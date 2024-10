Sono diventati noti i dettagli del progetto di accordo di concessione tra la Compagnia ferroviaria Cina-Kirghizistan-Uzbekistan registrata a Bishkek e il Ministero dei trasporti del Kirghizistan. L’accordo aprirebbe la strada all’inizio della costruzione di un imponente progetto ferroviario di cui Cina, Kirghizistan e Uzbekistan discutono da più di 25 anni, ma che offre anche altri vantaggi meno evidenti alle autorità di Pechino.

Il documento di 111 pagine allude implicitamente all’impegno del governo kirghiso di concedere alla Cina, principale azionista della compagnia ferroviaria, il diritto di gestire le miniere d’oro, le cui riserve sono stimate a più di 35,7 tonnellate, per i successivi tre anni dalla firma del contratto. Ciò apre prospettive promettenti poiché la ferrovia attraverserebbe la regione di Jalal-Abad nel Kirghizistan meridionale, che si trova tra la regione cinese dello Xinjiang e l’Uzbekistan ed è particolarmente ricca di oro e altri giacimenti minerari. Il progetto di accordo stabilisce inoltre che il Ministero dei trasporti kirghiso concederà alla Compagnia ferroviaria Cina-Kirghizistan-Uzbekistan i diritti prioritari per svolgere o partecipare a qualsiasi sviluppo immobiliare, comunitario o logistico o qualsiasi altra attività commerciale o imprenditoriale su qualsiasi parte di, sopra o sotto di esso. miniere durante il periodo di concessione di 49 anni.

Il progetto di contratto ha sostenitori di alto rango tra le autorità del Kirghizistan. Il principale è il vicedirettore dell’Agenzia nazionale per gli investimenti Zhalyn Zhenaliev, che si occupa di attirare investimenti esteri ed è direttamente controllata dal presidente Sadyr Japarov. Un altro sostenitore è il vice primo ministro e ministro delle risorse idriche Bakyt Torobaev, originario della regione di Jalal-Abad.

Lo stato di avanzamento del contratto è seguito da vicino anche dall’influente capo del Comitato statale per la sicurezza nazionale (SCNS), Kamchybek Tashiev. Tashiev è un politico professionista e viene anche lui da Jalal-Abad, avendo trascorso parte della sua infanzia in Cina. Conta su programmi di ricostruzione e costruzione su larga scala che lo renderanno più popolare tra il pubblico e tra le forze di sicurezza.

Il progetto ferroviario sarà organizzato da China Railway International Group (CRIG), a sua volta di proprietà della China Railway Engineering Corporation (CREC). Oltre ad essere il principale esecutore dei piani di CREC di sviluppo delle infrastrutture cinesi all’estero, CRIG è stata anche riconosciuta dal Partito Comunista Cinese come l’azienda più adatta a raggiungere gli obiettivi della Nuova Via della Seta (Belt and Road Initiative e One Belt One Road ).”), i cui dettagli sono attualmente oggetto di discussione da parte del governo cinese.

Dopo l’assegnazione del contratto per i lavori sulla ferrovia Budapest-Belgrado al gruppo RM International dell’oligarca ungherese Lórinc Mészáros e ai suoi partner, China Tiejiuju Engineering & Construction e la filiale ungherese di China Railway Electrification Engineering Group, anche l’Ungheria ha accettato di diventare il primo paese ad accettare una presenza sul proprio territorio Le nuove “milizie” della Via della Seta, ovvero le unità militari di riserva note come Dipartimenti delle Forze Armate Popolari (PAFD), hanno il compito di condurre interventi di emergenza in caso di disastri naturali e disordini sociali, come oltre a fornire supporto militare in caso di guerra.

Questo sviluppo significa che CRIG dovrà completare le misure di sicurezza sul progetto ferroviario dell’Asia centrale il più rapidamente possibile. Come nel caso del progetto ungherese, il progetto di accordo prevede la partecipazione di agenti di sicurezza privati ​​cinesi.

Lucia Giannini

