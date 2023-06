KAZAKISTAN. Astana si avvicina a Pechino, per sfuggire Mosca

Il Kazakistan ha concluso una serie di accordi per espandere la cooperazione con la Cina nel settore del petrolio e del gas: Astana cerca di stringere legami più stretti con Pechino per ridurre la sua dipendenza da Mosca.

Il 6 giugno, ad Astana, il fondo nazionale kazako Samruk-Kazyna e la compagnia petrolifera statale cinese Cnpc hanno raggiunto accordi per lo sviluppo congiunto dell’industria petrolifera e del gas del Kazakistan, riporta BneIntelliNews.

KazMunayGas (KMG), azienda petrolifera nazionale kazaka, e la Cnpc lavoreranno insieme per espandere la capacità degli oleodotti Kenkiyak-Atyrau e Kenkiyak-Kumkol rispettivamente di 6 milioni di tonnellate all’anno (120.000 barili al giorno) e 5 milioni di tonnellate all’anno. Gli oleodotti sono utilizzati per convogliare il petrolio kazako verso la Cina e il governo kazako vuole espandere queste spedizioni per ridurre la dipendenza dalla sua principale via di esportazione del greggio, il sistema del Caspian Pipeline Consortium (CPC) che attraversa la Russia come mezzo di esportazione del greggio. Il flusso attraverso il CPC è stato ripetutamente interrotto da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio dello scorso anno.

Nel 2022, il Kenkiyak-Atyrau ha trasportato 4,5 milioni di tonnellate di petrolio, mentre il Kenkiyak-Kumkol ha trasportato 8,1 milioni di tonnellate. La Kenkiyak-Kumkol è attualmente in grado di trasportare 10 milioni di tonnellate di petrolio, ma questa capacità potrebbe essere raddoppiata con l’aggiunta di altre tre stazioni di pompaggio. KMG e CNPC hanno deciso di effettuare studi preliminari sul progetto.

Il Kazakistan ha anche contattato la Cina per portare avanti il suo lungo programma di modernizzazione delle raffinerie. KMG e CNPC hanno concordato in via preliminare di raddoppiare la capacità di lavorazione della raffineria di Shymkent, nel sud del Kazakistan, portandola a 12 milioni di tonnellate annue. Il Kazakistan lotta sporadicamente con la carenza di carburante a livello nazionale e da anni spinge per espandere la propria capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda.

Astana e Pechino hanno discusso di coinvolgere la CNPC nella costruzione di una seconda stringa da 15 miliardi di metri cubi all’anno lungo il gasdotto Beineu-Bozoi-Shymkent, utilizzato per trasportare il gas kazako in Cina. L’azienda kazaka del gas QazaqGaz formerà un gruppo di lavoro congiunto con la CNPC, svilupperà uno studio di fattibilità entro la fine dell’anno e determinerà il finanziamento iniziale del progetto.

QazaqGaz e CNPC stanno inoltre lavorando a un piano per la costruzione di un impianto di trattamento del gas nel giacimento di Kashagan con una capacità di 4 miliardi di metri cubi all’anno, come parte di un progetto più ampio per espandere la produzione di liquidi del giacimento.

KMG e CNPC hanno discusso di queste iniziative alla fine di aprile e il mese successivo è stato raggiunto un accordo per coinvolgere gli investitori cinesi in una serie di progetti dell’industria petrolifera e del gas kazaka, durante una visita del presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev in Cina. In totale, sono stati firmati 47 documenti per un valore di 22 miliardi di dollari, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione nei settori dell’esplorazione geologica e della raffinazione del petrolio, nonché di esaminare le modalità per aumentare la capacità di trasporto del petrolio kazako verso la Cina.

Anna Lotti