ITALIA. Management sotto il microscopio

Nel ranking Top Reputation – Cluster Pubblica Amministrazione di luglio 2025, elaborato da Reputation Manager S.p.A., emerge con forza il nome di Roberto Alesse, attuale Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Alesse conquista il terzo posto assoluto con un punteggio reputazionale di 45,28, registrando una crescita del 10,2% su base annua e un ulteriore +2,4% rispetto al trimestre precedente. Si tratta di un risultato che conferma l’attenzione crescente verso la sua figura, le sue iniziative e il ruolo strategico da lui ricoperto nel contesto della Pubblica Amministrazione.

Manager e giurista di comprovata esperienza, Roberto Alesse ha assunto la guida dell’ADM il 13 gennaio 2023, imprimendo all’Agenzia un deciso cambio di passo, orientato a meritocrazia, digitalizzazione, trasparenza e innovazione tecnologica.

Il suo curriculum vanta incarichi di rilievo ai vertici delle istituzioni: dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Camera dei Deputati, fino al Ministero dell’Ambiente, oltre al prestigioso ruolo di Presidente dell’Autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Parallelamente, Alesse ha sempre mantenuto un solido legame con il mondo accademico. Laureato con lode in Scienze Politiche e in Giurisprudenza, ha insegnato in prestigiosi atenei italiani, tra cui La Sapienza, LUISS e LUMSA, distinguendosi anche come autore di saggi su diritto pubblico, costituzionale e amministrativo.

La sua visione strategica, unita alla capacità di gestire sistemi complessi, ne fa oggi una figura molto attenzionata anche da importanti realtà del settore privato. In particolare, ambienti industriali e finanziari guardano con interesse crescente alla sua leadership, considerata un modello manageriale capace di coniugare rigore istituzionale e spinta all’innovazione, con un impatto trasversale che va ben oltre i confini della Pubblica Amministrazione.

Sotto la sua direzione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha registrato risultati significativi sia in termini operativi che di reputazione pubblica. Alesse è stato anche protagonista di un approfondimento su L’Economista, dedicato al tema della riforma della Pubblica Amministrazione.

Tra i risultati più rilevanti conseguiti nel 2024:

• Oltre 26,7 miliardi di euro da accise energetiche;

• Circa 21 miliardi da attività doganali;

• Più di 11 miliardi provenienti dai tabacchi;

• Quasi 12 miliardi dal comparto del gioco pubblico.

Sul fronte dell’innovazione e del controllo tecnologico:

• Avvio della trasformazione digitale dei processi interni dell’Agenzia;

• Utilizzo dell’intelligenza artificiale per potenziare i controlli doganali;

• 721 piattaforme di gioco illegali online rimosse solo nel primo semestre del 2025, in crescita rispetto alle 490 del 2023.

A conferma dell’approccio inclusivo e trasformativo adottato da Alesse, è stata istituita anche la piattaforma permanente degli “Stati Generali dell’ADM”, finalizzata a migliorare la governance, l’efficienza dei procedimenti e la cultura organizzativa interna, in linea con un modello di PA moderna, partecipativa e meritocratica.

Il significativo posizionamento di Alesse nella Top Reputation PA 2025 non è dunque il frutto del caso. Al contrario, si basa su elementi concreti e strutturati:

• Una visibilità mediatica crescente, sostenuta da un’immagine pubblica forte e coerente;

• Risultati tangibili nella gestione di un ente cruciale per l’economia nazionale;

• Una leadership riconosciuta sia a livello istituzionale sia nel tessuto professionale più ampio;

• Una presenza online efficace, elemento sempre più decisivo per il rafforzamento reputazionale.

Roberto Alesse incarna oggi il profilo del manager pubblico 4.0: competente, autorevole, innovativo e in grado di rendere la macchina statale più efficiente, trasparente e vicina al cittadino. La sua figura rappresenta un esempio concreto di come la Pubblica Amministrazione possa evolversi con visione, metodo e risultati.

Redazione