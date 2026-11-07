ITALIA-CINA. OBOR prepara la rotta per CIFTIS 2027: imprese e territori al lavoro prima di Pechino

Il viaggio verso Pechino comincia prima della partenza: nella scelta delle imprese da incontrare, nella preparazione dei progetti e nella capacità dei territori di spiegare che cosa possono offrire. È questa l’impostazione con cui l’Istituto Italiano OBOR sta preparando la partecipazione italiana alla *CIFTIS 2027, la China International Fair for Trade in Services, una delle principali manifestazioni cinesi dedicate al commercio internazionale dei servizi.

A illustrare la prospettiva è stato il presidente Michele De Gasperis, intervenuto al Forum Internazionale Italia-Cina 2026, ospitato nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, il 6 novembre.

Dopo la partecipazione dello scorso settembre e la sottoscrizione di un accordo triennale di collaborazione con gli organizzatori della manifestazione, l’Istituto sta lavorando a una delegazione italiana più ampia per l’edizione 2027. Il progetto prevede il coinvolgimento di imprese, territori e istituzioni, accompagnati da un percorso preparatorio dedicato.

Le attività dovranno consentire di individuare opportunità industriali, selezionare interlocutori cinesi e organizzare incontri mirati prima dell’arrivo a Pechino. L’obiettivo è presentarsi con proposte costruite sulle caratteristiche dei possibili partner.

L’Istituto Italiano OBOR sta preparando anche un primo appuntamento nel quale illustrare il programma di avvicinamento alla CIFTIS 2027. La sede e i dettagli dell’iniziativa saranno comunicati successivamente.

Il percorso nasce da una lettura precisa delle relazioni economiche con la Cina. Secondo De Gasperis, per intercettare opportunità concrete occorre comprendere un mercato profondamente diversificato, nel quale province, città e imprese hanno caratteristiche ed esigenze differenti. La conoscenza degli interlocutori determina la possibilità di costruire proposte adeguate e di presentarle in modo efficace.

«L’attrazione degli investimenti è una competizione internazionale. Bisogna proporsi», sostiene il presidente dell’Istituto, richiamando la necessità di superare l’attendismo e le iniziative di semplice rappresentanza istituzionale prive di un’adeguata preparazione commerciale.

Questo approccio è stato al centro del suo contributo al Forum, organizzato da Bianco Consulting, guidata da Angelica Bianco, su iniziativa del senatore Antonio Salvatore Trevisi. L’incontro ha riunito rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo economico e imprenditoriale italiano e cinese e rappresentanti di UNIDO ITPO Pechino, per discutere delle opportunità di investimento e cooperazione industriale tra i due Paesi.

Nel confronto, De Gasperis ha affrontato anche il ruolo della ZES Unica, collegandolo alla necessità di definire quale sviluppo perseguire.

«La ZES Unica è certamente uno strumento interessante per attrarre investimenti, ma da sola non è sufficiente. Dobbiamo evitare che i nostri territori diventino semplicemente centri logistici e distributivi di prodotti e tecnologie sviluppati altrove».

La priorità indicata riguarda investimenti capaci di generare attività produttive, occupazione qualificata e trasferimento tecnologico, contribuendo anche agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Una prospettiva che assegna alle relazioni internazionali il compito di costruire opportunità industriali con ricadute concrete sui territori.

Per imprese e istituzioni italiane, la preparazione alla CIFTIS diventa così un’occasione per mettere a fuoco progetti, cercare i partner compatibili e dare continuità al dialogo economico. Il lavoro preliminare è parte della capacità di attrarre investimenti.

«Se vogliamo attrarre investimenti, dobbiamo anche imparare ad andare a cercarli», conclude De Gasperis. Un’indicazione che accompagna il percorso verso il 2027 e chiama i territori a prepararsi fin da ora.

Redazione

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