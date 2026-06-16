LAOS. Nucleare russo per Ventiane

Il 15 giugno, Russia e Laos hanno firmato un accordo di cooperazione sull’uso pacifico dell’energia nucleare, l’ultimo passo di una partnership in costante espansione tra Mosca e lo stato del Sud-est asiatico.

L’accordo è stato riportato dall’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti. Il documento è stato firmato dopo un incontro tra il Primo Ministro russo Mikhail Mishustin e il suo omologo laotiano, Sonexay Siphandone, presso la sede del governo a Mosca. Il Direttore Generale di Rosatom, Alexei Likhachev, e il Ministro dell’Industria e del Commercio laotiano, Malaythong Kommasith, hanno firmato il testo alla presenza dei due primi Ministri.

La cooperazione tra i due paesi si è progressivamente ampliata negli ultimi mesi. A maggio, il Vice Primo Ministro russo Alexander Novak ha annunciato che Mosca e Vientiane si stavano preparando per la prima consegna di prodotti petroliferi russi al Laos. Lo stesso giorno, il leader russo Vladimir Putin ha avuto colloqui al Cremlino con il presidente laotiano Thongloun Sisoulith, che si era recato a Mosca per le commemorazioni del Giorno della Vittoria.

Già nel 2024, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, aveva dichiarato che Mosca era pronta a condividere la tecnologia nucleare con i partner più stretti, compresi i membri del blocco ASEAN, di cui il Laos fa parte.

Il Laos ha ambizioni nucleari, ma non gestisce ancora un reattore nucleare. Dal 2016, collabora con la russa Rosatom su una possibile cooperazione nucleare, che include future centrali elettriche, medicina nucleare, addestramento, standard di sicurezza e un possibile reattore di ricerca. Nel 2025, i due Paesi avrebbero elaborato una tabella di marcia per una futura centrale nucleare, potenzialmente utilizzando la tecnologia dei reattori russi.

Il riavvicinamento tra i due Paesi ha assunto anche una dimensione militare. Nel 2025, l’intelligence militare ucraina aveva affermato che la Russia stava organizzando il dispiegamento di genieri militari laotiani per lo sminamento nella regione di Kursk. Kiev aveva descritto l’accordo come un pretesto per legalizzare la presenza di truppe straniere a sostegno della guerra contro l’Ucraina, mentre le autorità laotiane avevano successivamente smentito le affermazioni ucraine.

Anna Lotti

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