ISRAELIRANWAR. USA e Israele in arrivo attacchi contro Teheran. Abyek la città missilistica sotterranea dell’Iran è tornata come nuova, IRGC: pronti alla guerra. Maltrattati da Ben Gvir i prigionieri della Flottilla

Dopo otto tentativi, il Senato degli Stati Uniti ha finalmente approvato una Risoluzione sui poteri di guerra che limita le attività militari in Iran, con 50 voti favorevoli e 47 contrari. Quattro repubblicani hanno votato a favore: Susan Collins, Bill Cassidy, Lisa Murkowski e Rand Paul, mentre il democratico John Fetterman si è discostato dal suo partito votando contro.

Per ora si tratta di una vittoria di Pirro la risoluzione passerà ora al voto del Senato. Se verrà approvata, passerà alla Camera dei Rappresentanti, dove dovrà essere approvata anche lì. Se entrambe le camere la approveranno, passerà poi a Donald Trump, che quasi certamente porrà il veto, data la sua posizione sul conflitto con l’Iran.

Per superare il veto presidenziale, sia il Senato che la Camera avrebbero bisogno di una maggioranza di due terzi, un obiettivo molto difficile da raggiungere che richiederebbe a un numero significativo di Repubblicani di prendere le distanze da Trump, cosa considerata improbabile dato l’attuale clima politico.

Nel frattempo il presidente Donald Trump: ”L’Iran sta implorando di raggiungere un accordo, ma potremmo doverli colpire di nuovo” e poi ha cambiato idea e ha detto: “Stiamo dando una possibilità all’Iran. Non abbiamo fretta”.

In risposta ilI viceministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi: «Gli Stati Uniti dicono di dare una possibilità alla diplomazia, ma allo stesso tempo minacciano con un altro attacco. Vogliono costringerci alla resa, ma non ci riusciranno. Non c’è resa. Che attacchino pure.» O vinciamo, o veniamo martirizzati [entrambe sono vittorie]”.

A fare da eco a queste parole quelle del Presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf: “Tutte le azioni, palesi e occulte, indicano attualmente che il nemico sta pianificando una seconda guerra. Il popolo può stare certo che le Forze Armate della Repubblica Islamica hanno sfruttato il periodo di cessate il fuoco per ripristinare le proprie capacità e adattarsi.”

In merito alla relazione con Israele il presidente Trump ha detto: ”Netanyahu farà tutto quello che gli dico, è un brav’uomo, è un grande ragazzo”. “In Israele, ho un indice di gradimento del 99%.” Forse andrò in Israele e mi candiderò a Primo Ministro. E ha chiosato: ”Abbiamo distrutto l’Iran e lo abbiamo annientato. Assisterete a molte cose incredibili”.

Il 20 maggio, la coalizione del Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha approvato un disegno di legge preliminare per sciogliere la Knesset, aprendo la strada a elezioni anticipate in un contesto di crescente disputa con i partiti ultraortodossi (haredi) in merito a una legge che stabilirebbe se un maggior numero di uomini haredi possa continuare a evitare il servizio militare, secondo quanto riportato dal Jerusalem Post.

Il rappresentante del CAHAL al dibattito alla Knesset: “Il ritmo della coscrizione degli haredim (ultraortodossi) sta aumentando, in parte a causa dell’impatto delle sanzioni. Una parte significativa delle persone si unisce al gruppo perché vuole regolarizzare la propria posizione o dopo essere stata arrestata e aver capito di non avere altra scelta. Insieme a questa crescita si registrano fenomeni molto gravi di non cooperazione. Raggiungeremo molto presto il livello di 80-90 mila renitenti”. E sempre in politica interna scontro tra i ministro Ben Gvir e Gideon Sa’ar sul trattamento dei prigionieri della Flottilia.

Il Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Ben-Gvir durante la sua visita agli attivisti arrestati dalla Flottiglia Gaza Global Sumud al porto di Ashdod: “Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare. È così che deve essere. Sono arrivati ​​con tanto orgoglio e guardate come sono ridotti ora. Non eroi, niente. Sostenitori del terrorismo. Spero che il Primo Ministro vi tenga con noi nella prigione di Ktzi’ot il più a lungo possibile”. Nelle immagini si vedono i poliziotti dare calci e pugni a i prigionieri scalzi e ammanettati. Il ministro per gli Affari esteri Sa’ar è intervenuto in un post rimproverando Gvir per il suo comportamento.

Anche il primo ministro Benjamin Netanyahu è intervenuto sulla questione: “Abbiamo tutto il diritto di impedire alle flotte provocatorie sostenitrici di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Il modo in cui il Ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flotta non è in linea con i valori e i principi dello Stato di Israele. Ho dato istruzioni alle autorità competenti di espellere i provocatori dalla “Flotta della Fermezza” il più rapidamente possibile”.

L’udienza di oggi nel caso di corruzione contro il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stata annullata a causa di un “calendario diplomatico-di sicurezza”, poiché i parlamentari si apprestano a votare mercoledì in via preliminare sullo scioglimento della Knesset. Netanyahu ha ripetutamente chiesto che le udienze sul caso venissero annullate o abbreviate a causa dei suoi “doveri” legati ai recenti conflitti a Gaza, in Libano e in Iran.

Oggi massima allerta in Israele mentre inizia i la festività ebraica di Shavuot, che è una festività pubblica. “Abbiamo già assistito ad attacchi durante eventi simili o poco dopo”. Funzionari israeliani in merito al crollo del regime in Iran a Haaretz: «Uno scenario di cambio di regime è escluso per ora. L’Iran ha dimostrato di essere più resiliente del previsto. In caso di una nuova ondata di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele, l’obiettivo sarebbe quello di ottenere concessioni nei negoziati e di indebolire ulteriormente il programma missilistico balistico e l’arsenale di droni iraniani.»

Il ministro degli Interni pakistano visita nuovamente Teheran nel tentativo di promuovere accordi. Questa è la seconda visita di un ministro degli Interni pakistano in Iran nell’ultima settimana. Sembra una situazione molto tesa a Islamabad, il canale saudita al Hadat fa sapere che le due amministrazioni hanno molto rallentato la cooperazione.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica minaccia: “se Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran, la guerra si estenderà ben oltre il Medio Oriente”. Si apprende ora da fonti medio orientali che il primo giorno di guerra con l’Iran, l’aviazione israeliana ha colpito la casa di Teheran di Mahmoud Ahmadinejad, l’ex presidente iraniano noto per le sue posizioni anti-israeliane e anti-americane. L’attacco aveva lo scopo di liberarlo dagli arresti domiciliari e dargli l’opportunità di prendere il potere nel paese dopo la destituzione della Guida Suprema Ali Khamenei.

I piani per portare Ahmadinejad al potere dopo l’indebolimento dell’attuale governo iraniano erano stati elaborati dagli israeliani con la supervisione degli Stati Uniti e portati all’attenzione di Ahmadinejad, ma sono stati rapidamente sventati dopo l’attacco alla sua casa, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi informati sulla questione e intervistati dal New York Times.

Ahmadinejad è stato accidentalmente ferito in un attacco israeliano contro la sua abitazione, che ha distrutto un posto di guardia all’ingresso della sua strada e ucciso diversi membri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) che lo tenevano in ostaggio. Sebbene sia sopravvissuto, dopo questo incidente si è disilluso del piano di cambio di regime e ha interrotto ogni ulteriore comunicazione con Israele. Da allora non è più stato visto in pubblico e non si conoscono la sua attuale ubicazione e le sue condizioni di salute.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 15:30 del 20 maggio. “Gli Stati Uniti potrebbero lanciare un nuovo attacco contro l’Iran già venerdì o in uno dei giorni successivi”, ha detto Donald Trump. Il Wall Street Journal: “L’esercito americano cattura una petroliera iraniana nell’Oceano Indiano. Probabilmente sulla petroliera c’erano più di un milione di barili di petrolio”. La nave da sbarco americana UDC LHD 4 Boxer del “gruppo navale iraniano” è arrivata a Singapore.

La Grecia schiererà caccia F-16 a Cipro in modo permanente.

Israele ha raggiunto il suo massimo livello di prontezza al combattimento dall’inizio dell’attuale cessate il fuoco con l’Iran, poiché le forze statunitensi e israeliane hanno completato i preparativi per la ripresa delle operazioni militari contro la Repubblica Islamica. Secondo funzionari statunitensi, le operazioni di combattimento potrebbero riprendere presto, secondo il canale televisivo israeliano Kann News.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) annunciano l’uccisione del Maggiore Itamar Sapir, 27 anni, nel sud del Libano. Ucciso da un cecchino di Hezbollah.

Un aereo cargo Boeing 747-409F, operante su contratto con il Comando Trasporti Militari dell’Esercito degli Stati Uniti, è atterrato il 19 maggio sera alla base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania. Questo tipo di volo e atterraggio di un aereo di questo tipo in questa base è raro, ed è stato osservato l’ultima volta durante la guerra del Ramadan. Non sono disponibili informazioni sul carico dell’aereo.

In Libano continuano gli scontri. Hezbollah ha preso di mira 2 Iron Lanciatori a cupola nel nord di Israele nelle ultime 48 ore. Gli attacchi hanno colpito il sito di Jal Al-Alam, già bersagliato con successo solo due settimane fa. Non si capisce perché Israele non abbia riposizionato i lanciatori.

Hezbollah sembra che stia acquisendo esperienza nell’utilizzo della visuale in prima persona (FPV) e che ora stiano colpendo obiettivi di alto valore per Israele. Il corrispondente di Al Mayadeen nel Libano meridionale: “Aerei da guerra israeliani hanno preso di mira la città di Kafra”.

Si intensifica la battaglia per la conquista della città Hadatha in Libano sud, Hezbollah ha respinto già tre attacchi nell’asse meridionale. Nella giornata del 20 di maggio si sono registrati Lanci di razzi contro concentrazioni di truppe israeliane nella città di Hadatha.

Dopo ripetuti attacchi al quartier generale della 226ª Divisione israeliana sulla collina di Al-Bayyadah e ad altre posizioni israeliane in questo insediamento, Hezbollah ha abbattuto anche un’altra bandiera israeliana con un drone FPV. L’insediamento di Al-Bayyadah si trova nel Libano sudoccidentale, lungo la strada costiera, e riveste una posizione strategica per l’avanzamento delle operazioni militari di Israele in quest’area. Tuttavia, i ripetuti attacchi di Hezbollah hanno ostacolato la concentrazione e il raggruppamento delle forze israeliane e hanno impedito i movimenti delle IDF verso le zone di Biyut al-Siyad e Majdal Zoun.

Gli Emirati Arabi Uniti affermano di aver intercettato sei droni che hanno violato lo spazio aereo del Paese nelle ultime 48 ore. Tra questi, tre droni hanno colpito la centrale nucleare di Baraka il 17 maggio.

La NATO sta valutando il dispiegamento di forze nello Stretto di Hormuz se non verrà riaperto entro luglio, nel frattempo diverse petroliere e altre navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz dopo un coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie nelle ultime 24 ore.

La “città missilistica sotterranea” iraniana di Abyek è stata ripristinata e resa pienamente operativa dopo che i suoi ingressi erano stati bloccati dagli attacchi di Stati Uniti e Israele. Come Abyek, l’Iran sta rapidamente ripristinando la funzionalità delle sue città missilistiche sotterranee. Secondo gli analisti della social sfera in base alla visione di immagini satellitari: “Quegli ingressi sembrano come nuovi. Ottimo lavoro da parte dei team di ingegneri, ripristino operativo eccezionalmente rapido”.

Dichiarazione del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) in risposta alle ultime minacce di Trump: «Che il nemico americano-sionista, che non ha imparato nulla dalle ripetute e importanti sconfitte strategiche subite per mano dell’Iran e che ancora una volta apre bocca alle minacce, sappia questo: Sebbene ci abbiano attaccato con Pur disponendo della forza combinata di due eserciti, tra i più costosi e meglio equipaggiati al mondo, non avevamo ancora impiegato tutte le nostre capacità contro di loro. Ma ora, se si ripeterà un’aggressione contro l’Iran, la guerra regionale che era stata preannunciata si estenderà questa volta oltre i confini della regione. I nostri colpi devastanti, in luoghi che non potete nemmeno immaginare, vi porteranno alla rovina. Siamo uomini di guerra e vedrete la nostra potenza sul campo di battaglia, non in vuote dichiarazioni o sui social media”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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