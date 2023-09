KOSOVO. Belgrado chiede aiuto a Mosca dopo l’attacco al Monastero di Banjska

La Serbia ha cercato il sostegno del suo vecchio alleato, la Russia, in seguito alle accuse del Kosovo di essere responsabile di due incidenti nel nord del Kosovo il 24 settembre.

Il 25 settembre, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha avuto colloqui con l’ambasciatore russo Aleksandr Botsan-Kharchenko per affrontare le ripercussioni della sparatoria contro un agente di polizia kosovaro e dello scontro in un monastero serbo-ortodosso nel Kosovo settentrionale dominato dai serbi che ha avuto conseguenze tragiche, riporta BneIntelliNews.

Nella serata del 24 settembre, la polizia kosovara ha de facto posto fine ad uno stallo politico tra Belgrado e Pristina quando individui armati hanno preso d’assalto il monastero di Banjska, nel nord del Kosovo, a seguito di una serie di sparatorie in cui hanno perso la vita un agente di polizia kosovaro e tre aggressori serbi. Le autorità del Kosovo hanno di fatti confermato che a perdere la vita è stato un agente di polizia e tre dei circa 30 assalitori armati.

In una dichiarazione sulla sua pagina Instagram, Vucic afferma di aver ricevuto l’ambasciatore russo il 25 settembre: ”Conversazione importante con l’ambasciatore della Federazione Russa Alexander Bocan-Harchenko. Sono grato che abbia ascoltato le suppliche e le richieste della parte serba”, si legge nel post di Vucic. «Ho informato Bocan-Harchenko del fatto che in Kosovo e Metohija è in corso una brutale pulizia etnica organizzata dal primo ministro kosovaro Albin Kurti con il sostegno della comunità internazionale».

Mosca sostiene da tempo la Serbia che si rifiuta di riconoscere il Kosovo come stato indipendente e ha aiutato Belgrado a tenere il Kosovo fuori dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali.

«Non c’è dubbio che lo spargimento di sangue di ieri è una conseguenza diretta e immediata del modo in cui il cosiddetto “primo ministro” A. Kurti ha incitato il conflitto e liberato il territorio della regione dai serbi», ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov in una dichiarazione del 25 settembre.

«I suoi tentativi di creare ulteriore pressione occidentale sulla leadership serba attraverso l’escalation della situazione per costringere Belgrado a riconoscere l’indipendenza del Kosovo sono un costante gioco con il fuoco, che, come vediamo, è troppo costoso e porta l’intera regione balcanica regione su un baratro pericoloso», si legge nella dichiarazione.

In precedenza i massimi politici kosovari avevano accusato la Serbia di essere dietro gli attacchi del gruppo armato.

Kurti ha attribuito l’attacco ad un gruppo di mercenari che, secondo lui, era sostenuto politicamente e finanziariamente dalla Belgrado ufficiale.

In risposta, Vucic ha accusato Kurti di aver effettuato una “brutale pulizia etnica” e ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’attacco. Kosovo e Serbia sono impegnati da tempo in una disputa di lunga data riguardante i diritti dell’etnia serba nel Kosovo settentrionale, che in precedenza era sfociata in violenze lo scorso maggio.

La comunità internazionale ha condannato gli incidenti del 24 settembre. Il segretario di Stato americano Antony Blinken li ha definiti “inaccettabili” e ha esortato sia il Kosovo che la Serbia ad astenersi da azioni che potrebbero esacerbare le tensioni e a riprendere tempestivamente il dialogo facilitato dall’Ue.

L’ultimo incidente ha messo a repentaglio i negoziati mediati dall’Ue tra Belgrado e Pristina volti a rafforzare le loro relazioni bilaterali. Questi colloqui avevano già raggiunto una fase di stallo dopo il ciclo di discussioni infruttuoso del 14 settembre.

Luigi Medici