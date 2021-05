KIRGHIZISTAN. Nazionalizzata la miniera d’oro canadese

Il Canada ha avvertito il Kirghizistan di essere “molto preoccupato” per la nazionalizzazione della Kumtor Gold Company di Centerra, dicendo che la nazionalizzazione minaccia ulteriori investimenti stranieri nel paese dell’Asia centrale. Centerra, di proprietà canadese, ha detto di aver avviato un arbitrato contro il governo del Kirghizistan, dopo che il parlamento ha approvato una legge che permette allo stato di prendere temporaneamente il controllo di Kumtor, la più grande impresa industriale del paese.

Come riporta Atf, un tribunale del Kirghizistan ha imposto una multa di 3,1 miliardi di dollari a un’unità di Centerra, la Kumtor Gold Company, che gestisce la miniera d’oro, dopo aver stabilito che l’azienda aveva violato le leggi ambientali: «Come importante partner d’investimento della Repubblica del Kirghizistan, il Canada è molto preoccupato per i continui sviluppi nel settore minerario (…) Il Canada è anche deluso dal fatto che questa disputa tra gli investitori stranieri e il governo della Repubblica del Kirghizistan non abbia potuto essere risolta in modo trasparente dalle parti che lavorano insieme», hanno detto il ministro degli Esteri canadese Marc Garneau e il ministro del Commercio Internazionale Mary Ng in una dichiarazione congiunta.

Centerra ha detto che avrebbe sospeso la sua guida di produzione 2021 precedentemente emessa e le prospettive triennali per il bene «in vista del fatto che Centerra non è più in controllo» della miniera. Questa non è la prima volta che il Kirghizistan ha sconvolto gli investitori stranieri quest’anno; a febbraio, il governo aveva cancellato un progetto di investimento cinese da 275 milioni di dollari nella parte orientale del paese a seguito di proteste di massa contro di esso.

Il servizio stampa del governo kirghizo ha detto che la decisione di fermare i piani per costruire un grande centro logistico è stata presa a causa delle proteste “di alcuni residenti locali del distretto di At-Bashi” nella regione di Naryn. L’accordo era stato firmato durante la visita del presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan nel giugno 2019. Le autorità kirghise hanno detto che avrebbero annullato una decisione di fornire 200 ettari di terreno per il progetto.

Il contratto è stato annullato perché «non è possibile lavorare su un grande progetto a lungo termine in circostanze» in cui parte della popolazione locale si oppone alla costruzione del centro logistico, hanno detto le autorità in un comunicato. I residenti hanno tenuto un serie di proteste contro il progetto a partire da gennaio.

Anna Lotti