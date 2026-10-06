ISRAELIRANWAR. Yemen, partita Operazione Alba dello Yemen per cacciare gli Houthi dal sud e dalla costa yemenita. Furti e violenze in Cisgiordania. Israele allunga i confini in Libano

Si alza la tensione stati Uniti Iran, Donald Trump presidente degli Stati Uniti ha dichiarato:” Dovrò prendere una decisione riguardo all’Iran. La questione si risolverà per le buone o per le cattive”. E ancora il Segretario alla Guerra USA Pete Hegseth sull’Iran: “È il momento in cui possono decidere di cedere come dovrebbero, senza più alcuna leva a loro disposizione, oppure la cosa potrebbe dover avvenire per le cattive”.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ritorna sulla questione FlyDubay “Col passare del tempo, il quadro si fa più chiaro: l’autore dell’attacco sull’aereo nutriva convinzioni islamiste. Voleva distruggere l’aereo insieme ai suoi passeggeri. Stiamo indagando per capire se sia stato mandato da qualcuno; chiunque lo abbia inviato pagherà un prezzo molto alto.” Una squadra investigativa israeliana si trova negli Emirati Arabi Uniti.

Gadi Eisenkot (Israele) sull’Iran: “Gli iraniani sono molto più forti di quanto immaginiamo. Chiunque pensasse che la potenza aerea potesse portare a un cambio di regime lì si sbagliava. Sono passati tre anni e Hamas è ancora in piedi con 30.000 uomini. Vi prometto che un governo guidato da me distruggerà o smantellerà Hamas, e non ci vorrà molto tempo”. L’ex capo dello Shin Bet Ami Ayalon su cosa farebbe se fosse palestinese: “Se fossi palestinese, combatterei contro l’occupazione israeliana. Non accetterò mai le idee di Hamas, ma combatterei contro l’occupazione per ottenere la mia libertà. Qualsiasi politico o comandante militare israeliano che vi dia una risposta diversa è stupido o semplicemente non conosce il proprio nemico, e non vincerà mai questa guerra”.

La televisione di stato iraniana (IRIB) riferisce che gli Emirati Arabi Uniti hanno rilasciato diversi prigionieri iraniani in seguito all’intervento di una delegazione diplomatica e di rappresentanza iraniana; il gruppo dovrebbe rientrare in Iran entro poche ore. Un numero significativo delle persone rilasciate è costituito da donne. La delegazione sta proseguendo gli sforzi per ottenere il rilascio e il rimpatrio dei restanti prigionieri iraniani detenuti negli Emirati Arabi Uniti.

Il Presidente del Majlis, Ghalibaf, ha esortato gli Stati Uniti a smettere di temporeggiare sulla questione dello Stretto di Hormuz. Secondo lui, Washington ha recentemente intensificato i contatti attraverso canali riservati. Al contempo, Ghalibaf ha sottolineato che l’Iran aprirà lo Stretto di Hormuz solo dopo il pieno adempimento delle sette condizioni poste da Teheran, basate sull’Accordo di Islamabad.

In merito alle minacce di Trump il Generale iraniano Mohammad Reza Naqdi, Vicecoordinatore del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica: “Un nuovo attacco da parte degli Stati Uniti equivarrebbe a un suicidio”. “Il governo iraniano si sta preparando a fronteggiare nuovi attacchi statunitensi – che potrebbero essere di portata maggiore rispetto ai precedenti” riferisce Bloomberg citando un funzionario iraniano. Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha rincalzato affermando: “Qualsiasi nuovo attacco alla sicurezza nazionale dell’Iran proveniente dal territorio di paesi vicini riceverà una risposta diversa, fondamentale e deterrente. L’Iran ha chiesto ad alcuni paesi della regione di riconsiderare immediatamente la concessione dell’uso dei propri territori e delle proprie capacità al fronte americano-sionista per compiere attacchi sul suolo iraniano”.

Il ministro del Petrolio iraniano Mohsen Paknejad si è dimesso, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Tasnim. Le dimissioni sono state accettate dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian. In virtù di un decreto presidenziale, Hamid Borj, capo della Compagnia petrolifera nazionale iraniana, è stato nominato ministro del Petrolio ad interim.

Ed ora uno sguardo agli scettri militari aperti in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornato alle ore 15:30 del 5 ottobre. La presenza militare statunitense in Israele è in aumento. Attualmente nel Paese sono schierati circa 3.000 militari ed è previsto l’arrivo di ulteriori forze e velivoli. Secondo Axios: “Il CENTCOM nutriva serie preoccupazioni riguardo all’avvio di attacchi in Yemen e considerava tale azione un fattore in grado di distogliere l’attenzione degli Stati Uniti dall’Iran”.

Continuano i raid mirati nella striscia di Gaza da parte delle forze israeliane. Carri armati israeliani aprono il fuoco ad Al-Karama, nella città di Gaza, ferendo diversi palestinesi. Le IDF sparano contro dei palestinesi a nord della città di Gaza, ferendo un palestinese. Un drone israeliano colpisce un’area a ovest di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, uccidendo un palestinese e ferendone altri quattro.



In Cisgiordania si ripetono ogni giorno scene di violenza d parte dei coloni israeliani ai danni dei cittadini palestinesi, soprattutto agricoltori. Coloni israeliani rubano olive da terreni agricoli palestinesi a nord di Qusra, a sud di Nablus, dopo aver impedito ai proprietari palestinesi di raggiungere i propri fondi a causa delle restrizioni militari israeliane imposte durante la stagione della raccolta delle olive. Coloni israeliani rubano olive da terreni di proprietà palestinese nelle località di Aqraba e Jurish, a sud di Nablus. Stessa scena nei terreni appartenenti alle località di Faqqua e Deir Ghazaleh, a est di Jenin. I coloni on line si sono vantati del furto. E ancora olive rubate dagli uliveti palestinesi nel villaggio di Al-Mazra’a Al-Gharbiya, a ovest di Ramallah.

Coloni israeliani hanno aggredito agricoltori palestinesi e speronato il loro veicolo nel villaggio di Rammoun, a est di Ramallah.Le forze israeliane hanno demolito una casa palestinese nel villaggio di Al-Deirat, nella regione di Masafer Yatta, a sud di Hebron, con il pretesto della mancanza di un permesso rilasciato dalle autorità israeliane.

Milizie di coloni israeliani estremisti fanno pascolare il loro gregge di pecore all’interno del cortile di una famiglia palestinese a Khirbet Al-Marajim, a sud del villaggio di Duma. Ogni giorno i coloni entrano ripetutamente nella proprietà della famiglia e molestano i civili palestinesi. Nonostante le numerose segnalazioni alla polizia, le molestie continuano poiché le autorità di occupazione permettono ai coloni di proseguire nelle loro azioni.

Le IDF hanno fatto irruzione all’Università di Birzeit, a nord di Ramallah, all’alba del 5 ottobre, penetrando nel campus con un bulldozer militare e muovendosi attraverso diverse strutture universitarie. Durante il raid, le truppe hanno demolito e sequestrato un memoriale dedicato agli studenti di Birzeit uccisi da Israele nel corso degli anni. Lo stesso memoriale era stato fotografato dalle IDF durante un precedente raid alla fine di settembre, prima che tornassero circa una settimana dopo per distruggerlo. Il raid è avvenuto nel contesto di una più ampia ondata di arresti in tutta la Cisgiordania, che ha incluso anche il fermo di tre minori palestinesi vicino a Nablus.

Non va meglio sul fronte libanese. Fonti locali affermano che dai negoziati è emerso che: Netanyahu vuole estendere la “zona di sicurezza” prendendo di mira le alture situate tra Iqlim al-Tuffah e Jabal al-Rihane, e spera che Washington intervenga per contenere le azioni dell’esercito israeliano. Nella giornata del 5 ottobre aerei da guerra israeliani hanno lanciato un attacco aereo sulla cittadina di Hadatha per la seconda volta. Le IDF annunciano l’uccisione di un sospetto che ha tentato di infiltrarsi in un sito militare nella zona di sicurezza nel sud della Siria. All’alba del 5 ottobre, un pesante bombardamento di artiglieria israeliana ha colpito Al-Mansouri, le aree limitrofe alle località di Hadatha e Haris e le zone periferiche di Mifdoun, nel sud del Libano. Il fuoco dell’artiglieria israeliana colpisce Nabatieh Al-Fawqa. Bombe al fosforo colpiscono l’area di “Jubb al-Suwayd” a Majdal Zoun; è scoppiato un incendio sul posto.

Il tre ottobre una raffineria di petrolio della Aramco situata a Riad è stata presa di mira dagli Houthi.Le operazioni dell’oleodotto che collega le regioni orientali e occidentali dell’Arabia Saudita sono state nuovamente sospese in seguito agli attacchi del movimento Ansar Allah contro diverse stazioni di pompaggio. Gli Houthi hanno rivendicato l’attacco: “Abbiamo condotto un’importante operazione militare, lanciando diversi missili balistici e droni contro le strutture di Aramco a Riad, in risposta agli attacchi sauditi che hanno incluso 60 raid aerei e attacchi missilistici nelle ultime 24 ore”. Attacco yemenita a Gedda, in Arabia Saudita.

Il tre ottobre la Reale Aeronautica Saudita ha condotto attacchi aerei sulla capitale yemenita, Sana’a, controllata dal gruppo Ansar Allah. Il 4 ottobre, il presidente del Consiglio di Leadership Presidenziale dello Yemen ha annunciato l’avvio di un’operazione militare per liberare il Paese dagli Houthi. La decisione di passare “dalla fase di preparazione alla fase di liberazione” è stata presa dopo che le autorità avevano esaurito tutte le vie per una soluzione pacifica. Rashad al-Alimi, il presidente yemenita sostenuto dall’Arabia Saudita, ha annunciato l’avvio di operazioni militari su vasta scala su tutti i fronti, volte a liberare lo Yemen dal controllo degli Houthi.

Gli Houthi hanno annunciato che le loro difese aeree hanno sventato un attacco condotto da due caccia sauditi vicino alla città di Taiz; tuttavia, non hanno dichiarato di aver abbattuto i velivoli. Nonostante i successi iniziali, non sono riuscite a stabilizzare la situazione nella provincia di Taiz e lungo il confine con la vicina Lahj. Le forze filo-saudite in questo settore sono rimaste intrappolate in una sacca ristretta. Inoltre, gli Houthi sono già riusciti a “stringere” la strozzatura, lasciando un varco di poco più di 3 km tra le tenaglie di “Ansar Allah”.

Le forze di Ansarallah sono entrate all’interno dell’abitazione del Presidente del Parlamento yemenita, sostenuto dall’Arabia Saudita, nel sud di Taiz. Alle 17:30 circa, del 4 ottobre ore italiane, l’assedio di Taiz è terminato. Le forze armate yemenite (Ansar Allah) e i comitati popolari, continuando l’operazione di liberazione della provincia di Taiz, hanno interrotto la strada Taiz-Aden lungo l’asse di al-Turbah in diversi punti e preso numerose aree delle forze della coalizione saudita. Durante l’operazione nell’asse meridionale di Taiz, le forze yemenite hanno preso le aree di Souq al-Safiya, al-Samsarah, Jabal Samdan, Jabal Ashah, al-Zakira e le zone intorno alla strada Taiz-Aden dal controllo delle forze mercenarie della coalizione saudita.

Presa anche l’area al-Barakani luogo di nascita di Sultan al-Barakani, presidente del parlamento del governo dimissionario affiliato all’Arabia Saudita. Gli uomini di AnsarAllah sono entrati nella sua residenza a al-Barakani. Preso il controllo dell’area di al-Zariqa e delle alture di Jabal Munif e Jabal Hamal, situate a sud della città di al-Turbah e vicino alla strada Taiz-Aden, senza scontri. Secondo le informazioni provenienti dal campo, le tribù di al-Zariqa hanno collaborato con gli Houthi e hanno ceduto l’area senza scontri. L’avanzata delle forze di AnsarAllah verso le città di al-Mansurah e al-Turbah, così come verso la città di Najd al-Nashmah, situata a sud di Taiz, continua. Al-Turbah, nella provincia meridionale di Taiz, è caduta senza scontri significativi. Hizam al-Asad, un membro anziano dell’ufficio politico di Ansarullah, ha dichiarato: “Con l’aiuto e la grazia di Dio, la città di Taiz sarà liberata e le raffinerie Aramco di Riyadh e Khurais bruceranno.”

Sono in corso scontri nei pressi di Sharjab, lungo questo fronte. Proseguono anche le avanzate lungo la strada di Taiz: le aree di Al-Khayami, Al-Nashmah, Al-Bireen e Al-Ghazaliyah sono passate sotto il controllo dell’esercito yemenita. Sono stati registrati ulteriori progressi verso l’area di Al-Alum, dove i combattimenti sono ancora in corso.

Il 5 ottobre il presidente delle forze sostenute dall’Arabia Saudita in Yemen ha annunciato l’avvio dell’“Operazione Alba dello Yemen” nel tentativo di riconquistare il paese sottraendolo ad Ansarallah. Il Ministero della Difesa dell’Arabia Saudita ha dichiarato che oltre 100 aerei da combattimento hanno partecipato alla controffensiva. Le forze del PLC sono avanzate sul fronte di Bab el-Mandeb. Ansarallah controlla ancora la città di Dhubab e il monte Al-Omari, che ospita importanti postazioni difensive. Se il PLC vuole conquistare Dhubab, deve prima prendere il controllo dell’accampamento di Al-Omari. Fonte militare Houthi: “Le milizie legate ai raggruppamenti di truppe sostenuti dall’Arabia Saudita sono state espulse dai distretti di Al-Ma’afir e Al-Mawasit, nel governatorato di Taiz”.

Il 4 otto re è stato segnalato un attacco contro una petroliera che stava attraversando lo stretto, con danni alla sala macchine. L’UKMTO ha riferito che una petroliera ha segnalato diverse esplosioni in prossimità dell’imbarcazione, a circa 60 miglia nautiche a sud di Al Mukha, nello Yemen. Il tre ottobre quattro petroliere sono state prese di mira nello Stretto di Hormuz. Il 5 ottobre UK Maritime Trade Operations (UKMTO): “Abbiamo ricevuto la segnalazione di un incidente a 11 miglia nautiche a nord di Khasab, in Oman”.

Negli ultimi giorni si è registrato un significativo aumento delle attività terroristiche in Iran, perpetrate da gruppi composti da membri dell’etnia baluca. Scontri di piccola entità si verificano quasi quotidianamente in città come Rask, Zahedan e Iranshahr. Filmati diffusi mostrano unità dell’IRGC mentre distruggono un quartier generale all’etnia baluca nella provincia del Sistan e Baluchistan. “L’Iran aumenterà la gittata dei propri missili a causa del conflitto con gli Stati Uniti”: lo ha dichiarato un portavoce delle forze armate del Paese.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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