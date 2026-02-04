ISRAELIRANWAR. Venerdì incontro in Turchia per gli accordi Iran- USA, molto distanti le posizioni. Israele attacca UNIFIL con bombe stordenti

Secondo il Washington Post: “L’incontro tra Iran e Stati Uniti a Istanbul di venerdì prossimo sarà una sorta di “vertice regionale”, con la presenza dei ministri degli Esteri di Turchia, Egitto e Qatar, oltre alle delegazioni di Arabia Saudita, Pakistan e Oman. Tutti questi paesi cercano di impedire un’escalation tra Iran e Stati Uniti e sono pronti a svolgere un ruolo di mediazione e a garantire qualsiasi accordo. Gli Stati Uniti sono stati informati che se dovessero tentare di discutere del programma missilistico balistico iraniano, l’Iran si ritirerà immediatamente dai colloqui”.

Sempre il WSJ: “Fonti ufficiali statunitensi hanno riferito ai paesi della regione che il presidente Trump non ha ancora deciso se attaccare l’Iran”. “II presidente Trump ha chiesto ai suoi consiglieri di fornire opzioni di attacco rapide e decisive che non portino a una guerra a lungo termine in Medio Oriente. I consiglieri del presidente Trump hanno affermato che tale opzione probabilmente non esiste”.

Anche il Financial Times riferisce che i colloqui Turchia-Iran si concentreranno sulle questioni nucleari, non su altri argomenti come i missili balistici, affermano i diplomatici.

Israele ha fatto sapere tramite Channel 12: “Un nuovo accordo tra Stati Uniti e Iran che non includa missili balistici sarebbe molto negativo per Israele”. Inoltre secondo Yediot Ahronot, Israele ritiene che gli Stati Uniti stiano usando i negoziati come un modo per esaurire la legittimità politica prima di ricorrere all’azione militare. Se i colloqui fallissero, Trump potrebbe sostenere che sono state tentate tutte le opzioni diplomatiche e che il rifiuto dell’Iran non lascia altra alternativa se non l’uso della forza. Questa valutazione è rafforzata dal rafforzamento militare senza precedenti degli Stati Uniti nella regione, costato decine di miliardi di dollari – di gran lunga superiore ai preparativi fatti in passato contro il Venezuela – il che suggerisce che Washington consideri l’azione militare un’opzione realistica.

Secondo CNN: “Israele chiederà a Washington di includere in qualsiasi accordo con l’Iran l’abbandono dell’uranio arricchito e esigerà che qualsiasi accordo includa l’abbandono da parte dell’Iran del suo programma missilistico balistico”

Il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian: “Alla luce della richiesta dei governi amici della regione di rispondere alla proposta di negoziati del Presidente degli Stati Uniti d’America, ho incaricato il mio Ministro degli Esteri di procedere, a condizione che vi sia un ambiente appropriato – senza minacce e aspettative irragionevoli – a condurre negoziati equi e paritari, guidati dai principi di dignità, prudenza e opportunità. Questi negoziati saranno condotti nel quadro dei nostri interessi nazionali.”

Ali Bakri Kani, Vice Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran: “Non abbiamo intenzione di trasferire uranio arricchito a un altro Paese e i negoziati non toccheranno affatto questo argomento”. “È importante chiarire il seguente punto: il mandato negoziale conferito a Pezeshkian, su ordine diretto di Khamenei, riguarda esclusivamente il programma nucleare. Gli americani, da parte loro, vogliono stabilire un livello di arricchimento pari a zero e ridurre significativamente il programma missilistico balistico iraniano”. Non è chiaro come queste divergenze possano essere superate.

A seguito delle decisioni anti-iraniane del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea contro l’Iran, tra cui l’etichetta offensiva del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica 57 ambasciatori di diversi paesi in Iran sono stati convocati.

Benjamin Netanyahu ha dichiarato alla Knesset che Israele è in stato di massima allerta ed è pronto a qualsiasi possibile scenario. Sono in corso esercitazioni navali congiunte nel Mar Rosso che coinvolgono la USS DDG 119 Delbert D. Black e una corvetta israeliana.

La sera del 2 febbraio, la Knesset ha approvato in prima lettura un disegno di legge presentato dal Ministro dell’Economia e dell’Industria Nir Barkat per lanciare nuove importazioni: “Ciò che è buono per gli Stati Uniti è buono per Israele”. L’esercito israeliano annuncia la nomina di Ella Wawiya al posto di Avichai Adraee come portavoce dell’esercito israeliano in lingua araba.

Channel 14 informa: “Il comandante della Divisione Gaza delle IDF, Barak Hiran, decide di dimettersi dal suo incarico, dopo un anno e mezzo di assunzione delle sue funzioni”. Channel 13: “Alla vigilia di un potenziale attacco all’Iran: il Primo Ministro e il Ministro della Difesa hanno incontrato Gantz”.

Il Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza (NCAG) ha ufficialmente cambiato ieri il suo logo: dall’immagine di un gufo delle sabbie che risorge dalle ceneri al simbolo dell’Autorità Nazionale Palestinese, che incorpora l’aquila di Salah ad-Din. L’Autorità Nazionale Palestinese è tornata a Gaza.

Dal Libano ieri il discorso dello sceicco Naim Qassem leader di Hezbollah: “Siamo convinti che Hezbollah sia il partito dell’Imam Mahdi, quindi se potete, provate a “colpirvi la testa”… Continueremo con questa convinzione e vinceremo con il martirio, affrontando i nemici e sconfiggendoli”. “La presenza di Hezbollah, del Movimento Amal, delle forze nazionali e dell’esercito in diverse parti del Paese è una grande ricchezza in grado di raggiungere la liberazione”. “L’attacco a Kfar Tebnit e Ain Qana è la prova che gli israeliani vogliono distruggere l’ambiente. Gli attacchi in corso sono un attacco all’intera nazione… e tutti devono affrontare l’aggressione israeliana”. Si è congratulato con l’Iran per l’anniversario delle rivoluzione iraniana.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 3 febbraio. Incidente nello Stretto di Hormuz: alla nave è stato ordinato di fermarsi dopo essere stata circondata da diverse imbarcazioni armate. La nave ha continuato a procedere ignorando l’ordine. Secondo la marina britannica l’incidente di sicurezza è avvenuto a 16 miglia nautiche a nord dell’Oman, all’interno della linea TSS proveniente dallo Stretto di Hormuz.

Il messaggio dell’UKMTO, recita: “Un gruppo di imbarcazioni armate ha tentato di intercettare un’imbarcazione a 16 miglia nautiche (29,6 km) a nord dell’Oman” “Un’imbarcazione è stata intercettata da numerose piccole imbarcazioni armate.

Un drone dell’IRGC è stato attivo per 10 ore il 2 febbraio, sul Mar Arabico/Golfo dell’Oman, in volo intorno alla USS Abraham Lincoln. Era un drone di sorveglianza “SHAHED-129” atterrato poi all’aeroporto iraniano Chabahar Konarak. Il 3 febbraio un enorme incendio è scoppiato in un mercato nel quartiere Janat Abad di Teheran. I soccorsi sottolineano che al momento non ci sono segnalazioni di vittime. Non si conosce l’origine dell’incendio. L’agenzia di stampa FARS ha riferito della ritirata del gruppo di portaerei Abraham Lincoln a una distanza di 1400 chilometri dal porto di Chabahar, in Iran. Pochi giorni fa si erano avvicinati fino a 700 chilometri.

Dalla Siria, il Ministero dell’Interno: “Neghiamo la notizia che circola sui social media sull’apertura delle frontiere a 350.000 rifugiati siriani”. Un convoglio di 15 veicoli di truppe interne controllate dal governo siriano è entrato a Qamishli nel corso della giornata del 3 febbraio.

Israele avvia la politica della terra bruciata nella Siria e nel Libano. L’esercito israeliano ha iniziato a spruzzare erbicidi per distruggere tutta la vegetazione vicino ai confini con Libano e Siria, ha riportato Channel 15, citando preoccupazioni per la sicurezza relative all’occultamento dei militanti. Netanyahu ha ringraziato i drusi siriani per le recenti azioni con le sue foto e la bandiera israeliana. Israele continuerà a sostenere le formazioni druse.

Le IDF hanno lanciato 4 colpi di mortaio verso terreni agricoli, a sud della città di Jbatra Al-Khashab, nella campagna settentrionale di Quneitra.

Un drone israeliano ha preso di mira l’area circostante la casa bombardata ieri sera nella città di Kfarkela in Libano con una bomba sonora. UNIFIL: “Due droni israeliani hanno sorvolato i nostri soldati questa mattina a Kfarkela in modo ostile. Uno di essi trasportava un oggetto non identificato. Il drone ha poi sganciato una granata stordente che è esplosa a circa cinquanta metri dai nostri soldati. L’uso di un drone armato è inaccettabile e questa azione dell’esercito israeliano costituisce una violazione della Risoluzione 1701 e del diritto internazionale”.

L’Esercito libanese: “A chiarimento di quanto circolato su alcuni media, e in seguito alla dichiarazione rilasciata il 1° febbraio 2026 in merito a raid, arresti e sequestri di quantità di droga e armi, e in prosecuzione dei raid e dell’inseguimento di coloro che hanno turbato la sicurezza nell’area di Dora-Hermel, un’unità dell’esercito ha fatto irruzione nell’abitazione di un ricercato accusato di traffico di droga nell’area di Qasr-Hermel. Durante il raid, l’unità ha sequestrato un’arma di medio calibro all’interno di uno degli edifici. Gli oggetti sequestrati sono stati consegnati e l’indagine è stata avviata sotto la supervisione delle autorità giudiziarie competenti”.

Una nave da guerra statunitense è stata avvistata vicino alle coste meridionali dei territori occupati e intorno a Eilat; una scena che indica la presenza navale statunitense nella regione e la continuazione degli sforzi militari di questo Paese per difendere Israele in caso di una nuova possibile guerra.

Secondo Channel 12: “Uno di coloro coinvolti nel contrabbando di beni verso la Striscia di Gaza è Betzalel Zini, fratello del capo dello Shin Bet”.

Ministero della Salute a Gaza: “Diverse vittime sono ancora sotto le macerie e sulle strade, poiché le ambulanze e le squadre della protezione civile non sono riuscite a raggiungerle fino a questo momento. Il Numero totale di arrivi negli ospedali di Gaza nelle ultime 24 ore: 3 feriti e 15 feriti”.

Le IDF continuano a demolire edifici residenziali a est di Gaza City. Hamas registra il maltrattamento dei rimpatriati attraverso il valico di Rafah da parte delle IDF: “È un crimine efferato e un tentativo di dissuadere il nostro popolo dal tornare”. Secondo Hareetz l’esercito israeliano ha recentemente istituito punti di raccolta lungo la Linea Gialla nella Striscia di Gaza, attraverso i quali Hamas dovrebbe trasferire armi alle parti internazionali e da cui queste dovrebbero essere trasferite in Israele per la distruzione. Tuttavia, l’esercito chiarisce di non aver ancora osservato l’inizio delle consegne di armi e non è chiaro se i punti di raccolta saranno attivati ​​in questo contesto. Allo stesso tempo, l’esercito sta monitorando i tentativi di Hamas di ripristinare la propria capacità di produrre razzi e mezzi di combattimento. Un palestinese è rientrato a Gaza ieri sera attraverso il valico di Rafah e ha dichiarato: “Il gruppo di Abu Shabaab ci ha consegnati agli ebrei per interrogarci”.

Le forze di sicurezza indonesiane potrebbero entrare a Gaza nelle prossime settimane dopo aver completato un addestramento speciale. Finora, l’Indonesia non ha accettato ufficialmente di operare in un’area sotto il controllo di Hamas e sembra che le forze indonesiane, se dovessero entrare nella Striscia, entrerebbero in un’area sotto il controllo militare israeliano, consentendo all’esercito di ritirarsi fino alle linee del 1967.

Madri di prigionieri protestano a Nablus, per la mancata scarcerazione. Le IDF hanno sradicato circa 200 antichi alberi di vite nella città di Al-Khader, a sud di Betlemme. In un’azione ripetuta in Cisgiordania, i coloni issano le bandiere di Israele, lungo la strada all’ingresso dell’area di Masoudiya, a nord-ovest di Nablus. Le IDF hanno notificato oggi la demolizione di 7 case e 4 edifici all’ingresso della città di Hizma, a nord-est di Gerusalemme occupata, e hanno concesso ai proprietari di questi edifici un limite di tempo per evacuarli in preparazione all’attuazione delle decisioni di demolizione.

