LIBANO. I libanesi hanno perso la pazienza…

Il Libano è un paese che sta perdendo la pazienza con la lotta quotidiana per sopravvivere.

La sterlina libanese è scambiata sul mercato nero a 22.000 per il dollaro, circa 15 volte il tasso ufficiale di 1.500. Il governo è a corto di valuta forte per sovvenzionare i prodotti di base, le medicine e il gas, e le viste più comuni nel paese sono file chilometriche di automobilisti irritati per fare il pieno.

I direttori degli ospedali dicono che stanno finendo le medicine. La Banca Mondiale ha definito la caduta libera economica del Libano, che ha visto la valuta del paese perdere il 95% del suo valore contro le principali valute estere dal 2019, come una delle peggiori crisi finanziarie del mondo in più di 150 anni, riporta VoA.

«La crisi finanziaria ed economica del Libano è probabile che si collochi nella top 10, possibilmente nella top tre, degli episodi di crisi più gravi a livello globale dalla metà del XIX secolo», ha detto in un recente rapporto. E incolpa in gran parte le élite politiche settarie del paese per la crisi al rallentatore. «Questo illustra la grandezza della depressione economica che il paese sta sopportando, con purtroppo nessun chiaro punto di svolta all’orizzonte, data la disastrosa inazione politica deliberata”, ha detto la banca. Ha avvertito: «L’impatto sociale della crisi, che è già terribile, potrebbe rapidamente diventare catastrofico».

Le famiglie libanesi ordinarie hanno visto il loro potere d’acquisto crollare e sono disperate. E con più della metà della popolazione che ora vive al di sotto della soglia di povertà, l’Osservatorio di Crisi dell’Università Americana di Beirut ha riferito che le famiglie dovrebbero spendere circa cinque volte il salario minimo solo per mettere in tavola cibo sufficiente, senza contare il pagamento delle utenze, del gas e delle medicine difficili da trovare.

L’Osservatorio, istituito per monitorare la crisi del Libano, ha detto che il costo del cibo è salito del 700% negli ultimi due anni, con aumenti sempre più rapidi: il prezzo di un paniere alimentare di base è aumentato di oltre il 50% in meno di un mese. Una conferenza internazionale co-ospitata dall’Onu e dalla Francia, l’ex paese coloniale, programmata il 4 agosto per discutere la crisi in Libano, potrebbe essere l’ultima possibilità di salvare lo stato del Libano dal tracollo, avvertono i funzionari francesi.

La conferenza coincide con il primo anniversario della devastante esplosione del porto di Beirut, che ha fatto più di 200 morti, circa 6.500 feriti e ha raso al suolo parte della capitale libanese.

All’inizio di questa settimana i comandanti dell’esercito libanese hanno avvertito di un crescente disordine sulla scia delle dimissioni della settimana scorsa di Saad Hariri come primo Ministro designato. La Francia e altri donatori internazionali, tra cui l’Amministrazione Biden condizionano il sostegno a un salvataggio del Libano da parte del Fmi alla formazione di un governo pro-riforma e all’attuazione di cambiamenti finanziari ed economici. Dicono che senza di essi lo stato continuerà a scivolare verso il fallimento.

La conferenza del 4 agosto a Parigi si concentrerà probabilmente su due aree chiave: come usare sia le carote che i bastoni per persuadere le elite politiche del paese a concordare le riforme, e se ciò fallisce, come mitigare la crisi umanitaria e mantenere la stabilità delle forze armate del paese.

Graziella Giangiulio