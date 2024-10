LIBANO. Dopo il caos dei cerca persone, Beirut importerà elettronica cinese: è più sicura

Il Libano inizierà a importare più prodotti di telecomunicazione dalla Cina dopo l’ondata di attacchi mortali il mese scorso che hanno preso di mira dispositivi elettronici.

Ali Al Abdullah, presidente della Lebanese Chinese Business Association, ha affermato che il suo paese, insieme a “molti altri paesi”, avrebbe ridotto gli acquisti di prodotti tecnologici dai paesi occidentali e “si sarebbe rivolto a est per la tecnologia” a causa di problemi di sicurezza, aggiungendo che le aziende occidentali avrebbero “subito gravi perdite”, riporta Scmp. “Quello che è successo è una lezione per il Libano e il mondo”, ha detto a China Global Television Network, un canale di notizie statale.

Non ci sono, però al momento, state conferme ufficiali da parte delle autorità cinesi che le importazioni di prodotti di telecomunicazione dalla Cina al Libano sarebbero aumentate.

I due giorni di attacchi in Libano hanno preso di mira i cercapersone e poi i walkie-talkie, uccidendo decine di persone e ferendone migliaia, tra cui civili e membri del gruppo armato libanese Hezbollah.

Si ritiene ampiamente che gli attacchi siano stati orchestrati da Israele, il vicino meridionale del Libano, che aveva come obiettivo Hezbollah sostenuto dall’Iran, ma Israele non ha rivendicato direttamente la responsabilità dell’operazione.

La Lebanese Chinese Business Association è un’organizzazione che promuove i legami commerciali e di investimento tra Cina e Libano. Fondata nel 2015, ha lavorato per promuovere e migliorare il clima imprenditoriale per le aziende cinesi in Libano, riporta Bastille Post Global.

La Cina esporta elettronica, elettrodomestici, scarpe, vestiti, mobili per ufficio e per la casa e altro ancora, mentre il Libano esporta olio d’oliva, alcol, gioielli, alta moda e noci miste, secondo il presidente dell’associazione Ali Al Abdullah.

Nell’intervista su Cgtn, Abdullah ha affermato che il commercio tra i due paesi era di 2,8-3 miliardi di dollari all’anno in media. Ma ora sta diminuendo a causa della guerra e la sua organizzazione ha cessato le operazioni dall’inizio del recente conflitto.

“Offriamo alle aziende cinesi consulenza e consigli su come operare nella situazione politica in Libano. Le aiutiamo a lavorare in un ambiente sicuro. Il nostro ruolo come associazione è quello di fornire tutte le informazioni necessarie alle aziende cinesi sul paese, sui mercati e su come fare affari in Libano. La maggior parte dei cinesi è stata evacuata dal Libano, ma alcune aziende sono ancora qui e questo ci incoraggia”, ha affermato Abdullah.

Abdullah ha anche parlato degli sforzi di aiuto dell’ambasciata cinese, che è stata attiva fin dall’inizio delle instabilità in Libano.

“L’ambasciata cinese e l’ambasciatore cinese si sono mossi rapidamente per supportare il Libano. 48 ore dopo l’inizio dell’escalation, la Cina ha offerto aiuti al Ministero degli affari sociali del Libano per aiutare gli sfollati. È stato il primo paese a farlo ed è stato molto elogiato. L’ambasciata cinese ci contatta regolarmente e da allora ha inviato più supporto umanitario per i libanesi sfollati”, ha affermato Abdullah.

Antonio Albanese

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/