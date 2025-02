KAZAKISTAN. Kiev attacca l’oleodotto russo – americano CPC 

Un drone ucraino ha colpito una stazione di pompaggio sul principale oleodotto di esportazione del petrolio del Kazakistan in Russia. Il suo operatore, il Caspian Pipeline Consortium (CPC), ha affermato che i flussi di petrolio verso il porto russo di Novorossiysk sul Mar Nero sono stati ridotti in seguito all’attacco del 17 febbraio alla stazione di Kropotkinskaya nella regione meridionale di Krasnodar. I lavori sono stati interrotti per indagare sui danni, ha aggiunto.

Il CPC vede anche un’ampia partecipazione azionaria statunitense che non si è mai interrotta durante tutto il conflitto, riporta AT. Gli azionisti dell’oleodotto CPC includono le major energetiche statunitensi Chevron ed ExxonMobil.

Stando fonti del servizio di sicurezza SBU ucraino, riprese da Reuters, Kiev ha colpito la stazione di pompaggio e la vicina raffineria di petrolio di Ilsky usando dei droni. Entrambe le strutture stavano supportando l’azione militare della Russia in Ucraina, hanno aggiunto.

L’attacco, riporta BneIntelliNews, è avvenuto lo stesso giorno in cui il Kazakistan si è allineato con l’Ungheria nel sostenere l’idea di colloqui sul conflitto ucraino tra il presidente russo Vladimir Putin e la controparte statunitense Donald Trump, nonché tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il principale diplomatico statunitense Marco Rubio. La posizione congiunta è stata delineata dal ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto che era in visita in Kazakistan.

“Oggi abbiamo parlato della guerra in Ucraina in modo molto dettagliato. Come risultato di questa guerra, i nostri paesi hanno subito danni, quindi è nel nostro reciproco interesse che la guerra in Ucraina finisca il prima possibile. […] Applaudiamo il dialogo tra Russia e Stati Uniti al massimo livello, siamo lieti che Donald Trump e Vladimir Putin abbiano discusso di questioni urgenti per un po’ e siamo anche molto lieti che, come continuazione di questi colloqui, anche i ministri degli esteri Marco Rubio e Sergey Lavrov abbiano tenuto colloqui e discusso della potenziale risoluzione del conflitto in Ucraina”, ha detto Szijjarto ai giornalisti dopo i colloqui con il ministro degli esteri kazako Murat Nurtleu, ha riferito Tass.

Negli ultimi mesi, i droni ucraini hanno ripetutamente attaccato le infrastrutture energetiche russe. L’infrastruttura gestisce circa quattro quinti delle esportazioni di petrolio del Kazakistan. Le spedizioni di petrolio dell’Asia centrale rappresentano circa l’1% della fornitura giornaliera globale.

Il percorso dell’oleodotto è stato esentato dalle sanzioni introdotte contro la Russia dall’amministrazione statunitense uscente Biden il 10 gennaio.

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, il Kazakistan, preoccupato per la sua dipendenza dalle esportazioni di petrolio dal CPC, data l’espansione del teatro di guerra e il controllo di fatto di Mosca sull’oleodotto, ha cercato di diversificare le sue rotte di spedizione del petrolio.

Astana sta tentando di sviluppare le esportazioni di petrolio con l’iter Trans-Caspio che potrebbero raggiungere i mercati mondiali tramite l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) che va dall’Azerbaigian alla costa mediterranea turca attraverso la Georgia.

A fine gennaio, il Kazakistan ha annunciato di aver spedito il suo primo lotto di petrolio dal giacimento di petrolio e gas di Kashagan al porto azero di Baku. Tuttavia, il Kazakistan ha dovuto finora frenare le sue ambizioni di esportazione di petrolio dal Mar Caspio data la mancanza di petroliere e la dichiarazione dell’Azerbaijan alla fine dell’anno scorso secondo cui il BTC può ospitare solo 2,2 milioni di tonnellate all’anno di petrolio del Kazakistan a causa dell’elevato contenuto di zolfo del greggio kazako che erode le condutture. Il Kazakistan aveva espresso l’intenzione di aumentare i suoi flussi di BTC a 20 milioni.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/