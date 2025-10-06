KAZAKHSTAN. Nel fondo sovrano kazako siede un membro IA con diritto di voto 

Il fondo sovrano del Kazakistan, Samruk-Kazyna, ha presentato il 2 ottobre un membro del suo consiglio di amministrazione basato sull’intelligenza artificiale, con diritto di voto. La rete neurale di intelligenza artificiale di Samruk-Kazyna, nota come SKAI, è stata presentata al presidente del paese, Kassym-Jomart Tokayev, il 2 ottobre durante il forum tecnologico internazionale Digital Bridge 2025 tenutosi ad Astana.

SKAI parteciperà alla prossima riunione del consiglio di amministrazione di Samruk-Kazyna in regime di test. Si prevede che l’iniziativa segnerà un cambiamento significativo nella governance aziendale, in cui l’IA sarà integrata direttamente nel processo decisionale a livello di consiglio di amministrazione. Samruk-Kazyna, che vanta asset per decine di miliardi di dollari, sostiene che il sistema aumenterà sia la trasparenza che la qualità del processo decisionale del fondo, riportano BneIntelliNews, Astana Times e altri media.

SKAI analizzerà e sintetizzerà un’ampia gamma di informazioni, tra cui normative interne ed esterne, nonché registri del consiglio di amministrazione risalenti al 2008. Informazioni basate sull’intelligenza artificiale, supportate dai dati, saranno presentate ai direttori per orientare la direzione strategica.

“L’introduzione di una rete neurale basata sull’intelligenza artificiale nel Consiglio di Amministrazione rappresenta un salto di qualità: tecnologia e persone stanno iniziando a prendere decisioni insieme e la digitalizzazione va oltre i processi e diventa parte integrante della filosofia di gestione”, ha affermato Nurlan Zhakupov, presidente del consiglio di amministrazione di Samruk-Kayna, azionista di maggioranza di aziende come KazMunayGas, Kazakhtelecom, Kazatomprom, Air Astana, Kazpost e Samruk-Energy sul canale Telegram del Fondo.

SKAI è stato progettato con particolare attenzione alla sovranità e alla sicurezza. Opera sul supercomputer AlFarabium-2, di proprietà di Kazakhtelecom, una società del portafoglio di Samruk-Kazyna. Nessun dato elaborato verrà trasferito all’estero. L’infrastruttura è basata su processori NVIDIA H200. Il sistema è basato su Alem, un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) in lingua kazaka.

Tokayev ha dichiarato al Digital Bridge 2025 che il Kazakistan intende trasformarsi in uno stato completamente digitale entro tre anni. Il Kazakistan ha recentemente istituito un Ministero per l’Intelligenza Artificiale e lo Sviluppo Digitale. Sono state inoltre annunciate la creazione del primo Consiglio per l’IA del paese dell’Asia centrale e l’approvazione di una legge dedicata all’IA.

Anna Lotti

