KENYA. GenZ sotto attacco del governo denuncia Amnesty International 

Le autorità keniote hanno pagato una rete di troll per minacciare e intimidire i giovani manifestanti durante le recenti manifestazioni antigovernative, ha affermato Amnesty International.

Una nuova inchiesta dell’organizzazione per i diritti umani afferma che le agenzie governative hanno anche utilizzato la sorveglianza e la disinformazione per prendere di mira gli organizzatori delle proteste di massa, che hanno travolto il Kenya tra il 2024 e il 2025, riporta Bbc.

Le manifestazioni sono state guidate in gran parte da attivisti della “Generazione Z” che hanno utilizzato le piattaforme dei social media per mobilitarsi.

In risposta al rapporto di Amnesty, il ministro degli Interni keniota ha affermato che il governo “non autorizza molestie o violenze contro alcun cittadino”. Tuttavia, Amnesty ha affermato di aver scoperto una campagna per “mettere a tacere e reprimere” i manifestanti.

Giovani donne e attivisti LGBT+ sono stati presi di mira, con commenti misogini e omofobi, nonché immagini pornografiche generate dall’intelligenza artificiale, si legge nel rapporto.

Un attivista ha raccontato ad Amnesty: “Ho ricevuto email da persone che mi dicevano: ‘Morirai e lascerai i tuoi figli. Verremo ad attaccarti’.

“Ho persino dovuto cambiare scuola a mio figlio. Qualcuno mi ha mandato il nome di mio figlio, l’età… la targa dello scuolabus. Mi hanno detto: “Se continui a fare quello che stai facendo, ci prenderemo cura di questo bambino per te”.

Amnesty International riporta la testimonianza di un uomo che ha dichiarato di far parte di una squadra pagata tra i 25.000 e i 50.000 scellini kenioti (circa 190-390 dollari) al giorno per amplificare i messaggi del governo e coprire gli hashtag di protesta di tendenza sulla piattaforma social X.

Oltre agli abusi digitali, le autorità sono state anche accusate di aver attuato una brutale repressione delle proteste. Più di 100 persone sono morte, affermano i gruppi per i diritti umani, negli scontri tra la polizia e i manifestanti durante due ondate di manifestazioni, una nel 2024 e una nel 2025.

Le autorità sono state anche accusate di arresti arbitrari, sparizioni forzate e uso letale della forza contro i manifestanti. Il governo ha ammesso che si sono verificati alcuni casi di uso eccessivo della forza da parte della polizia, ma ha anche difeso le forze di sicurezza in altri casi. casi. Le manifestazioni si sono scagliate contro le proposte di aumento delle tasse, l’aumento dei femminicidi e la corruzione.

La direttrice di Amnesty International, Agnès Callamard, ha affermato che il rapporto dell’organizzazione “dimostra chiaramente tattiche diffuse e coordinate sulle piattaforme digitali per mettere a tacere e reprimere le proteste dei giovani attivisti”.

“La nostra ricerca dimostra anche che queste campagne sono guidate da troll, individui e reti sponsorizzati dallo Stato, pagati per promuovere messaggi filogovernativi e dominare le tendenze quotidiane del Kenya su X”, ha aggiunto.

Il Ministro degli Interni keniota, Kipchumba Murkomen, ha dichiarato: “Il governo del Kenya non autorizza molestie o violenze contro alcun cittadino… qualsiasi funzionario implicato in condotte illecite ha la responsabilità individuale ed è soggetto a indagini e sanzioni”.

Amnesty International ha anche espresso preoccupazione per la sorveglianza statale illegale, comprese le accuse – negate dal più grande operatore di telecomunicazioni del Kenya, Safaricom – secondo cui le autorità avrebbero utilizzato dati mobili per monitorare i leader delle proteste.

Lucia Giannini

