KIRGHIZISTAN. Bishkek punta sull’opzione nucleare 

Il Ministero dell’Energia kirghizo intende presentare una proposta per la costruzione di una centrale nucleare in Kirghizistan.

Stando ad Azattyk, l’intenzione sarebbe stata resa nota dal viceministro dell’Energia Emilbek Ysmanov a una commissione parlamentare.

Come secondo Paese più povero dell’Asia centrale, con una popolazione di soli 7,3 milioni di abitanti, il Kirghizistan sembra essere interessato alla possibile costruzione di una piccola centrale nucleare. Negli ultimi mesi, le discussioni sui media regionali sulla potenziale costruzione di una centrale nucleare nel Paese si sono concentrate sull’evoluzione delle proposte per un impianto che utilizzerebbe la tecnologia dei piccoli reattori modulari, riporta BneIntelliNews.

Il Kazakistan, la più grande economia dell’Asia centrale e con una popolazione di poco più di 20 milioni di persone, sta portando avanti i piani per tre centrali nucleari, una che sarà costruita dalla Russia e due dalla Cina. L’Uzbekistan, seconda economia della regione e paese più popoloso, con poco più di 38 milioni di abitanti, sta procedendo con la costruzione di una centrale che utilizzerà diversi reattori a basso numero di atomi di carbonio e sta valutando la possibilità di realizzare anche una grande centrale nucleare. L’azienda nucleare statale russa Rosatom sta collaborando con l’Uzbekistan ai suoi piani per l’energia nucleare, mentre sta costruendo una delle tre centrali nucleari kazake previste.

Il ministro Ysmanov avrebbe parlato della prossima proposta di centrale nucleare rispondendo a una domanda durante una riunione della commissione parlamentare sul combustibile, il complesso energetico e l’uso del sottosuolo.

Azattyk riporta poi che il ministro dell’energia Taalaibek Ibrayev aveva annunciato poi nell’ottobre 2024 che erano in corso iniziative di sensibilizzazione pubblica sull’energia nucleare, con informazioni trasmesse su una centrale nucleare che Rosatom ha proposto di costruire in Kirghizistan. All’epoca, l’azienda aveva dichiarato di stare valutando la regione settentrionale di Chui come possibile sede per l’impianto.

Nel maggio 2024, Prime riportava che Rosatom aveva redatto uno studio preliminare di fattibilità per piccole centrali nucleari che intendeva costruire in Kirghizistan e Myanmar.

Il Kirghizistan soffre ogni anno di notevoli difficoltà dovute alle interruzioni di corrente. Allo stato attuale, dipende in larga misura dall’energia idroelettrica e ha piani molto ambiziosi per potenziare le proprie infrastrutture idroelettriche.

Lo scorso anno, il Paese ha deciso di riprendere l’estrazione di uranio dopo una pausa di cinque anni.

Anna Lotti

