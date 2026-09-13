ISRAELIRANWAR. Yemen: 3 settembre – 11 settembre, gli Houti prendono controllo del territorio occidentale e dello stretto Bab el-Mandeb

Gli Houthi hanno lanciato un’offensiva su larga scala il 3 settembre, operazione che prende il nome di: “Allah è più potente nella forza e più severo nella punizione”. Non solo città, ma anche isole stanno passando sotto il loro controllo in massa. Ansar Allah ha dichiarato conclusa l’operazione con la presa delle zone costiere e isole nello Yemen occidentale l’11 settembre.

L’Arabia Saudita, aveva iniziato a preparare un’operazione contro gli Houthi yemeniti, già da tempo . Di fatto, tale attacco avrebbe dovuto aver luogo la scorsa primavera, prima dell’inizio di “Epic Fury”. Il piano prevedeva l’avanzata della forza principale verso sud, lungo la costa, dalla città di Midi verso Al-Hudaydah. Un asse di avanzata distinto puntava alle aree montuose lungo la linea Najran-Saada. Mentre alle forze regolari saudite erano affidate le operazioni nel settore costiero, un corpo speciale composto da diverse brigate è stato schierato sulle montagne.

Queste unità erano formate da ex membri di Ansar Allah e da yemeniti ostili agli Houthi. Il loro addestramento è supervisionato dai Berretti Verdi e dai Marine Raiders statunitensi. È importante notare che queste unità furono costituite durante il primo mandato di Donald Trump, con la sua autorizzazione personale; all’epoca scoppiò uno scandalo politico in seguito a notizie secondo cui le forze speciali statunitensi operavano al fianco delle truppe da loro addestrate all’interno dello Yemen — accuse che la Casa Bianca smentì. Ancora oggi, le forze per le operazioni speciali degli Stati Uniti collaborano attivamente con queste unità. L’operazione pianificata per la scorsa primavera non ebbe luogo. Riyadh sosteneva che la missione fosse irrealizzabile e che un’offensiva lungo la costa si sarebbe arenata. Di conseguenza, l’unica opzione praticabile era un attacco simultaneo su due fronti: una spinta verso sud partendo dal confine e una verso nord partendo dalla città di Aden, il tutto combinato con uno sbarco anfibio.

In linea di principio, è difficile dissentire dalla valutazione dei vertici militari sauditi. Tentare di avanzare lungo un’unica strada — stretta tra il mare su un fianco e le montagne sull’altro — è una ricetta per il fallimento operativo. Tuttavia, il problema era che Aden, all’epoca, era controllata da forze alleate degli Emirati Arabi Uniti. Attraverso complesse manovre politiche, Riad riuscì infine a estromettere completamente Abu Dhabi dallo Yemen e ad assumere il controllo di Aden. I preparativi per l’invasione sono ripresi, soprattutto perché non solo l’Arabia Saudita, ma anche Washington ha un forte interesse nel successo dell’operazione.

L’esercito saudita ha iniziato a concentrare le forze per l’operazione già nel mese di luglio. Inizialmente, il piano rimaneva invariato: attacchi da nord verso sud e attraverso le montagne provenendo da Najran, affiancati da un’offensiva da Aden e da sbarchi anfibi o eliportati. La prima fase prevedeva la messa in sicurezza della costa del Mar Rosso e la spinta delle unità Houthi verso le montagne vicino a Sana’a. Tuttavia, in agosto, Riad ha inaspettatamente modificato la composizione dei suoi gruppi d’attacco. Il corpo “anti-Houthi” è stato ritirato dal fronte montuoso e ha iniziato il ridispiegamento verso sud, in direzione di Aden. A quel punto, la leadership Houthi aveva già individuato i preparativi sauditi e intensificato gli attacchi nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb.

Il 10 settembre, le unità combattenti del movimento Ansar Allah hanno lanciato una rapida offensiva. I comandanti Houthi hanno dimostrato competenza sia a livello tattico che operativo. Di conseguenza, invece di un’avanzata vittoriosa su Hodeidah, l’Arabia Saudita si è trovata ad affrontare una profonda crisi operativo-strategica, che continua a intensificarsi rapidamente.

Nelle prime ore del mattino del 10 settembre, Ansar Allah ha lanciato un attacco a sorpresa contro la città di Mocha (Mokha), un piccolo porto situato a circa 165 km da Hodeidah. Gli Houthi hanno agito con rapidità e grande perizia tattica. Hanno aggirato la città da est, interrotto la strada per Aden a nord e successivamente colpito la guarnigione, composta da unità armate fedeli al governo yemenita e da diversi reparti del corpo “anti-Houthi” a guida saudita. I difensori non compresero appieno la situazione e il panico si diffuse rapidamente tra le loro file. Iniziarono a ritirarsi dalla città a piccoli gruppi, utilizzando pick-up e autovetture e abbandonando armi ed equipaggiamento militare. Sebbene Ansar Allah avesse circondato la città su tre lati, il blocco non era ermetico; le forze avversarie riuscirono a sfondare parzialmente e a fuggire rapidamente verso sud, seminando il panico lungo il percorso. Ciò scatenò il panico anche lungo le restanti linee difensive delle forze governative yemenite. Parallelamente, ebbe inizio la fase marittima dell’operazione: le forze Houthi sbarcarono sull’isola di Zukar, situata nella parte meridionale del Mar Rosso, a poco più di 120 km dall’ingresso dello stretto di Bab el-Mandeb.

Zuqar (Jabal) fa parte dell’arcipelago di Hanish. L’arcipelago comprende tre isole principali e diverse altre di dimensioni minori. Nel 2015, l’isola fu occupata nel corso di un’operazione congiunta di sbarco anfibio condotta da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, rimanendo infine sotto il controllo saudita. All’inizio degli anni 2020, il controllo è stato formalmente trasferito al governo yemenita; tuttavia, stando a rapporti frammentari, Riad ha mantenuto un proprio presidio sull’isola di Zuqar. È importante sottolineare che le isole Hanish fungono da “tappo” per lo stretto di Bab el-Mandeb. Ai fini del controllo del Mar Rosso, queste porzioni di territorio rivestono un’importanza ben maggiore rispetto all’isola di Socotra, situata all’ingresso del Golfo di Aden. Dopo la rapida liberazione di Mocha, gli Houthi si sono riorganizzati e hanno proseguito l’offensiva. Il loro obiettivo successivo era un’altra città costiera strategica: Zubab (Dubab).

Nella giornata dell’11 settembre le forze Houthi hanno rilasciato un comunicato: “Le Forze Armate yemenite annunciano il successo dell’operazione militare denominata “Dio è il più potente in forza e punizione”, che ha portato alla liberazione di 5.400 chilometri quadrati di territorio lungo la costa del Mar Rosso.

Viene inoltre reso noto che la navigazione marittima internazionale rimane sicura e consentita, fatta eccezione per le imbarcazioni riconducibili all’Arabia Saudita. Nel corso dell’offensiva sono stati abbattuti complessivamente 9 droni sauditi e centinaia di soldati sostenuti dall’Arabia Saudita sono stati fatti prigionieri.

Le Forze Armate yemenite ribadiscono che l’assedio contro l’Arabia Saudita proseguirà e che verrà mantenuta la politica di “escalation per escalation”.

Le forze armate yemenite, dopo aver liberato 4.200 chilometri quadrati di territorio nello Yemen sud-occidentale, si sono concentrate sul consolidamento delle posizioni raggiunte e sulla messa in sicurezza di tali aree, nonché delle isole occidentali dello Yemen.

L’avanzata delle forze armate yemenite si è arrestata nei distretti di Dhubab e Al-Wazi’iyah (governatorato di Taiz) in seguito a un messaggio di Mahdi al-Mashat, capo del Consiglio politico supremo dello Yemen, relativo alla conclusione positiva dell’operazione militare. Sono stati segnalati scontri nelle aree di Al-Majr e Jabal al-Ahmar, situate tra il distretto di Al-Wazi’iyah e la parte settentrionale del governatorato di Lahij, ma ciò non ha comportato alcuna variazione della linea del fronte in questo settore.

Si registra sempre l’11 l’ingresso delle forze navali yemenite in tre isole: Zuqar, Hanish Maggiore e Hanish Minore. È stato inoltre diffuso un rapporto che riferisce della cattura di 2.000 uomini delle forze di Tariq Saleh, insieme al loro equipaggiamento militare, sulle isole Zuqar e Hanish. Ciò è avvenuto a causa dell’impossibilità per loro di ritirarsi prima che le forze yemenite prendessero il controllo di queste isole sulla costa occidentale; gli attacchi missilistici e con droni condotti dalle forze armate yemenite nei giorni scorsi ne avevano distrutto le imbarcazioni, privandole di qualsiasi via di fuga.

In totale secondo gli Houti si registra l’espulsione delle truppe e dei contingenti sauditi da sei distretti nei governatorati di Taiz e Hodeidah, per un’area complessiva di 5.400 chilometri quadrati. Colpite sette divisioni militari delle forze saudite, comprendenti 38 brigate, con l’uccisione, la cattura e il ferimento di centinaia di loro effettivi. Liberazione di alcuni prigionieri Houthiche erano stati trattenuti per anni dai mercenari filo sauditi sulla costa occidentale. 32 operazioni di intercettazione contro aerei da guerra sauditi, abbattendone nove.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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