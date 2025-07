ISRAELSYRIAWAR. Continuano gli scontro in Siria nonostante gli accordi. 2500 uomini arriveranno per far rispettare il cessate il fuoco. Gaza sotto i bombardamenti

L’ambasciatore statunitense in Turchia e rappresentante di Trump in Siria, Barrack: “Il Primo Ministro Netanyahu e il rappresentante siriano Il presidente Ahmed al-Sharaa accetta il cessate il fuoco con il sostegno degli Stati Uniti”. Ma il cessate il fuoco di fatto non è mai entrato in gioco. I drusi divisi in tre grandi gruppi non sono tutti favorevoli alle iniziative di Israele in Siria anzi due di questi gruppi musulmani vogliono un controllo siriano della zona, in arrivo 2.500 uomini della sicurezza siriana governativa”.

I funzionari della Casa Bianca, tra cui l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff, sono preoccupati per la “distruttività” e le politiche regionali del primo Ministro israeliano Netanyahu, riporta Axios: “C’è un crescente scetticismo nell’amministrazione Trump nei confronti di Netanyahu, la gente crede che abbia il grilletto facile e che sia troppo distruttivo.” Come scrive il portale, Trump finora si è astenuto dal criticare pubblicamente Netanyahu, e non è chiaro se condivida la delusione dei suoi consiglieri. L’ambasciata statunitense in Siria ha invitato i suoi cittadini a lasciare il territorio siriano per la Giordania via terra. La portaerei nucleare americana CVN 78 Gerald R. Ford è entrata ieri nel Mar Mediterraneo, è molto probabile che il suo supporto sarà in funzione anti Houthi

Alleanza delle Forze Palestinesi: “Respingiamo la decisione unilaterale del Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas di riformare il Consiglio Nazionale sulla base delle leggi dell’OLP, un programma che riconosce Israele e aderisce agli Accordi di Oslo, che hanno ceduto il 78% del territorio della Palestina storica, e contraddice le costanti nazionali e i diritti inalienabili del nostro popolo, tra cui spiccano il diritto al ritorno, alla liberazione e alla resistenza all’occupazione”.

Un tribunale di Gerusalemme ha rinviato la testimonianza di Netanyahu a causa della malattia del primo Ministro israeliano, secondo quanto riportato dal Times of Israel. Questa volta si tratta di intossicazione alimentare. Nel 2019, il procuratore generale dello Stato ha annunciato la decisione di presentare accuse contro Netanyahu per corruzione, frode e abuso di fiducia pubblica in tre casi. Yair Golan, leader del Partito Democratico: “Questo governo ha trasformato l’inferno in routine, ci ha resi indifferenti alla sofferenza, ha trasformato il lutto in una questione quotidiana e ci ha abituati alla follia dei sistemi e alla corruzione. I Democratici non andranno in vacanza: continueremo la lotta.” Il direttore del Mossad ha visitato Washington questa settimana per chiedere l’aiuto degli Stati Uniti per convincere altri paesi ad accettare centinaia di migliaia di palestinesi da Gaza.

Dal Libano, si apprende che l’incontro tra il Presidente Aoun e l’inviato statunitense Thomas Barrak, alla presenza dell’ambasciatore statunitense in Libano non ha portato i suoi frutti. Fonti americane a MTV: “Tom Barrak porta con sé una valutazione diretta di Trump in merito alla risposta libanese alla proposta statunitense di attuare il piano di consegna delle armi e il ritiro dell’esercito israeliano, le notizie al riguardo sono contraddittorie e alcuni affermano che non abbia garanzie. Si prevede che l’agenda di Barak sarà molto fitta in Libano.

La 99a Divisione delle IDF elimina un comandante di plotone di Hamas nell’area di Beit Hanoun. Scomparso un medico a Gaza.

Il comandante supremo delle Forze Democratiche Siriane (SDF), sostenute dagli Stati Uniti, Mazloum Abdi, ha dichiarato di accogliere con favore gli sforzi di Stati Uniti e Damasco che hanno portato a un cessate il fuoco a sostegno della pace civile ad As-Suwayda, nella Siria meridionale.

L’accordo firmato tra lo sceicco Hikmat al-Hijri e le forze di sicurezza che, secondo alcune fonti, è considerato un accordo indirettamente sponsorizzato da Stati Uniti e Israele prevedeva, nel primo articolo, il dispiegamento delle Forze di Sicurezza Generali al di fuori dei confini amministrativi di As-Suwayda, per proteggere i membri della comunità drusa da possibili attacchi. Ora, secondo quanto riportato sul campo, le milizie affiliate a Hijri non stanno rispettando l’accordo e hanno persino aperto il fuoco contro le forze di sicurezza che tentavano di dispiegarsi in città, in palese violazione dell’accordo e minacciando il cessate il fuoco. L’accordo è stato violato e rifirmato da questo episodio almeno altre due volte.

Mahmoud Mousavi, un alto funzionario del dipartimento per le operazioni militari iraniano, ha dichiarato il 21 luglio che l’Iran ha sostituito tutti i sistemi di difesa aerea danneggiati nella guerra con Israele. “Non possiamo nascondere il fatto che alcuni sistemi siano stati danneggiati, ma li abbiamo sostituiti con nuovi sistemi che sono stati conservati in luoghi sicuri per garantire la continua protezione dello spazio aereo iraniano”, ha affermato Mousavi. Non ci sono in previsione colloqui con gli Stati Uniti sul nucleare.

Ed ora un aggiornamento sugli scenari aggiornato alle ore 16:30 del 21 luglio. Diversi attacchi Houthi nel fine settimana da parte di Ansar Allah nel fine settimana. Un missile balistico lanciato dagli Houthi in Yemen contro Israele è stato intercettato dalle difese aeree, ha dichiarato l’esercito israeliano, nella giornata di venerdì. Non sono stati segnalati scontri o feriti. Le sirene hanno suonato in molte città del centro di Israele e a Gerusalemme. Dal 18 marzo, quando le IDF hanno ripreso l’offensiva contro Hamas nella Striscia di Gaza, gli Houthi hanno lanciato 62 missili balistici e almeno 15 droni contro Israele. Diversi missili hanno mancato le difese aeree.

Il 21 luglio pomeriggio gli Houthi hanno rivendicato degli attacchi con droni: “L’aviazione militare con droni ha eseguito un’operazione militare di alto livello, colpendo 5 obiettivi militari e vitali”. Presi di mira aeroporto Ben Gurion, porto di Eliat, aeroporto Eliat – Ramon, area di Jaffa, un obiettivo vitale nell’area di Ashdod.

Due riservisti del genio israeliano sono rimasti gravemente feriti nell’esplosione di un ordigno esplosivo improvvisato (IED) nella Striscia di Gaza meridionale. Il 19 luglio. Tra i feriti figurano un riservista del 710° Battaglione del Genio e un riservista del 749° Battaglione del Genio. Secondo un’indagine delle IDF, i soldati sono rimasti feriti a causa di un ordigno esplosivo mentre si trovavano a bordo di un Humvee. Un morto e almeno due feriti in condizioni critiche a causa di un incidente di sicurezza nella Striscia di Gaza anche nella giornata del 21 luglio. Diverse vittime segnalate a seguito di un attacco aereo israeliano su un’isola Impianto di desalinizzazione nel quartiere di Al-Remal a Gaza City.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno diramato un nuovo avviso sull’evacuazione dei palestinesi residenti nel sud-ovest di Deir el-Balah, nella parte centrale della Striscia di Gaza, in relazione all’imminente inizio di un’operazione di terra, mai avvenuta prima in quest’area. “L’IDF continua a operare attivamente, distruggendo le forze nemiche e le infrastrutture di Hamas in quest’area, espandendo le sue attività in aree in cui non ha mai operato prima”, ha dichiarato il portavoce di lingua araba dell’IDF, il colonnello Avichai Adrai, su X. Alla popolazione civile è stato ordinato di spostarsi a sud, nella zona costiera di Mawasi. L’attacco aereo è partito nel pomeriggio del 21 luglio. Feriti un gruppo di palestinesi vicino al cimitero di Al-Sawarka, nella Striscia di Gaza centrale.

Attacco aereo israeliano al centro della città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. Secondo il corrispondente di Al-Mayadeen: “Attacco aereo israeliano nei pressi del quartiere di Al-Katiba a nord-ovest della città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale”

In Libano “un attacco aereo israeliano nel Libano meridionale ha ucciso un altro comandante di Hezbollah”, ha dichiarato l’IDF. Un attacco con drone su Yochmor ha ucciso Ahmad Mohammad Salah, che secondo l’esercito era a capo delle forze di Hezbollah nella città. Salah era coinvolto nella ricostruzione delle infrastrutture di Hezbollah nell’area di Yochmor e le sue azioni “rappresentano una grave violazione degli accordi tra Israele e Libano”.

Il 20 luglio l’esercito libanese: “veicoli del genio e da combattimento israeliani hanno oltrepassato la barriera tecnica e tentato di effettuare lavori di scavo alla periferia della città di Rmeish – Bint Jbeil, in violazione della Risoluzione 1701 e dell’accordo di cessate il fuoco”. “Di conseguenza, l’esercito libanese ha rafforzato la sua presenza nell’area e una pattuglia dell’UNIFIL è arrivata per documentare le violazioni, costringendo le forze israeliane a ritirarsi all’interno”.

Imbarcazioni israeliane hanno attraversato il confine con il Libano e si sono dirette verso un pescatore libanese. Si è perso il contatto con l’imbarcazione e si teme che il pescatore sia stato rapito o ucciso. Imbarcazioni dell’esercito libanese si stanno ora dirigendo verso la zona. Qualche settimana fa, l’esercito israeliano ha rapito un pescatore libanese. Si trova ancora in una prigione israeliana. Una fabbrica di mattoni e cemento è stata fatta saltare in aria dall’IDF tra le città di Maroun al-Ras e Yaroun, nel Libano meridionale. Un account locale scrive: “Gli ebrei non stanno combattendo Hezbollah. Stanno combattendo l’esistenza di sciiti e libanesi nella zona di confine del Libano meridionale (…) Le IDF hanno lanciato volantini affermando che questa fabbrica lavorava per Hezbollah. Hanno anche detto alla gente di ascoltare la loro radio di propaganda per tali affermazioni”.

Si è combattuto e si continua a combattere in Siria nell’area di al Suwayda. Le forze di sicurezza siriane hanno sequestrato missili aria-aria ai drusi, apparentemente rubati da una delle basi aeree dell’ex Aeronautica Militare siriana. Le forze tribali hanno iniziato a essere trasferite dalla regione di Deir ez-Zor ad As-Suwayda. I militanti si affrettano a prendere posto sull’autobus. Le forze tribali e claniche siriane, che hanno dichiarato la mobilitazione contro la milizia drusa associata al movimento Al-Hijri, hanno preso il controllo dell’insediamento di As-Sawarah as-Sughra ad As-Suwayda. Successivamente molti insediamenti nella regione sono stati riconquistati alla milizia Al-Hijri. Le forze tribali hanno iniziato a giustiziare i prigionieri drusi. Secondo un’altra versione, si tratta di opera dei drusi stessi. E anche i drusi hanno giustiziato appartenenti alle tribù. Un cessate il fuoco è stato dichiarato nuovamente il 19 luglio.

Ma non è servito a molto. Le milizie legate alla figura filo-israeliana Hikmat al-Hajri hanno attaccato le Forze di Sicurezza Interna siriane schierate agli ingressi della città di As-Suwayda. Lo sceicco Ismail al-Khaldi, presidente dell’Unione delle tribù beduine in Siria, in un’intervista a SYRIA TV: Non siamo interessati alla guerra, solo alla pace, ma non cederemo un solo centimetro del territorio che abbiamo conquistato a Suwayda finché le forze di sicurezza non vi entreranno.

Secondo lui, “le milizie fedeli a Hikmat al-Jari commettono atrocità, sono bugiardi e violano tutti gli accordi, quindi non abbiamo fiducia in loro e non arretreremo di un solo passo finché le forze di sicurezza non prenderanno il pieno controllo della regione”.

Gli scontri sono andati avanti per tutta la giornata del 19 un drone israeliano ha ucciso un turco. Il 20luglio i combattimenti si sono intensificati nei pressi della rotonda di Al Omran, nel centro di As-Suwayda, con segnalazioni di colpi di arma da fuoco pesanti, lanciarazzi e veicoli blindati in movimento. Il Ministro della Salute siriano: “Al-Hajari rifiuta di far entrare la delegazione governativa ufficiale e il convoglio umanitario nella provincia di Suwayda”.

Anche nella giornata del 20luglio continuano intensi scontri armati nelle città di Shahba e Al-Arika, dove combattenti tribali e militanti drusi sono impegnati in combattimenti diretti. Almeno 79 donne sono state rapite dalle loro case ad As-Suwayda. I canali locali siriani affermano di aver arrestato un soldato israeliano, che si dice sia un cecchino delle IDF

Le IDF iniziano a colpire le forze siriane nella zona di Quneitra. Durante i combattimenti a As-Suwayda, sono stati avvistati anche cristiani insieme ai drusi. L’ambasciatore statunitense ad Ankara, Tom Barrack: “Non abbiamo alcuna posizione su un potenziale accordo di sicurezza tra Turchia e Siria” — Associated Press. Nel frattempo gli scontri hanno portato alla morte 940 persone. Nel pomeriggio del 21 luglio riprendono gli scontri tra forze di al Jawlani e drusi. Sarebbero in arrivo 2.500 uomini vicini al governo siriano per assediare la città.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/