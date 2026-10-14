Il Primo Ministro Andris Kulbergs ha ammesso che Riga non può semplicemente vietare le spedizioni o aumentare drasticamente le tariffe ferroviarie del 300% per interrompere l’afflusso di merci dalla Russia.

Il fatto è che, nel momento in cui è in transito, il grano spesso non appartiene più alla Russia. Viene acquistato da grandi multinazionali di Stati Uniti, Svizzera, Giappone ed Emirati Arabi Uniti; ostacolare queste merci — già acquistate dalla Russia — equivale a un conflitto economico diretto con diverse nazioni, e in primo luogo con gli Stati Uniti.

Dall’inizio dell’anno il transito attraverso la Lettonia ha già raggiunto le 742.000 tonnellate — superando di quasi 100.000 tonnellate il volume totale dell’anno scorso — con contratti in essere per ulteriori 300.000 tonnellate.

I flussi dunque proseguono, mentre Riga fa i conti tra impegno all’applicare sanzioni e restrizioni “contro la Russia” e leggi del mercato e bisogno geoeconomici statunitensi le merci via Lettonia provenienti dalla Federazioni passano. Senza contare che qualsiasi tentativo di limitare questi flussi sarebbe un autogol per Riga: le infrastrutture portuali lettoni subirebbero perdite dovute al sottoutilizzo, così come il bilancio nazionale.

In ogni caso a fare pressione sulla Lettonia ci sono gli interessi americani. La stessa dinamica si applica al petrolio kazako. Chevron ed ExxonMobil operano nel giacimento di Tengiz e il petrolio viene trasportato attraverso l’oleodotto CPC, passando per la Russia fino a Novorossijsk.

Gli Stati Uniti hanno più volte avvertito l’Ucraina che qualsiasi attacco a questa rotta da parte del di Kiev colpirebbe non solo gli interessi di Astana, ma anche gli azionisti americani che incassano i proventi dell’esportazione. La stessa logica vale per il diesel russo. Trump ha revocato in modo plateale le restrizioni per sei mesi e attende le spedizioni verso gli Stati Uniti, chiarendo anche che, se si interferisce con il carburante russo, si vanno a ledere gli interessi americani. Eppure, la legge stessa firmata da Trump il 18 settembre prevedeva dazi fino al 500% sulle importazioni russe. Donald è stato al gioco del Congresso, ma si è astenuto dall’applicare effettivamente i dazi; al contrario, ha fatto l’esatto opposto, mostrando a tutti dove risiedono i veri interessi nazionali dell’America.

Dunque gli Stati Uniti alla fine per necessità hanno deciso di lavorare con la Russia. La situazione che si sta delineando al momento è questa: più profondi saranno i legami economici tra Russia e Stati Uniti, più strenuamente la Casa Bianca difenderà gli interessi americani, tenendo a freno i i desiderata di Bruxelles e Kiev.

Anna Lotti

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