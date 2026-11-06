ISRAELIRANWAR. Trump si riorganizza: non ha deciso sull’Iran. IRGC: esercito pronto al combattimento

Pareri divergenti sul possibile attacco all’Iran negli Stati Uniti a latere della vittoria dei Democratici alla Camera e al Senato. Bernie Sanders sull’Iran: “Ciò che i Democratici possono fare è fermare la guerra. E possiamo fermarla non solo approvando risoluzioni, ma tagliando i fondi destinati al conflitto. Questa guerra è illegale. È incostituzionale. Fermeremo questa guerra”.

Ben Shapiro, che ha definito la guerra contro l’Iran “la mossa di politica estera più coraggiosa a cui abbia mai assistito in vita mia”, ora accusa Trump di aver perso le elezioni di metà mandato per non aver combattuto quel conflitto con sufficiente determinazione.

È stato tra i sostenitori della guerra, ha giurato che si sarebbe conclusa nel giro di pochi mesi e ha definito “folle” l’idea che le critiche potessero danneggiare i Repubblicani. Ora che il controllo di Camera e Senato è andato perduto, la sua scusa è che la guerra era perfetta e che a fallire è stata solo la sua “esecuzione”. Altri esponenti sionisti, come Mark Levin e Laura Loomer, sostengono la stessa tesi: hanno trascinato l’America in questo disastro e, secondo loro, l’unico problema è che Trump non ha bombardato l’Iran con maggiore intensità.

Mentre il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che la guerra con l’Iran è la causa della sconfitta dei Repubblicani alle elezioni. Secondo quanto riferito da Vance, un sondaggista di cui egli stima l’opinione ha individuato quattro motivi per cui gli elettori che sostengono il Partito Repubblicano sono insoddisfatti dell’amministrazione: Il desiderio di porre fine alla guerra. Il desiderio di concentrarsi su questioni come l’aumento dei prezzi e l’inflazione. Il desiderio di dare priorità agli interessi dell’America. Il desiderio di modificare il rapporto con Israele.

Secondo quanto riportato da Axios, il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha esortato Donald Trump ad avviare negoziati con l’Iran per porre fine al conflitto. In conversazioni private, Vance ha inoltre criticato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sostenendo che “sbagli su tutto” per quanto riguarda l’Iran.

Nel frattempo Donald Trump ha chiarito: “di non avere intenzione di utilizzare armi nucleari contro l’Iran”. Trump ha dichiarato di poter porre fine a una guerra con l’Iran “quando vuole”. “I prezzi del carburante stanno scendendo lo Stretto di Hormuz è aperto”, ha osservato. Ha anche detto che on ha intenzione di sostituire il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, sottolineando che sta “facendo un ottimo lavoro”, nonostante il suo futuro al Pentagono rimanga incerto.

In Israele la Lista Araba in Israele indica Eizenkot per la formazione del prossimo governo n Israele. La principale lobby filo-israeliana negli Stati Uniti si vanta del fatto che oltre 234 candidati sostenuti dai suoi membri hanno già vinto; si congratula con Chuck Schumer e Hakeem Jeffries per le loro “vittorie schiaccianti” e promette di incrementare il proprio sostegno a entrambi i partiti.

L’ex primo ministro israeliano Yair Lapid osserva la stessa dinamica. Definisce Chuck Schumer e Hakeem Jeffries “miei amici” e afferma che entrambi, quest’anno, hanno votato a favore di Israele, anche quando la maggior parte dei membri dei loro stessi gruppi parlamentari non lo ha fatto. La sua preoccupazione principale riguarda il Senato. Sottolinea che due anni fa 11 senatori hanno votato per limitare le forniture di armi a Israele; l’anno scorso il numero è salito a 27, per arrivare a 40 lo scorso aprile.

L’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon, respinge la responsabilità di Israele per una guerra contro l’Iran, sostenendo che la decisione di lanciare un attacco sia stata americana, non israeliana.

In Libano, il presidente libanese Aoun ha dichiarato: “Il Libano è uno Stato indipendente e sovrano; non accetteremo che nessuno condivida la nostra sovranità. Una neutralità positiva è necessaria per tenere il Libano fuori dai conflitti regionali, poiché il Paese non è più in grado di sopportare ulteriori dispute, ambizioni o desideri di dominio da parte di altri”. Nawaf al-Moussawi: “La fazione che spinge per la guerra civile — ovvero i partiti delle Forze Libanesi e dei Kataeb, le realtà a loro vicine e i parlamentari che sostengono il vuoto politico — sta ora dando priorità a trascinare il Paese verso un conflitto civile. Il loro denominatore comune è l’istigazione dell’esercito a combattere contro il proprio popolo. Si tratta di persone che considerano il sangue un bene di poco valore.” Le ambasciate di Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Australia e Giappone a Beirut hanno dichiarato: “Sosteniamo la decisione del governo libanese di porre le armi esclusivamente sotto il controllo dello Stato”.

Yahya Saree, portavoce delle forze militari Houthi ha smentito l’Aria Saudita: “le Forze Armate yemenite dichiarano che l’affermazione del nemico saudita, secondo cui avrebbe intercettato un missile sopra Medina, costituisce un’ulteriore, grave e colossale calunnia ai danni del caro popolo musulmano dello Yemen e delle sue Forze Armate. […] le operazioni yemenite prendono di mira esclusivamente impianti petroliferi e basi militari saudite […] non i luoghi sacri”

Il Ministero degli Esteri iraniano smentisce categoricamente le voci riguardanti la presenza di esperti militari iraniani in Yemen. Non solo il Ministero degli Esteri iraniano ha fatto sapere che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha discusso gli sforzi per stabilire la stabilità regionale con i suoi omologhi saudita e qatariota. Il ministro ha anche avuto una conversazione telefonica con il suo omologo egiziano, Badr Abdelatty. I due hanno discusso degli sviluppi regionali e degli sforzi diplomatici in corso per ridurre le tensioni. Araghchi, ha avuto un colloquio telefonico anche con il suo omologo omanita, Sayyid Badr Al-Busaidi. I due hanno discusso gli ultimi sviluppi regionali e gli sforzi diplomatici volti a raggiungere la pace e la stabilità.

Dure critiche al ruolo del Pakistan nella questione iraniana Fouad Izadi, docente presso l’Università di Teheran: “Il capo dell’esercito pakistano, Asim Munir, si reca ripetutamente in Iran per valutare i nostri funzionari e riferire poi agli Stati Uniti. I sauditi scattano fotografie con i funzionari iraniani per influenzare il corso della guerra in Yemen. Asim Munir agisce per conto di chi lo finanzia. I pakistani ricevono 3 miliardi di dollari dall’Arabia Saudita per tenere un solo incontro a Islamabad.”

Nella giornata dl 5 novembre un velivolo governativo iraniano è volato da Teheran verso Mosca, in Russia. Putin ha incontrato Mohsen Rezaee, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 5 novembre. Un velivolo da ricognizione RC-135 è decollato dagli Stati Uniti alcune ore fa. L’aereo trasmetterà le informazioni direttamente a Trump e al Segretario alla Difesa Hegseth. L’ingresso del velivolo nell’area di responsabilità del Comando Centrale degli Stati Uniti (USCENTCOM) viene interpretato come un segnale di prontezza a un’eventuale ripresa del conflitto con l’Iran. Secondo il New York Times: l’esercito statunitense e le forze di occupazione israeliane hanno elaborato piani per un’operazione breve e intensa contro l’Iran, che probabilmente includerebbe le sue infrastrutture energetiche. L’esercito americano sta ultimando i preparativi per un’eventuale ripresa di operazioni su larga scala in Iran.

Un agente delle forze di sicurezza è stato ucciso e un altro è rimasto ferito in un attacco terroristico ad Al-Salaita, in Giordania. Il governo giordano afferma che le indagini preliminari indicano come atto terroristico l’attacco che ha colpito due agenti delle forze di sicurezza ad Amman.

Si registrano il 5 novembre quattro palestinesi uccisi e decine di arresti nel corso di incursioni in tutta la Cisgiordania; ulteriori attacchi contro le comunità palestinesi sono ormai divenuti, ancora una volta, parte della quotidianità. Sono state inoltre diffuse oggi immagini che mostrano il violento trattamento riservato ai palestinesi rapiti da Gaza all’interno delle strutture di detenzione. Nel frattempo, le forze di israeliane hanno annunciato l’uccisione di diversi combattenti di Hamas.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso diversi membri di Hamas, della Jihad Islamica e dell’Esercito dell’Islam nel corso di incursioni a Gaza.

L’esercito israeliano e lo Shin Bet hanno sostenuto che Jamal Abu Said, funzionario dell’intelligence militare di Hamas, sia stato ucciso domenica a Gaza City. Lo hanno identificato come capo del dipartimento operazioni dell’intelligence militare di Hamas, accusandolo di aver preso parte a operazioni militari e di aver contribuito a ricostruire le capacità del gruppo.

Decine di persone sono rimaste ferite a Gerusalemme in seguito all’inalazione di sostanze chimiche. Le forze israeliane hanno bloccato completamente il movimento dei cittadini palestinesi presso i valichi di “Qalandiya” e “Jaba”, situati a nord di Gerusalemme, imponendo restrizioni rigorose ai posti di blocco.

Le forze israeliane hanno avviato un’operazione di demolizione su larga scala, prendendo di mira diverse abitazioni palestinesi e costringendo i residenti ad abbandonare le proprie case nel villaggio di Biddu, a nord-ovest di Gerusalemme.

Il Consiglio Regionale di Binyamin diffonde un video ufficiale riguardante l’ingresso, avvenuto ieri, in alcune abitazioni a Gerico acquistate da ebrei. I canali palestinesi riferiscono: “I coloni hanno preso possesso di 8 case nel villaggio di Duyuk, nella zona occidentale di Gerico, e vi si sono trasferiti oggi”. Secondo fonti israeliane, le abitazioni sono state acquistate segretamente dall’associazione Nachala. Si trovano nell’Area C, in prossimità del sito dei “Palazzi Asmonei” a Gerico. L’acquisto è stato effettuato con il supporto del Consiglio Regionale di Binyamin.

Dopo un’intera giornata di voli di ricognizione su Beirut e i suoi sobborghi, le forze Israeliane” (IOF) hanno lanciato nuovi attacchi mirati in Libano un morto da attacco israeliano, drone contro una motocicletta a Qabrikha, nel sud del Libano. Esplosione, causata dalle forze di israele, ha colpito Al-Qantara, nel sud del Libano.

La magistratura militare libanese ha emesso mandati di arresto nei confronti di due membri di Hezbollah nell’ambito del caso relativo agli esplosivi rinvenuti a Dahr al-Baydar. L’esercito libanese riferisce che, nella città frontaliera di Arsal — vicino al confine con la Siria — è stato compiuto un tentativo di investire alcuni militari durante un’operazione legata al traffico di persone verso il Libano.

Una pattuglia israeliana ha allestito un posto di blocco all’incrocio principale di Deir Mimas, impedendo ai residenti di entrare o uscire dal centro abitato. La pattuglia è ancora sul posto.

L’artiglieria israeliana sta bombardando i dintorni del villaggio di Eastern Samdaniyah, situato nella parte centrale della provincia di Quneitra. Secondo fonti locali, le forze di israele stanno avanzando con nove veicoli nel villaggio di Hurriya, nella provincia di Quneitra, in Siria.

Nello spazio aereo iracheno sono stati rilevati 11 droni MQ-9, 2 MQ-1, 1 AKINCI e 5 droni non identificati.

Continuano gli attacchi di Ansar Allah contro l’Arabia Saudita. Un incendio è divampato presso un impianto industriale. L’aeroporto internazionale di Gedda l 5 novembre ha riscontato disagi gli aerei non sono in grado di atterrare nello scalo. Lanci continui nella mattina del 5 novembre da parte delle forze yemenite verso il territorio saudita. Nel sud dell’Arabia Saudita sono stati attivati ​​i sistemi di allarme “a causa di una potenziale minaccia”. Attacco yemenita prende di mira la provincia di Sharurah, in Arabia Saudita.

I media militari yemeniti hanno annunciato che alle 16:00 verranno diffuse immagini che mostrano attacchi contro concentramenti di truppe saudite e la distruzione dei loro veicoli a est della provincia di Al Jawf, in Yemen, condotti tramite droni d’attacco “Shuwaz”.

Yahya Saree, portavoce delle Forze Armate yemenite: ha rivendicato: “un’operazione contro truppe nemiche saudite, facenti capo all’ufficiale saudita Fares Al-Shammari, a est del governatorato di Al-Jawf” CI sarebbero morti e feriti. Da fonti vicino agli Houti si apprende che l Pakistan ha iniziato a bombardare lo Yemen. I raid hanno colpito Sana’a e le province di Al-Jawf, Al-Bayda, Saada, Amran, Marib, Taiz e Lahj, impiegando velivoli F-15 e Typhoon decollati dalle basi di Khamis Mushait e Taif, oltre a missili lanciati da Najran e Jizan. Secondo i resoconti, si contano decine di morti e feriti, in gran parte donne e bambini. Il numero complessivo di raid aerei e attacchi missilistici dall’inizio dell’escalation ha raggiunto quota 4136. Attacchi aerei sauditi hanno colpito il governatorato di Ibb nel pomeriggio del 5 novembre. Secondo i resoconti, nelle ultime 12 ore il bilancio delle vittime degli attacchi aerei della coalizione a guida saudita contro abitazioni civili è salito a 12 morti e 15 feriti, in gran parte donne e bambini. Nel frattempo, si segnalano ulteriori raid aerei su zone residenziali nel governatorato di Saada, che avrebbero anch’essi provocato vittime tra i civili.

AnsarAllah il 5 novembre avrebbe proseguito gli attacchi contro le posizioni sostenute dall’Arabia Saudita nel governatorato di Hajjah, colpendo inoltre postazioni vicino ad Al-Khawbah e veicoli militari (pick-up) nella provincia saudita di Jizan. Il distretto di Hizam, a Marib, è stato completamente preso da Ansar Allah. E Ansar Allah continua ad avanzare all’interno della città di Marib, dove sono in corso scontri.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) rivendica attacco contro una petroliera che “stava violando le norme nello Stretto di Hormuz.”L’agenzia UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) ha segnalato un attacco contro una petroliera nel Golfo Persico centrale, a nord del Qatar. La petroliera è stata presa di mira a circa 50 miglia nautiche al largo delle coste del Qatar. La Corea del Sud annuncia l’invio di una squadra di artificieri nei pressi dello Stretto di Hormuz. Il Ministero della Difesa sudcoreano ha annunciato che il raggio d’azione dell’unità antipirateria “Cheonghae” verrà esteso alle acque a sud dell’Oman, nei pressi dello Stretto di Hormuz. Ciò include il dispiegamento nella regione di equipaggiamenti quali un velivolo da pattugliamento marittimo e una squadra specializzata nella neutralizzazione di ordigni esplosivi. Seul sostiene che questa azione non sia di natura militare e che le proprie forze opereranno indipendentemente dai loro alleati.

Il Comandante della Forza Quds del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), generale Esmail Qaani in un messaggio ha scritto “Ai leader miopi dell’America: è fondamentale comprendere che la Resistenza costituisce un fronte unico. Devono riconoscere che l’intero movimento di Resistenza forma oggi un fronte unito, affinché non commettano un grave errore di calcolo. Non misurate la profondità di questo fronte in base all’entità del suo armamento, bensì in base alla profondità della sua resistenza. In caso contrario, vi troverete di fronte a un conflitto che coinvolgerà armamenti nello Stretto di Hormuz e porterà alla liberazione dello Stretto di Bab el-Mandeb attraverso la resistenza. Il narcisista presidente americano ha intrapreso una scommessa sconsiderata lanciando una guerra contro l’Iran, affidandosi alle parole ingannevoli di Netanyahu. L’esito della scommessa di Trump è stato lo sperpero dell’eredità di 250 anni dell’America e la perdita dello Stretto di Hormuz. Se l’America proseguirà con il suo comportamento sconsiderato, il fronte della Resistenza sarà in grado di infliggerle colpi significativi, sia in superficie che in profondità”.

Secondo il Financial Times, l’Iran ha ordinato alla Russia 90 lanciatori per missili guidati avanzati, destinati all’impiego su elicotteri da combattimento. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha annunciato l’abbattimento di un altro drone statunitense MQ-1 sopra l’isola di Qeshm, in Iran. Si tratta del terzo drone americano che l’IRGC dichiara di aver abbattuto nella giornata di oggi.

La resistenza islamica fa sapere che Mujtaba Khamenei (H) ha inviato 80 direttive dalle Forze Armate a seguito della presentazione di 200 rapporti da parte dello Stato Maggiore Generale a darne notizia Mojtaba Zarei, membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento. In precedenza, Qashqavi, portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento, aveva reso noto che le recenti direttive della Guida della Rivoluzione allo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate erano state trasmesse a tutti i comandanti e alle unità, e che si stava procedendo alla loro attuazione.

Nella giornata del 5 novembre il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e le Forze Armate iraniane stanno conducendo esercitazioni con missili balistici in tutto l’Iran. Il generale Mohammad Karami, comandante delle forze di terra del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), durante una visita alle isole del Golfo Persico e alle unità di controllo operativo della base avanzata “Madinah Monavvareh”, ha annunciato la piena prontezza dei combattenti dell’Islam a sferrare una risposta schiacciante contro qualsiasi azione ostile da parte del “fronte della menzogna”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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