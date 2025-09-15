ISRAELSYRIANWAR. Israele detta le nuove regole della sicurezza alla Siria

L’esercito israeliano ha annunciato il 12 di settembre di aver condotto operazioni speciali negli ultimi mesi che hanno portato all’arresto di cellule vicine alla Forza Quds iraniana in Siria, presumibilmente in procinto di compiere “operazioni terroristiche” contro lo stato di Israele.

Il portavoce arabo dell’esercito, Avichay Adraee, ha affermato che le cellule operavano sotto la supervisione dell’Unità 840 della Forza Quds. Ha affermato che il leader più importante della cellula era Hussein Mahmoud Ali Kabir, tenente colonnello dell’esercito siriano, che comandava un gruppo operativo, quattro dei cui membri sono stati arrestati. Due agenti operativi, Zaidan al-Tawil e Muhammad al-Karyan, sono stati arrestati anche tra marzo e aprile, oltre allo smantellamento di altre cellule legate ai cittadini libanesi Qassem Salah al-Husseini e Muhammad Shuaib, uccisi il mese scorso in Libano.

La dichiarazione dell’esercito indicava che Husseini e Shuaib erano tra i personaggi più importanti coinvolti nel contrabbando di armi dall’Iran alla Cisgiordania e al fronte settentrionale. Sottolineava che alcuni degli arrestati non erano a conoscenza del vero gruppo per cui lavoravano, poiché erano stati reclutati tramite corruzione e senza rivelare gli obiettivi dell’Unità 840.

L’esercito israeliano ha affermato che queste operazioni fanno parte di una serie di misure adottate da Israele dallo scoppio della guerra, tra cui la lotta al contrabbando di armi iraniane avanzate e l’attacco ai campi dell’esercito siriano nell’est del paese utilizzati dall’Unità 840. L’esercito ha affermato che la Forza Quds sfrutta la situazione di libanesi e siriani per reclutarli tramite inganno e corruzione e compiere attacchi che mettono a rischio la loro vita.

Le IDF continuano le loro incursioni nel territorio siriano nel sud del paese, l’ultima delle quali è avvenuta l’11 settembre. Damasco ha ripetutamente condannato le continue violazioni israeliane della sovranità sul suo territorio, affermando il suo impegno nei confronti dell’Accordo di Separazione delle Forze del 1974 tra le due parti e il suo rifiuto di ogni forma di aggressione e incursione nel suo territorio.

A complicare la situazione Siria – Israele, una dichiarazione di Hannan Gefen, ex comandante dell’Unità di Intelligence israeliana 8200, che ha dichiarato a i24 News: “Tom Barrack sarà apparentemente la figura tragica nello scenario siriano, e presto si verificheranno eventi gravi in ​​Siria”.

Ha confermato che un cambiamento avverrà in Siria a causa di eventi nelle aree controllate dalle SDF o sulla costa, dove le forze non sono sotto il controllo del governo siriano. Ciò porterà a un cambiamento nella percezione del governo e alla cessazione degli aiuti.

Ha aggiunto che Barrack, un uomo d’affari vicino a Trump, non ascolta i funzionari dell’intelligence che hanno maggiori conoscenze sul Medio Oriente.

Infine secondo foni arabe gli israeliani hanno informato il governo di al-Jawlani, in quella che hanno considerato una decisione definitiva, “che tutte le aree entro dieci chilometri a sud di Damasco, che si estendono fino ai confini con le alture del Golan e la Giordania e fino a Sweida, devono essere libere da qualsiasi presenza militare siriana”.

Il governo siriano non ha né confermato né smentito la notizia.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/