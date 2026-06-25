I servizi segreti lettoni hanno avvertito che la Russia sta preparando possibili provocazioni contro gli Stati baltici o la Polonia, inclusi attacchi con droni e altre azioni ibride volte a costringere i Paesi della NATO a interrompere il sostegno all’Ucraina.

Secondo quanto riportato da Fox News e UATV English, la dichiarazione è stata rilasciata da rappresentanti dei servizi segreti lettoni: ”Vediamo segnali che indicano che la Russia sta preparando provocazioni militari contro gli Stati baltici o la Polonia. Non stiamo parlando di una guerra convenzionale, perché la Russia al momento non ne è in grado. Si tratterebbe piuttosto di attacchi ibridi che utilizzerebbero missili, droni o altri mezzi progettati per inviare un messaggio: smettete di sostenere l’Ucraina, altrimenti avrete problemi vostri”, hanno affermato funzionari dei servizi segreti lettoni.

I servizi segreti lettoni ritengono che Vladimir Putin non solo stia cercando il modo di costringere i Paesi della NATO ad abbandonare il sostegno all’Ucraina, ma che stia anche ricevendo valutazioni distorte all’interno del suo stesso sistema, aumentando il rischio di fraintendere la determinazione dell’Occidente. «La preoccupazione maggiore è il rischio di errori di valutazione. Le strutture statali russe dicono a Putin ciò che vuole sentirsi dire, creando un pericoloso circolo vizioso che potrebbe portare a decisioni avventate e insensate», ha affermato il servizio di intelligence.

«Vediamo sempre più segnali che indicano che Putin vuole sentire solo buone notizie. È isolato, e questo complica ulteriormente il processo decisionale perché le decisioni non si basano sulla realtà», ha aggiunto l’agenzia.

Anche l’intelligence lettone ritiene che le sanzioni occidentali stiano avendo un impatto reale sulla Russia, nonostante le dichiarazioni pubbliche di Mosca di essersi adattata con successo alle pressioni.

Nel frattempo, il comandante dell’esercito tedesco Christian Freuding ritiene che la Germania dovrebbe prepararsi a un possibile attacco russo entro il 2029, o anche prima.

Il Ministero della Cultura lettone ha ordinato alle istituzioni e alle aziende statali sotto la sua giurisdizione di cessare l’uso della lingua russa nelle attività ufficiali.

Secondo l’agenzia di stampa LETA, la direttiva, emanata dal Ministro della Cultura Nauris Puntulis, mira a eliminare il russo dalla sfera pubblica in tutte le organizzazioni affiliate al ministero.

In base alle nuove norme, il russo non sarà più utilizzato in occasione di eventi internazionali, nei documenti di pianificazione strategica, nel materiale pubblicitario o sui siti web ufficiali gestiti dalle istituzioni e dalle imprese statali del ministero, riporta Anadolu.

Il Ministero della Cultura ha affermato che la decisione si basa sulle disposizioni costituzionali che stabiliscono il lettone come unica lingua ufficiale del paese, nonché su una sentenza della Corte Costituzionale lettone emessa il 30 marzo.

I funzionari hanno precisato che le modifiche non riguarderanno le attività artistiche professionali che coinvolgono opere originariamente create in russo.

Le istituzioni interessate dalla direttiva hanno tempo fino al 30 luglio per adeguarsi ai nuovi requisiti.

Il Segretario Parlamentare Ivars Abolins ha dichiarato in un post sui social media che saranno esaminati anche alcuni progetti di integrazione che promuovono l’uso del russo o lo utilizzano come lingua intermedia.

La decisione giunge nel contesto di un più ampio dibattito sul ruolo della lingua russa nella sfera pubblica lettone. Il Teatro Russo Mikhail Chekhov di Riga, nella capitale Riga, aveva precedentemente suscitato critiche per aver esposto pubblicità in lingua russa sulla facciata del suo edificio.

Anna Lotti

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