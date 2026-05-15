LIBERTÀ DI STAMPA. A giudizio i giornali USA che non seguono la narrativa di Trump

Secondo quanto riportato, il Dipartimento di Giustizia statunitense avrebbe emesso mandati di comparizione nei confronti del Wall Street Journal e di altre testate giornalistiche su sollecitazione del Presidente Donald Trump, che si è lamentato incessantemente della copertura mediatica della sua guerra contro l’Iran.

Il Wall Street Journal ha riferito lunedì scorso di aver ricevuto mandati di comparizione del gran giurì, datati 4 marzo, per i documenti dei suoi giornalisti, mentre Trump spingeva il Dipartimento di Giustizia, ora guidato dal suo ex avvocato personale, Todd Blanche, a indagare sulle fughe di notizie relative alla guerra, riporta AT.

“Blanche ha promesso di ottenere mandati di comparizione specifici per i documenti dei giornalisti che si sono occupati di notizie sensibili sulla sicurezza nazionale”, ha riportato il WSJ, citando un funzionario dell’Amministrazione rimasto anonimo. Durante un incontro, secondo il quotidiano statunitense, “Trump ha passato a Blanche una pila di articoli di giornale che lui e altri alti funzionari ritenevano una minaccia per la sicurezza nazionale, con un post-it su cui era scritto ‘tradimento'”.

Trump e altri alti funzionari dell’Amministrazione, tra cui il Segretario del Pentagono Pete Hegseth, hanno espresso pubblicamente indignazione per la copertura mediatica della guerra in Iran da parte dei media statunitensi e hanno minacciato i giornalisti che pubblicano informazioni classificate, una pratica giornalistica comune.

Ad aprile, Trump ha dichiarato che si sarebbe impegnato per incarcerare i giornalisti coinvolti nella copertura giornalistica dell’abbattimento di un aereo da caccia statunitense in Iran e dei successivi tentativi di salvataggio dell’equipaggio. Il mese precedente, Trump aveva ventilato l’ipotesi di “incriminare per tradimento” i giornalisti che accusava di diffondere “false informazioni” sulla guerra in Iran.

Ashok Sinha, responsabile della comunicazione di Dow Jones, l’editore del Wall Street Journal, ha dichiarato in un comunicato che “le citazioni in giudizio del governo nei confronti del Wall Street Journal e dei nostri giornalisti rappresentano un attacco alla libertà di stampa, costituzionalmente protetta”. “Ci opporremo con fermezza a questo tentativo di soffocare e intimidire il giornalismo essenziale”, ha affermato Sinha.

La citazione in giudizio rivolta ai giornalisti del Wall Street Journal riguardava “un articolo del 23 febbraio in cui si affermava che il generale Dan Caine, capo di stato maggiore congiunto, e altri funzionari del Pentagono avevano avvertito il presidente dei rischi di una prolungata campagna militare contro l’Iran”, ha riportato il quotidiano l’11 maggio.

“Altri organi di stampa, tra cui Axios e il Washington Post, hanno pubblicato articoli simili quello stesso giorno”, ha aggiunto il WSJ. “Trump ha dato inizio alla guerra cinque giorni dopo, il 28 febbraio”. La CNN ha riferito che “oltre al Wall Street Journal, anche altri organi di stampa hanno ricevuto citazioni in giudizio negli ultimi mesi”. “Alcune testate giornalistiche hanno però scelto di non commentare la questione per il momento”, ha aggiunto la CNN.

Antonio Albanese

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