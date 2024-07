KIRGHIZISTAN. Sventato un altro colpo di stato

Il Comitato statale per la sicurezza nazionale del Kirghizistan, Gknb ha annunciato il 5 luglio di aver sventato un tentativo di colpo di stato da parte di un gruppo che mirava a destabilizzare il paese attraverso rivolte di massa e prendere il potere con la violenza.

Il rapporto descriveva un “gruppo distruttivo che pianificava una violenta presa del potere”. Secondo quanto riportato dai media locali, si ipotizza che dietro il tentativo di colpo di stato potrebbe esserci un membro dello Stato islamico in Afghanistan. Daesh è stato responsabile dell’attacco terroristico del 22 marzo a Mosca, che ha provocato almeno 144 morti, e si ritiene che sia sempre più attivo in Asia centrale, riporta BneIntelliNews.

All’inizio della settimana, il primo ministro del Kirghizistan Akylbek Zhaparov ha chiesto un’azione più forte contro i terroristi e gli estremisti durante il suo discorso al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, Sco.

In una dichiarazione ufficiale, il Gknb ha affermato che le incursioni nelle case e nei veicoli dei sospettati hanno scoperto un deposito di armi, uniformi delle forze dell’ordine, droni e letteratura estremista.

Il Comitato ha dettagliato i risultati delle loro perquisizioni: 50 armi, 20 pistole, 255.238 munizioni, 200 set di uniformi delle forze dell’ordine, 150 copricapi della polizia e 100 militari, 38 set di giubbotti antiproiettile, due droni, radio, esplosivi fatti in casa ed estremisti. letteratura.

Inoltre, sono stati scoperti documenti personali di diversi cittadini, tra cui una carta d’identità militare appartenente a Marlen Mamataliev, un deputato del parlamento kirghiso.

Cinque sospettati sono stati posti in custodia cautelare e sono in corso ulteriori misure investigative e operative per identificare altre persone coinvolte.

A metà giugno, il Gknb ha arrestato 15 persone a Bishkek e in altre località, sospettate di avere legami con Daesh. Durante l’operazione è stata sequestrata una notevole quantità di materiale propagandistico jihadista. I sospettati sono accusati di aver caricato video che forniscono indicazioni tattiche sull’uso di armi ed esplosivi.

Questi arresti sono coincisi con un incidente simile avvenuto in Kazakistan, dove è stata arrestata una cellula femminile che, secondo quanto riferito, stava pianificando un attacco contro un obiettivo occidentale, sebbene le autorità abbiano negato queste affermazioni.

Questi eventi evidenziano la crescente influenza di Daesh nella regione, espandendo la sua campagna di propaganda in corso rivolta al pubblico dell’Asia centrale. Nel 2022, il gruppo ha lanciato rami ufficiali tagiki e uzbeki con la sua Fondazione Al-Azaim per la produzione multimediale e ha anche creato una divisione in lingua russa. Questa campagna, che si è intensificata nel 2020-21, sta continuando, come dimostra la pubblicazione di una nuova rivista in lingua tagica in seguito all’attacco del 22 marzo a Mosca.

Anna Lotti

