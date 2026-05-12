KENYA. All’Africa Forward Summit, i leader del Continente chiedono un accesso migliore al credito

I leader africani hanno sfruttato la seconda giornata del vertice con il presidente francese Emmanuel Macron, il 12 maggio, per promuovere un accesso più agevole al credito, che potrebbe contribuire a finanziare importanti investimenti e stimolare la crescita economica.

La campagna pluriennale dei governi africani per riforme volte a ridurre i costi di indebitamento ha ricevuto un nuovo impulso lunedì, quando Macron ha dichiarato di sostenere la creazione di un meccanismo di garanzia di prima perdita per ridurre il rischio degli investimenti nel continente e si è impegnato a promuovere l’idea al vertice del G7 del prossimo mese, riporta Reuters. I governi africani sostengono di soffrire di una percezione del rischio eccessivamente elevata da parte degli istituti di credito, il che può rendere il credito proibitivamente costoso.

“Il problema… non è la liquidità. È l’architettura del rischio”, ha affermato il presidente keniota William Ruto intervenendo all’Africa Forward Summit nella capitale Nairobi, martedì. Su invito di Macron, Ruto parteciperà al vertice del G7 a Evian-les-Bains, in Francia, e spera di dare slancio questa settimana alle proposte che potrà presentare in quell’occasione. Oltre 30 leader di governo africani, nonché capi di istituzioni finanziarie multilaterali e dirigenti d’azienda provenienti da tutta l’Africa e dalla Francia, partecipano al vertice di Nairobi, il primo che la Francia ospita in un paese anglofono.

La Francia intende utilizzare l’evento – che secondo Macron ha mobilitato 23 miliardi di euro di investimenti in Africa – per sviluppare nuove partnership nel continente, dopo aver visto affievolirsi la sua influenza nelle ex colonie dell’Africa occidentale.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha osservato che i paesi africani devono affrontare costi di indebitamento in media doppi rispetto alle economie industrializzate avanzate. “Non si tratta di un giudizio di mercato sull’Africa. È un giudizio sulle ingiustizie del sistema”, ha dichiarato al vertice.

Denunciando quelli che definiscono pregiudizi nei loro confronti che sovrastimano il rischio del continente, i governi africani hanno chiesto modifiche alle metodologie utilizzate dalle agenzie di rating del credito.

Le principali agenzie, tra cui S&P Global Ratings, Moody’s e Fitch, respingono le accuse di pregiudizi regionali, affermando che i loro rating si basano su criteri applicati a livello globale e resi pubblici.

La proposta di Macron di un meccanismo di garanzia di prima perdita contribuirebbe a incrementare i flussi di capitali verso l’Africa. Essa si inserisce in un più ampio sforzo per mobilitare capitali privati ​​a favore delle nazioni africane, in un momento in cui i governi dei paesi ricchi stanno riducendo i finanziamenti per lo sviluppo a favore della difesa e di altre priorità interne.

Sebbene altri paesi del G7 abbiano espresso il loro sostegno a rendere le istituzioni finanziarie globali più sensibili alle esigenze africane, il livello di supporto per proposte specifiche non è chiaro.

Lucia Giannini

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