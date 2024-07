KENYA. Il risveglio della generazione Z

Auto di lusso, elicotteri privati, montagne di contanti. Gli stili di vita sontuosi dei legislatori del Kenya, diffusi su TikTok e X, hanno alimentato la rabbia che ribolliva il mese scorso tra una popolazione giovane e impegnata nei confronti degli aumenti fiscali proposti.

Settimane di proteste contro le misure fiscali hanno attirato sempre più l’attenzione sugli alti stipendi, i vantaggi e l’ostentazione dei membri del parlamento in un paese dove tre quarti della popolazione è giovane e il lavoro ben retribuito è scarso.

Le proteste sono esplose il 25 giugno, quando i manifestanti hanno preso d’assalto il parlamento e lo hanno dato alle fiamme, colpendo con pietre i veicoli dei politici in fuga. Da allora sono state attaccate le residenze private e gli uffici di diversi parlamentari, soprattutto quelli legati alla coalizione di governo.

Ora TikTok e X vengono utilizzati come strumenti di protesta. I video dei politici vengono modificati e ripubblicati con commenti negativi. Le piattaforme sono inondate di accuse di cattiva gestione dei fondi e discussioni sui prossimi passi per il movimento giovanile, ancora in gran parte senza leader.

Gli attivisti stanno condividendo consigli su come utilizzare i poteri di revoca per rovesciare i rappresentanti e hanno persino creato un chatbot basato sull’intelligenza artificiale che fornisce resoconti dei media di accuse di corruzione quando viene inserito il nome di un politico.

Giovedì il presidente keniano William Ruto ha cercato di reagire e da allora i manifestanti hanno tentato di assaltare la sua casa, nella città occidentale di Kisii.

A testimonianza della pressione che le proteste esercitano sul presidente William Ruto, giovedì ha dichiarato di aver ascoltato i keniani e riflettuto, di aver licenziato l’intero gabinetto, aprendo un nuovo tavolo, escluso quello del ministro degli Esteri, con l’obiettivo di istituire un nuovo “governo ad ampia base”.

La settimana scorsa, Ruto, 57 anni, ha detto che alcuni funzionari hanno mostrato “un’opulenza odiosa”. Ha annunciato misure di austerità, compresi tagli al budget del suo ufficio, e ha ordinato una revisione degli aumenti salariali che i parlamentari e altri funzionari avrebbero dovuto ricevere a luglio.

Mzalendo, un’organizzazione che monitora il parlamento, ha affermato che i giovani keniani precedentemente disinteressati alla politica si stanno impegnando nuovamente, consapevoli dell’impatto che la legislazione ha sulla loro vita quotidiana e chiedono ai legislatori di ascoltarli.

Nel 2023, il Kenya si è classificato al 126° posto su 180 paesi del mondo secondo l’indice di percezione della corruzione di Transparency International, in calo di tre posizioni rispetto al 2022.

Il 26 giugno Ruto ha annullato gli aumenti delle tasse che avevano innescato i disordini. Almeno 39 persone sono state uccise nelle violenze legate alle proteste. Ma la rabbia non si è attenuata.

Avendo affrontato poca opposizione dalle sue elezioni del 2022, Ruto e i parlamentari devono ora confrontarsi con proteste più piccole ma in corso a livello nazionale che trascendono le divisioni politiche ed etniche che storicamente hanno plasmato i movimenti sociali in Kenya, potenza regionale e alleato occidentale.

C’è una crescente spinta affinché i legislatori vengano rimossi ora piuttosto che aspettare fino alle elezioni del 2027, con linee guida pubblicate online su come farlo, in quello che sarebbe il primo utilizzo dei poteri di richiamo introdotti nel 2010.

Il processo prevede la raccolta delle firme di almeno il 30% degli elettori registrati nella circoscrizione elettorale e la successiva presentazione alla commissione elettorale.

L’opposizione del Kenya, timorosa di lasciarsi travolgere dall’ondata di malcontento, ha nominato sei dei suoi stessi membri da richiamare, soggetti allo stesso processo.

I parlamentari keniani guadagnano circa 33 volte il salario medio nazionale e non sono estranei alle accuse di corruzione e sprechi.

La paga base dei parlamentari è attualmente di 725.502 scellini keniani, 5.650 dollari, al mese in un Paese in cui il reddito annuo pro capite è di circa 2.000 dollari, il che li rende tra i meglio pagati al mondo rispetto al reddito medio.

Possono richiedere soldi extra per sedere nei comitati, prestiti a basso costo per case e veicoli extra e migliaia di dollari al mese per viaggiare nelle circoscrizioni elettorali.

Ogni anno, ciascuno dei 290 parlamentari del Kenya riceve oltre 1 milione di dollari nell’ambito di un programma chiamato Constituency Development Funds istituito per promuovere lo sviluppo locale. Il programma è stato a lungo afflitto dalle accuse del revisore generale del Kenya e dei media nazionali secondo cui il denaro viene speso in modo inefficiente o sottratto.

La Corte Suprema del Kenya ha stabilito nel 2022 che il programma era illegale ma non è stato abolito, fornendo ai parlamentari denaro da distribuire per costruire aule, sovvenzionare l’istruzione o migliorare la sicurezza.

I parlamentari giustificano da tempo gli alti stipendi affermando che ci si aspetta che distribuiscano denaro nelle loro circoscrizioni elettorali.

Un rapporto del 2021 dei think tank britannici e olandesi, la Westminster Foundation for Democracy Limited e l’Istituto olandese per la democrazia multipartitica, ha rilevato che gli aspiranti membri del parlamento del Kenya hanno dovuto spendere oltre $ 180.000, per lo più di tasca propria, per fare campagna elettorale nel 2017, un rapporto cifra che probabilmente aumenterà nel 2022.

Lucia Giannini

