ISRAELIRANWAR. USA: grave minaccia alla sicurezza dalle immagini satellitari on line di infrastrutture militari in medio Oriente possibili target iraniani. Teheran nel frattempo riapre i siti neutralizzati

Gruppi filo-iraniani sui social media stanno diffondendo immagini satellitari di importanti infrastrutture in Medio Oriente, vanificando i tentativi di Washington di limitare l’accesso alle informazioni sulle sue infrastrutture. Si ritiene che le immagini provengano da aziende cinesi.

Nonostante i tentativi di Washington di sopprimere la diffusione di immagini delle sue infrastrutture in Medio Oriente, le immagini satellitari cinesi continuano a circolare attraverso gruppi Telegram filo-iraniani, suscitando timori che tali immagini possano essere utilizzate per ulteriori attacchi, anche da parte di gruppi terroristici.

Molte di queste immagini, che ritraggono installazioni militari statunitensi e israeliane, sono diffuse dal M(*)e E(*)t S(*)r (MES) (asterischi nostri, ndr) , un organo di informazione che si presenta come una fonte indipendente ma è sospettato di avere legami con il governo iraniano.

Dall’inizio dell’Operazione Epic Fury, alla fine di febbraio, il canale ha pubblicato frequentemente immagini di installazioni statunitensi nella regione, attacchi contro equipaggiamenti israeliani e aerei americani abbattuti. Droni italiani.

Uno specialista israeliano di intelligence open-source (OSINT) ha riferito che molte immagini diffuse da MES provengono da società cinesi di immagini satellitari, nonostante gli sforzi di Washington per contrastarle.

All’inizio di questo mese, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a tre società cinesi di immagini satellitari: MizarVision (nota anche come Meentropy Technology), Chang Guang Satellite Technology e The Earth Eye, per aver fornito immagini che hanno permesso all’Iran di colpire le forze statunitensi in Medio Oriente.

La diffusione online di tali immagini rappresenta una minaccia significativa per gli interessi statunitensi nella regione, poiché la probabilità di nuovi attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran rimane elevata. Oltre agli attacchi contro installazioni militari, le missioni diplomatiche statunitensi sono state prese di mira da attacchi di droni e da manifestanti ostili sin dall’inizio della guerra.

Chang Guang è stata anche coinvolta negli sforzi cinesi per fornire alle forze pakistane immagini di campi e siti strategici in Afghanistan.

Il canale MES ha acquisito notorietà all’interno della comunità dell’intelligence dopo la pubblicazione di documenti riservati statunitensi nell’ottobre 2024. I documenti descrivevano in dettaglio i piani segreti per un attacco israeliano contro l’Iran e menzionavano le capacità nucleari di Israele. Contenevano anche una valutazione statunitense di tali piani.

Un mese dopo, nel novembre 2024, gli Stati Uniti hanno incriminato l’ex agente della CIA Asif Rahman dopo il suo arresto in Cambogia. Nel giugno 2025, è stato condannato a tre anni di carcere per aver divulgato le informazioni.

Nel frattempo la CNN: “L’Iran sta rapidamente recuperando il suo enorme arsenale missilistico dal sottosuolo”. L’affermazione arriva attraverso l’uso di immagini satellitari che mostrano come l’Iran ha riattivando grandi quantità di missili immagazzinati nelle sue strutture sotterranee, mettendo in discussione le affermazioni di Trump sulla distruzione dell’arsenale iraniano.

Durante la guerra, gli attacchi congiunti israeliani e americani hanno neutralizzato molti di questi complessi sotterranei bloccandone gli accessi, intrappolando così gran parte dei lanciatori iraniani e limitando la loro capacità di lanciare missili. Ora, però, l’Iran, utilizzando solo bulldozer e autocarri, sta neutralizzando una strategia che ha consumato un’enorme quantità di munizioni israeliane e americane.

Nel totale, ”Le immagini satellitari mostrano che l’Iran ha riaperto almeno 50 punti di accesso a 18 siti missilistici sotterranei che erano stati precedentemente danneggiati o bloccati”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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