istituzioni a rafforzare le tutele e a introdurre pene più severe per chi tenta di zittire chi fa informazione. Difendere la libertà di stampa significa difendere la libertà di tutti.»

L’Associazione ribadisce l’importanza di intensificare le strategie di prevenzione e contrasto, chiedendo un impegno concreto da parte di Governo e Forze dell’Ordine per tutelare i professionisti dell’informazione, pilastri della democrazia e garanti della trasparenza.

Redazione