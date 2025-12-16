LETTONIA. Riga entra nella borsa allo spazio e alla Luna

Una startup lettone è entrata per la prima volta nell’ecosistema dell’innovazione della NATO. Deep Space Energy è stata selezionata per il supporto nell’ambito del programma NATO Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA), diventando la prima azienda lettone a ricevere supporto dal lancio dell’iniziativa nel 2022, come annunciato da Labs of Latvia, l’Agenzia per gli Investimenti e lo Sviluppo lettone, sul proprio sito web il 15 dicembre.

Per la Lettonia, la selezione di Deep Space Energy segna un nuovo livello di visibilità nella ricerca avanzata in ambito spaziale e della difesa, con ambizioni che si estendono fino alla Luna, riporta BneIntellINews.

Deep Space Energy sta sviluppando sistemi energetici scalabili progettati per fornire energia a lungo termine oltre la Terra, utilizzando una tecnologia basata su radioisotopi adatta ad ambienti spaziali estremi.

Nell’ambito del programma DIANA, le aziende selezionate riceveranno un finanziamento iniziale di 100.000 euro, con la possibilità di aumentare il supporto fino a 300.000 euro a seconda dei progressi all’interno dell’acceleratore. Oltre al finanziamento, i partecipanti hanno accesso a tutoraggio, competenze in materia di difesa e oltre 200 centri di collaudo in Europa e Nord America.

Il programma apre inoltre le porte ai processi di approvvigionamento per la difesa e facilita il coinvolgimento diretto con utenti finali militari, investitori e partner industriali, un vantaggio fondamentale per le startup che desiderano passare dall’ideazione all’applicazione pratica.

L’azienda prevede di generare elettricità direttamente nello spazio e di fornirla alle agenzie spaziali e alle aziende private che pianificano operazioni a lungo termine sulla Luna, inclusa l’estrazione di minerali preziosi, ha affermato il co-fondatore e amministratore delegato Mihails Scepanskis.

Per affrontare queste sfide, l’azienda sta sviluppando sistemi basati su radioisotopi derivati ​​da scorie nucleari. Durante il decadimento, questi materiali generano calore, che può essere convertito in elettricità: una soluzione che potrebbe offrire energia continua anche durante le lunghe notti lunari, ha affermato Labs of Latvia.

Le scorie avranno quindi una seconda e lunga vita. Per ora i cinesi puntano ad avere taikonauti per il 2030.

Anna Lotti

