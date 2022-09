KAZAKHSTAN. Nur-Sultan addio: torna Astana

Bisogna di nuovo cambiare le mappe dell’Asia centrale: la capitale del Kazakistan cambierà nome. Il 13 settembre il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha rivelato attraverso il suo portavoce che la città tornerà a chiamarsi di nuovo Astana, da Nur-Sultan che è oggi, come è stata chiamata fino al 2019.

La ridenominazione è solo un altro colpo al culto ormai della personalità dell’ex presidente Nursultan Nazarbayev, il cui status è crollato da quando un’ondata di proteste ha scosso il Paese all’inizio dell’anno, riporta BneIntelliNews. In un tentativo preventivo di placare le critiche ai costi previsti per il ripristino del nome Astana, il ministero delle Finanze ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la spesa sarà minima.

La capitale del Kazakistan nell’ultimo secolo ha cambiato nome aire volte. Un tempo chiamata Akmolinsk dai coloni della Russia imperiale, la città è stata ribattezzata Tselinograd all’inizio degli anni Sessanta in onore del suo status di centro della sfortunata campagna delle Terre Vergini lanciata dalle autorità sovietiche.

Dopo l’indipendenza del Kazakistan, la città, allora ancora un’oscura e remota zona periferica, divenne Akmola. In seguito alla decisione di Nazarbayev di trasferirvi la capitale, nel 1998 la città è stata ribattezzata Astana, che in kazako significa semplicemente “capitale”.

Un altro rebranding è arrivato quando Nazarbayev si è dimesso nella primavera del 2019. Sebbene abbia formalmente ceduto il potere al suo successore scelto, Tokayev, ha mantenuto un’influenza significativa: da qui il nome della città Nur-Sultan.

Altri importanti punti di riferimento hanno ricevuto lo stesso trattamento. Un’importante arteria della capitale degli affari, Almaty, porta il nome dell’ex presidente, così come l’aeroporto della capitale. C’è un’università Nazarbayev, scuole Nazarbayev e un parco Nazarbayev. Ci sono anche fiori e una montagna intitolati all’ex leader.

Le proteste del 2022 hanno cambiato radicalmente l’atmosfera. Sebbene il malcontento sia stato inizialmente scatenato dalla rabbia per l’aumento del prezzo del carburante, si è rapidamente evoluto in una manifestazione violenta per decenni di corruzione e malgoverno che molti hanno associato direttamente a Nazarbayev e alla sua famiglia, che annovera tra i suoi membri diversi miliardari.

Tokayev ha messo da parte l’antica fedeltà al suo mentore di un tempo e ha iniziato a smantellare il suo culto della personalità. Diversi parenti e stretti alleati di Nazarbayev sono stati allontanati da posizioni importanti o, in alcuni casi, sono stati perseguiti penalmente. All’inizio del mese, un gruppo di legislatori noto come Zhana Kazakhstan (Nuovo Kazakhstan), formatosi a febbraio per sostenere lo zelo per le riforme coltivato da tempo da Tokayev, ha proposto di riportare il nome della capitale ad Astana.

L’ufficio di Tokayev ha accettato questo appello: «I legislatori hanno citato proposte ripetutamente ascoltate durante i loro incontri con il pubblico, così come in numerosi appelli dei cittadini durante il referendum costituzionale di giugno», ha scritto il suo portavoce, Ruslan Zheldibay, in un post su Facebook.

Mentre la città riavrà il suo vecchio nome, altre cose che portano il nome dell’ex presidente saranno lasciate così come sono. Questo come riconoscimento del ruolo di Nazarbayev nel «rafforzamento del moderno Stato del Kazakistan e nella creazione della capitale», ha scritto Zheldibay.

Anna Lotti