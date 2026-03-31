ISRAELIRANWAR. Trump: voglio il petrolio iraniano. Pronte operazioni delle forze speciali USA. Houthi entrano in guerra al fianco dell’Iran, petrolio saudita a rischio sul Mar Rosso

Il prossimo passo degli Stati Uniti è quello di lanciare diverse operazioni speciali con forze di terra, ma queste non equivalgono a un’invasione su vasta scala. L’opzione proposta potrebbe essere attuata entro poche settimane, secondo alcuni analisti non appena tutti i 17.500 militari americani saranno arrivati in Medio Oriente.

Secondo il Pentagono l’operazione di terra contro l’Iran durerà settimane o “un paio di mesi”. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato ai ministri degli Esteri del G7 che il conflitto con l’Iran durerà altre due o quattro settimane, riporta Axios, citando fonti. L’ex Segretario di Stato Mike Pompeo ritiene che ora sia il momento perfetto per uno sbarco di truppe americane in Iran e che gli Stati Uniti debbano distruggere completamente questo sistema.

La portaerei George H.W. Bush è diretta in Medio Oriente. L’ammiraglio Brad Cooper, comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), è arrivato il 29 marzo in Israele per incontri con il Capo di Stato Maggiore israeliano, il generale Eyal Zamir, e altri alti ufficiali militari. L’argomento principale degli incontri è stata la campagna congiunta in corso per colpire l’Iran.

Trump ha dichiarato apertamente il suo desiderio di impadronirsi del petrolio iraniano e la possibilità di occupare l’isola iraniana di Kharg. Ha paragonato la potenziale mossa allo scenario venezuelano. “Francamente, la mia opzione preferita è quella di procurarmi il petrolio iraniano, ma alcuni stupidi negli Stati Uniti mi chiedono: ‘Perché lo fai?’. Ma sono stupidi”, ha detto Trump in un’intervista al Financial Times.

Non c’è stata alcuna decisione sull’adesione della Russia al Consiglio di Pace di Trump; il concetto sembra irrilevante sullo sfondo della guerra in Iran, ha detto Peskov alla TASS. Altre 163 impiegati di Rosatom hanno lasciato l’Iran.

Parole al vento quelle del Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, Turchia e quelle del Ministro degli Esteri pakistano Muhammad Ishaq Dar su possibili incontri a Islamabad. “L’Iran non ha negoziato con gli Stati Uniti e non ha partecipato all’incontro tra Pakistan, Arabia Saudita, Turchia ed Egitto a Islamabad”, afferma il Ministero degli Esteri iraniano.

La Spagna sta chiudendo il suo spazio aereo e le basi militari a tutti gli aerei americani che partecipano alla guerra con l’Iran. L’Egitto ha ordinato misure di risparmio energetico, imponendo la chiusura di negozi e ristoranti alle 21:00 nei giorni feriali e alle 22:00 nei fine settimana, e ha introdotto una politica di lavoro da casa la domenica per un mese ad aprile.

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l’ampliamento della zona cuscinetto nel Libano meridionale. L’obiettivo è “prevenire la minaccia di invasione e deviare gli attacchi missilistici anticarro” dal confine israeliano, ha dichiarato. Il ministro per la Sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir ha chiesto pubblicamente di uccidere Mohammed al Jawlani, cioè Ahmed al Shara, il leader siriano.

Hezbollah il 30 marzo ha annunciato di aver condotto 1.100 operazioni contro Israele e di aver rilasciato 1.000 dichiarazioni da quando è entrato in guerra.

L’Arabia Saudita aumenta al massimo la capacità dell’oleodotto Est-Ovest a causa delle interruzioni nello Stretto di Hormuz. Saudi Aramco sta gestendo il suo oleodotto Est-Ovest (Petroline) alla sua massima capacità di 7 milioni di barili al giorno, deviando il greggio dai giacimenti orientali al porto di Yanbu sul Mar Rosso. Gli Houthi hanno già minacciato di attaccare il porto sul mar Rosso.

In una dichiarazione riguardante le preoccupazioni degli iraniani residenti negli Emirati Arabi Uniti a seguito della revoca dei permessi di soggiorno, la magistratura iraniana ha affermato che non vi è motivo di preoccuparsi per il ritorno in patria e che i cittadini iraniani possono entrare nel Paese attraverso i valichi di frontiera terrestri. 1200 cittadini iraniani negli Emirati hanno perso il permesso di soggiorno.

L’Oman è l’unico dei sei paesi del Golfo Persico ad aver rifiutato di firmare la dichiarazione congiunta rilasciata questa settimana che condanna gli attacchi dell’Iran e dei suoi alleati. Il ministro degli Esteri omanita Badr al-Busaidi ha definito gli attacchi iraniani contro città come Dubai, Manama e Doha “l’unica opzione logica” in risposta alla campagna di bombardamenti statunitensi e israeliani.

Il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz sarà soggetto a un pedaggio in conformità con una nuova legge iraniana, riferisce Boroujerdi, membro della Commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano.

In risposta Marco Rubio Segretario di Stato americano, “Vogliono istituire un sistema di pedaggi nello Stretto di Hormuz. Non solo è illegale, ma è inaccettabile, è pericoloso” .“È importante che il mondo abbia un piano per affrontarlo”. “Gli Stati Uniti sono pronti a far parte di questo piano. Non dobbiamo guidarlo”

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha istituito una task force per garantire la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato il rappresentante di Guterres. Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha annunciato che “l’Iran ha accettato di consentire il transito di altre 20 navi battenti bandiera pakistana nello Stretto di Hormuz; Due navi attraverseranno lo stretto ogni giorno. Due navi cisterna dirette in India, cariche di circa 94.000 tonnellate di gas di petrolio liquefatto (GPL), hanno attraversato in sicurezza lo Stretto di Hormuz domenica, ha annunciato il governo indiano.

Arabia Saudita, Turchia ed Egitto potrebbero formare un consorzio per gestire il flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Il Pakistan è invitato ad aderire a questa iniziativa. Attualmente 20.000 marinai bloccati nel Golfo, con almeno 22 navi civili danneggiate dai bombardamenti e otto membri dell’equipaggio uccisi dall’inizio del conflitto. Fino all’80% delle petroliere che sono riuscite ad attraversare lo Stretto di Hormuz a marzo appartenevano all’Iran o a paesi con cui ha stabilito buoni rapporti, riporta Bloomberg, citando dati provenienti da fonti di monitoraggio. Il primo Ministro thailandese Charnvirakul afferma che la Thailandia ha raggiunto un accordo con l’Iran che consente alle petroliere thailandesi di transitare in sicurezza nello Stretto di Hormuz.

Dopo gli attacchi delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) contro le acciaierie in Iran, i media iraniani pubblicano un elenco di acciaierie in Israele e nei paesi del Golfo Persico come possibili obiettivi. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi minaccia: “Israele ha attaccato due delle più grandi acciaierie iraniane, una centrale elettrica, impianti nucleari civili e altre infrastrutture. Israele afferma di aver agito in coordinamento con gli Stati Uniti. L’attacco contraddice l’estensione del processo diplomatico da parte del Presidente degli Stati Uniti. L’Iran chiederà un prezzo molto alto per i crimini di Israele”.

Il gruppo di hacker Handala, legato all’Iran, ha violato l’account di posta elettronica personale del direttore dell’FBI Kash Patel e ha diffuso online sue foto e documenti. Un funzionario statunitense ha confermato l’attacco informatico.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha minacciato di colpire le università americane e israeliane in Medio Oriente per rappresaglia contro gli attacchi ai campus iraniani: “Le università affiliate a Stati Uniti e Israele in Asia occidentale sono “obiettivi legittimi” e ha affermato che colpirà almeno due di queste istituzioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi e israeliani alle università iraniane, tra cui l’Università di Scienza e Tecnologia dell’Iran (IUST) a Teheran”.

Un alto funzionario iraniano ha dichiarato alla CNN che Teheran fisserà una “data di fine della guerra” e “non smetterà di difendersi finché non avrà impartito a Trump e Netanyahu una lezione storica”. Ufficializzata la morte del comandante della Marina Ali Reza Tangsiri.

Il Parlamento iraniano sta seriamente valutando la possibilità di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione nucleare a seguito dell’aggressione di Stati Uniti e Israele, ha dichiarato Alaeddin Boroujerdi, membro della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano. Le sue parole sono state riportate da CNN: “Date le circostanze attuali, l’adesione dell’Iran al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) non ha più senso, e l’opinione prevalente tra i membri del Parlamento sembra essere proprio questa: dopo questi eventi, non c’è motivo di accettare tali restrizioni. Non stiamo cercando di sviluppare una bomba atomica, ma non possiamo contemporaneamente rispettare le regole del gioco ed essere bombardati, e in definitiva, è giunto il momento di ritirarci dal TNP.”

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 14:30 del 30 marzo. Il 28 marzo un gruppo di 2.500 Marines e 2.500 marinai è arrivato in Medio Oriente come parte del gruppo d’attacco anfibio “Tripoli”. Il 29 marzo il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha annunciato l’arrivo della USS Tripoli (LHA-7) con a bordo la 31ª Unità di Spedizione dei Marines (MEU) nell’area di responsabilità del CENTCOM.

In una lettera datata 26 marzo 2026, inviata dal Comandante delle Forze di Riserva dei Marines degli Stati Uniti (MARFORRES) e delle Forze dei Marines del Sud, il Generale Leonard Anderson IV, a tutti i Marines sotto il suo comando, sottolinea l’importanza della prontezza operativa alla luce delle operazioni in corso in Iran e afferma inoltre che una mobilitazione di massa potrebbe diventare realtà con il proseguire delle operazioni di combattimento nell’emisfero occidentale.

Gli americani stanno monitorando attivamente l’area di Bushehr e dell’isola di Kharg in preparazione dell’operazione di sbarco. Gli Stati Uniti dovrebbero schierare un numero sufficiente di truppe di terra in Medio Oriente entro l’inizio di questa settimana, tra cui migliaia di Marines e paracadutisti dell’82a Divisione Aviotrasportata, per consentire un’operazione di terra in Iran, ha affermato una fonte statunitense.

Il Ministero della Difesa britannico ha annunciato che quattro mitraglieri del 2° Stormo Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto (UAS) della Royal Air Force hanno ottenuto il loro primo titolo di “asso” abbattendo cinque o più droni iraniani durante le operazioni militari in corso in Medio Oriente. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Times, la Gran Bretagna invierà la nave di supporto anfibio RFA Lyme Bay per contribuire all’apertura dello Stretto di Hormuz.

Il 30 marzo Il Ministero della Difesa turco ha riferito che le forze NATO hanno intercettato un missile lanciato dall’Iran nello spazio aereo della repubblica turca, diretto alla base aerea statunitense di Incirlik, ad Adana.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno recentemente completato un’altra ondata di attacchi alle infrastrutture in tutta Teheran, un attacco effettuato contro la centrale di Bushehr. Nel fine settimana attacchi iraniani e congiunti con Hezbollah hanno colpito: Eilat, Tel Aviv a Gerico. Attacco a un impianto chimico nel Negev. Il 29 marzo un secondo missile balistico iraniano ha colpito un impianto chimico nel Negev. Un missile balistico iraniano ha colpito un’area aperta nella città israeliana meridionale di Be’er Sheva. Droni dell’esercito iraniano hanno colpito il centro di guerra elettronica Elta di Haifa e il deposito di carburante della base aerea Ben Gurion, interrompendo i radar, il tracciamento dei missili e le operazioni aeree.

Il Capo di Stato Maggiore Zamir ha deciso di sospendere dalle operazioni di combattimento il 941° Battaglione di Riserva, un battaglione composto da ex allievi del Battaglione Netzach Yehuda. Si tratta di una decisione drastica, che comporta la sospensione di un intero battaglione a seguito del servizio della CNN in Giudea e Samaria. Inoltre, il soldato che ha rilasciato l’intervista senza autorizzazione alla CNN verrà sospeso dalle operazioni di combattimento e gli ufficiali del battaglione riceveranno un richiamo ufficiale.

Attacco con drone da parte di un gruppo di recente formazione della Resistenza islamica siriana contro una base statunitense in Giordania, Mawfaq al-Sulti, il gruppo chiamato “Kataib Jund al-Karrar fi Bilad al-Sham. Un aereo cisterna americano KC-135R Stratotanker invia un segnale di soccorso “7700” e dichiara un’emergenza sulla Giordania. L’aereo è rientrato all’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv.

Anche in Libano sud fine settimana all’insegna di scontri armati e morti. Hezbollah ha diffuso filmati di un attacco missilistico contro un carro armato dell’esercito israeliano nella città libanese di Deir Seryan. Le IDF confermano: dopo ripetuti tentativi di ripristinare l’energia, il reattore ad acqua pesante di Arak è stato attaccato. Attacco diretto a truppe israeliane ai confini col Libano registrato la notte del 28 marzo, diversi i feriti gravi, si parla di mine non ci sono conferme.

Uccisi in Libano dalle IDF: Ali Shayeb, giornalista della rete Al-Manar, e Fatima Fotouni, giornalista di Al-Mayadeen. Colpita fortemente la regione della Bekaa.

Il 30 marzo ancora lanci di Hezbollah contro gli insediamenti nel nord di Israele. Nell’arco di 24 ore, unità dell’esercito siriano hanno scoperto due tunnel che collegavano il territorio siriano e quello libanese vicino al villaggio di Hosh al-Sayed Ali, a ovest di Homs. I tunnel erano utilizzati dalle milizie libanesi per il contrabbando. A seguito di un’operazione congiunta dei servizi segreti turchi (MIT) e siriani, Onder Sigircikoğlu, scoperto a spiare contro la Turchia, è stato arrestato al confine siro-libanese.

Anche in Iraq fine settimana di attacchi Israele americani e dall’Iran contro le opposizioni iraniane. Colpita Erbil. I media curdi confermano la notizia secondo cui la residenza del Presidente della Regione Autonoma del Kurdistan, Nechirvan Barzani, a Dohuk, è stata attaccata da droni lanciati da gruppi filo-iraniani in Iraq i filo iraniani hanno negato l’attacco. Un caccia britannico F-35B è stato avvistato sul Kurdistan iracheno mentre inseguiva un convoglio diretto a Erbil.

Il 29 marzo, un aereo d’attacco statunitense A-10C Thunderbolt II ha colpito il quartier generale del gruppo Kataib Sayyid al-Shuhada, noto anche come 14ª Brigata delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF) sostenute dall’Iran, nella zona di Ar-Rashidiyah a Mosul, nel nord dell’Iraq.

Colpita ancora il 29 marzo la base aerea di Victoria vicino a Baghdad.

Le forze della Resistenza islamica in Iraq il 29 marzo hanno attaccato la base aerea di Ali Salem in Kuwait con dei droni. Quattro dei cinque elicotteri AS332 Puma dell’Aeronautica militare kuwaitiana sono stati distrutti da un attacco di droni contro l’hangar in cui erano custoditi. L’Iran ha colpito l’aeroporto internazionale del Kuwait

Le immagini satellitari mostrano il danneggiamento di tre aerei cisterna americani KC-135 e danni a diversi altri velivoli nelle vicinanze della base aerea di Al-Sultan a Riyadh, in Arabia Saudita. Secondo la CBS News 14 persone di nazionalità non specificata sono rimaste ferite nell’attacco iraniano alla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita. Distrutto anche un AWACS E-3 Sentry dell’USAF.

Fonti arabe hanno riportato l’impatto di missili iraniani su una fabbrica al confine con il Bahrein e su un’altra presso la raffineria PABCO successivamente è stata colpita anche la raffineria. Immagini satellitari che mostrano danni a diversi edifici e strutture, tra cui un hangar per aerei da pattugliamento P-8 Poseidon della Marina statunitense, presso la base aerea di Isa in Bahrein.

L’Iran ha annunciato la distruzione di un magazzino a Dubai contenente sistemi anti-drone ucraini, dove si trovavano almeno 21 specialisti ucraini fonte Fars. Kiev ha negato. Attacchi missilistici e con droni provenienti dall’Iraniano colpito l’aeroporto di Dubai. Un incendio è scoppiato nei pressi delle Zone Economiche Khalifa ad Abu Dhabi a causa di un attacco iraniano. Emirates Global Aluminium ha annunciato che i suoi impianti nell’area di Al Taweelah ad Abu Dhabi hanno subito gravi danni a seguito di un attacco missilistico iraniano. Diversi dipendenti sono rimasti feriti nell’attacco.

Il Portavoce delle Forze Armate Yemenite, Generale Yahya Saree il 28 marzo: “Siamo pronti a intervenire militarmente”. Secondo i media israeliani, per la prima volta dall’inizio della guerra, sono stati rilevati missili provenienti dallo Yemen e diretti verso sud. Operazione coordinata con Hezbollah e Iran. “Le nostre operazioni, continueranno fino al raggiungimento degli obiettivi dichiarati, come affermato nel precedente comunicato delle Forze Armate, e fino alla cessazione dell’aggressione contro tutti i fronti della resistenza” hanno scritto gli Houthi. Fonti ebraiche hanno riferito che lo Yemen ha attaccato i territori israeliani due volte nelle ultime 24 ore. Con l’ingresso di AnsarAllah un attacco di droni a qualsiasi tratto dell’oleodotto potrebbe far schizzare il prezzo del petrolio a 200 dollari al barile da un giorno all’altro

La difesa aerea iraniana ha abbattuto un drone multiruolo israeliano IAI Eitan (Heron TP) sullo Stretto di Hormuz

Attacco Israelo-americano il 28 su un’imbarcazione a Bandar-e-Leng, in Iran. Colpita Ardakan, città dell’Iran. Colpite diverse aree di Teheran. Il 29 marzo si segnalano interruzioni di corrente su larga scala nella città iraniana di Karaj (vicino a Teheran) a seguito di attacchi aerei statunitensi e israeliani. Un massiccio blackout è chiaramente visibile nel sud-est di Teheran a causa del bombardamento di una linea elettrica principale. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) conferma, utilizzando immagini satellitari, che l’impianto di acqua pesante di Khondab, parte del complesso nucleare di Arak in Iran, “ha subito gravi danni e non è più operativo”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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