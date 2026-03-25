KENYA. Nuovo accordo commerciale con Pechino, nonostante le proteste USA

Il Kenya ha finalizzato i negoziati per un accordo commerciale con la Cina, due mesi dopo aver annunciato un accordo preliminare che garantirebbe al Paese dell’Africa orientale l’accesso esente da dazi al mercato cinese, ha dichiarato mercoledì il presidente William Ruto.

A gennaio il Kenya aveva affermato che l’accordo preliminare avrebbe garantito al 98% delle sue esportazioni l’accesso esente da dazi al vasto mercato cinese, riporta Reuters.

La più grande economia dell’Africa orientale sta stringendo legami più stretti con la Cina, con Ruto in visita di Stato a Pechino lo scorso anno, durante la quale sono stati firmati numerosi accordi di finanziamento e cooperazione. Attualmente, gli scambi commerciali bilaterali tra i due Paesi sono fortemente sbilanciati a favore della Cina.

“Questa settimana abbiamo finalizzato i negoziati con il governo della Repubblica Popolare Cinese su un accordo commerciale bilaterale”, ha dichiarato Ruto durante una conferenza volta ad attrarre investimenti internazionali.

Il Kenya è anche uno stretto alleato di Washington e sta negoziando un accordo commerciale bilaterale separato con l’amministrazione Trump. Ruto ha risposto alle critiche di alcuni funzionari statunitensi riguardo ai rapporti del Kenya con la Cina, sottolineando la necessità di aumentare le esportazioni keniote e ridurre il deficit commerciale con i mercati asiatici.

Ruto ha difeso la strategia del suo governo di avvicinarsi alla Cina dalle critiche di alcuni funzionari statunitensi, affermando che il Kenya deve esportare più beni nell’enorme economia asiatica per colmare il divario commerciale.

Mercoledì Ruto ha affermato che l’economia keniota si è dimostrata resiliente nell’ultimo anno, con inflazione e scellino stabili. Ruto ha inoltre riferito che l’economia del Kenya è rimasta stabile nell’ultimo anno, citando un’inflazione costante e uno scellino stabile.

Gli investimenti diretti esteri hanno superato per la prima volta i 2 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento di oltre il 15% rispetto all’anno precedente, ha aggiunto.

Lo scorso anno, i dati indicano che, dopo un periodo di predominio cinese negli IDE africani, le aziende statunitensi hanno superato gli investitori cinesi nel 2023 con quasi 8 miliardi di dollari investiti, quasi il doppio rispetto alla Cina, come riportato da DW.

Questi dati, elaborati dalla China Africa Research Initiative della Johns Hopkins University e da rapporti dell’UNCTAD, evidenziano la continua competizione economica tra le principali potenze per l’influenza nei settori delle risorse naturali africane.

Maddalena Ingrao

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