KIRGHIZISTAN. Arrestati tre presunti cospiratori favorevoli alle elezioni anticipate 

Tre persone che avevano firmato una petizione che chiedeva elezioni presidenziali anticipate in Kirghizistan sono state arrestate con l’accusa di aver organizzato rivolte di massa, ha dichiarato il Ministero degli Interni kirghizo l’11 febbraio.

La decisione è arrivata il giorno dopo che un terremoto politico ha scosso il Paese dell’Asia centrale: il presidente kirghiso Sadyr Japarov ha improvvisamente licenziato il capo della sicurezza nazionale Kamchybek Tashiyev, il politico ampiamente considerato il suo “co-governatore”. Si era a lungo discusso che Tashiyev avesse voluto rivendicare la presidenza per sé, riporta BneIntelliNews.

Il Ministero degli Interni ha affermato che alcune dichiarazioni contenute nella petizione, firmate da ex primi ministri, personaggi pubblici e altri, hanno suscitato un ampio clamore pubblico e “hanno esacerbato la situazione socio-politica nel Paese”.

La polizia ha rilasciato solo le iniziali degli arrestati. Tuttavia, corrispondevano a quelli di Bekbolot Talgarbekov, Emil Uzakbayev e Kurmanbek Dyikanbayev, i cui nomi figuravano tra i firmatari della petizione.

Japarov ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per una decisione sulla data delle prossime elezioni presidenziali, ufficialmente previste per gennaio 2027, secondo l’agenzia kirghiza Azattyk.

Spiegando brevemente il licenziamento di Tashiyev, la presidenza ha affermato che ciò è avvenuto “nell’interesse del nostro Stato, al fine di prevenire una frattura nella società, anche tra le strutture governative”.

L’agenzia di stampa ha anche riportato che il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Edil Baisalov ha affermato che la petizione, firmata da 75 persone in totale, è stata la base della frattura tra Japarov e il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri del Kirghizistan e Presidente del Comitato di Stato per la Sicurezza Nazionale, Kamchibek Tashiyev.

Tashiyev, attualmente a Monaco per cure mediche, ha dichiarato ai media locali dopo il suo licenziamento: “Mi sono ammalato e sono venuto in Germania con il permesso del presidente, perché dovevo visitare il luogo in cui ero stato precedentemente operato. Ma ieri sono stato licenziato, fatto molto inaspettato per me.

“In ogni caso, siamo obbligati a rispettare la decisione del presidente. Ho servito il mio Paese, il nostro popolo e il nostro presidente con onore, e ne sono orgoglioso! È un peccato che non mi abbiano salutato personalmente! Vorrei ringraziare tutti i dipendenti del Comitato Statale per la Sicurezza Nazionale e augurare loro successo!

“E per mantenere la pace e la stabilità nel nostro Paese, nessuno dovrebbe impegnarsi in attività illegali e tutte le nostre azioni devono essere nel rispetto della legge!”

Il Kirghizistan ha vissuto le rivoluzioni del 2005, del 2010 e del 2020.

Tommaso Dal Passo

