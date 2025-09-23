ITALIA. Nominati i nuovi vertici centrali e territoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha completato le procedure di interpello per le Direzioni centrali e territoriali, definendo il nuovo management in vista della storica riforma organizzativa che entrerà in vigore nei prossimi mesi. La riforma, sotto la guida del Direttore Roberto Alesse, punta a unificare competenze giuridiche e informatiche per rafforzare l’efficienza e l’innovazione dell’Amministrazione.

Dal 1° novembre 2025, il Generale di Divisione Rosario Massino assumerà l’incarico di Direttore dell’Ufficio Internal Audit. Nello stesso giorno entreranno in funzione le conferme di Leonardo Di Stefano all’Ufficio Affari giuridici e normativi e di Stefano Saracchi alla Direzione Organizzazione e Trasformazione digitale. Dal 1° gennaio 2026, invece, sarà operativo il nuovo Direttore del Personale, Salvatore Roberto Miccichè.

Sul territorio, le Direzioni saranno affidate a figure di rilievo: Teresa Rosaria De Luca (Emilia-Romagna e Marche), Maurizio Montemagno (Lazio e Abruzzo), Andrea Maria Zucchini (Liguria), Maria Preiti (Piemonte e Valle d’Aosta), Domenico Frisario (Puglia, Molise e Basilicata), Davide Bellosi (Toscana e Umbria), Franco Letrari (Veneto e Friuli Venezia-Giulia), Marco Cutaia (Lombardia), Maria Alessandra Santillo (Campania), Antonio Di Noto (Calabria), Davide Miggiano (Sicilia), Gianluigi D’Urso (Sardegna) e Stefano Girardello (Trentino-Alto Adige).

“Le nuove nomine rafforzano l’assetto dell’Agenzia in una fase cruciale di trasformazione – ha dichiarato Alesse – e rappresentano un segnale di continuità e innovazione, fondamentale per accompagnare le riforme in atto”.

Redazione

