ISRAELIRANWAR. Trump: “Se l’Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà”. In risposta dalla Penisola Arabica: via i militari USA. I coloni hanno costruito Eibal a Nablus sulle terre dei palestinesi

Secondo i media sauditi 60 giorni di ulteriore tregua tra Stati Uniti e Iran, ma ancora non c’è nulla di ufficiale. Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim su Trump: “Abbiamo avuto scambi franchi sul Mar Cinese Meridionale, sulla sua preoccupazione per le nostre relazioni con la Cina, su Gaza e sul mio incontro con i leader di Hamas: tutto è stato espresso. Abbiamo avuto discussioni franche e oneste e, che lui ne abbia preso atto o meno, io ho fatto il mio dovere. Trump, in conversazioni private, è stato estremamente educato. Ha ascoltato con molta attenzione. Che sia d’accordo o meno [su Gaza], beh, questo non mi riguarda. Capisco che la Malesia sia un piccolo Paese… quello che abbiamo fatto è stato almeno rappresentare la coscienza dei malesi e, credo, della maggior parte delle persone ragionevoli al mondo”.

E ancora, ”La tenacia, la determinazione, la disciplina e la resilienza dell’Iran sono ammirevoli. Credo che l’unica cosa che mi augurerei è che le grandi potenze rimanessero separate, lasciando che l’Iran e i suoi vicini cerchino di negoziare una soluzione tra di loro. La Malesia è uno dei pochi paesi, probabilmente l’unico, ad aver approvato in Parlamento una risoluzione ferma per condannare l’aggressione di Israele e degli Stati Uniti in Iran e chiedere la cessazione immediata e incondizionata delle ostilità”.

Donald Trump a Fox News: “Infliggeremo all’Iran un duro colpo economico”. Gli Stati Uniti stanno valutando sanzioni contro le raffinerie e le banche cinesi coinvolte nel commercio di petrolio iraniano. “Dopo aver finalmente sconfitto l’Iran, dichiarerò lo Stretto di Hormuz territorio statunitense”, ha affermato il Presidente Trump.

Le Nazioni Unite sono intervenute e hanno invitato tutte le parti a rispettare il diritto internazionale, i diritti internazionali e la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, in seguito alla dichiarazione del presidente statunitense Donald Trump di volerlo dichiarare territorio statunitense, portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric. Secondo Bloomberg, Stati Uniti e Iran si trovano in una guerra che nessuna delle due parti sa come vincere. Il conflitto si sta evolvendo in cicli ripetuti di ostilità, senza che né gli Stati Uniti né l’Iran riescano a ottenere un vantaggio decisivo. L’agenzia ritiene che lo scenario più probabile sia la continuazione di un conflitto a intensità relativamente bassa, periodicamente interrotto da fragili cessate il fuoco e nuove ondate di attacchi.

Nel frattempo, anche ieri, il Presidente Trump sull’Iran a Fox News: “L’Iran dovrebbe alzare bandiera bianca e arrendersi.” Il presidente Trump poi ha minacciato l’Oman: “Se l’Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà.”

Turchia, Egitto, Indonesia, Giordania, Pakistan, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti – hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano la posizione di Israele sulla risoluzione del conflitto di Gaza, secondo quanto riportato dal Jerusalem Post.

Il presidente turco Erdoğan in una dichiarazione alla stampa ha detto: “Non possiamo lasciare Gaza da sola. Tutto ciò che è nostro dovere nei confronti di Gaza, lo abbiamo fatto finora e continueremo a farlo. Hamas sta mostrando tutta la sincera solidarietà possibile. Ma non c’è un approccio altrettanto positivo da parte di Israele”. Il presidente turco Erdoğan sul Libano: “Il Libano è attualmente soggetto a continui attacchi israeliani e dobbiamo liberarlo da questi attacchi il prima possibile. Abbiamo discusso di questa questione con gli Stati Uniti e continueremo a discuterne con loro”.

Il Presidente turco Erdoğan sull’Accordo della Mecca: “Vorrei dirla così: come è noto, quanto previsto dall’articolo 5 della NATO si applica in modo simile al concetto di difesa reciproca qui stabilito”. Il presidente turco Erdogan sulla possibilità di una guerra con Israele: “Non stiamo parlando di guerra, ma di pace.”

Nell’Incontro di Netanyahu con Kushner e il Consiglio per la Pace, secondo la Radio dell’Esercito Israeliano: “Kushner ha promesso al governo tecnocratico palestinese di collaborare con Netanyahu per consentire loro di entrare nella Striscia di Gaza”. Il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben-GvirBen-Gvir: “Ci sono persone a Gaza che non dovrebbero essere vive”. Ha incitato a 30-40 uccisioni ogni notte, ha affermato di essere “generoso” nel definire alcuni abitanti di Gaza “persone” e ha chiesto insediamenti israeliani in tutta la Striscia e l’allontanamento dei palestinesi. Un funzionario della sicurezza israeliana al contrario afferma: “Se dovessimo condurre un’operazione militare su larga scala nella Striscia di Gaza per sgomberare l’area, potremmo trovarci ad affrontare un’escalation regionale completa, incluso un intervento diretto dell’Iran nel conflitto.”

Elezioni nella giornata del 17 di agosto in Israele, secondoMaariv: “Circa 4 ore dopo l’apertura delle urne per le primarie del Likud: l’affluenza alle urne ha raggiunto il 16,11% su circa 142.000 iscritti, con un totale di 22.876 votanti”. Il partito Likud risponde alla dichiarazione dei Paesi arabi: “I Paesi arabi vogliono rovesciare il Primo Ministro Netanyahu affinché Yitzhak e Yair Golan concedano loro tutto ciò che desiderano. Questo non accadrà”.

Israele inoltre starebbe finanziando una campagna online per distribuire materiale a sostegno della posizione di Israele sulla Striscia di Gaza e sulle Forze di Difesa Israeliane (IDF), con l’obiettivo di influenzare il modo in cui i sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT trattano il conflitto.

Il Ministro della Guerra israeliano, Israel Katz: “Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) presenteranno entro due settimane un programma per trasferire la responsabilità dell’applicazione della legge civile in Cisgiordania alla Polizia israeliana. “Non permetteremo la violenza e l’usurpazione della legge da parte di soggetti non autorizzati”.

Cipro, Grecia e Giordania hanno esteso il loro programma di cooperazione trilaterale in materia di difesa. Il Ministero degli Affari Esteri spagnolo: “Condanniamo l’assedio da parte dei coloni alle famiglie palestinesi nella città di Qusra, a sud di Nablus, e chiediamo la fine degli atti di violenza e intimidazione commessi dai coloni contro i cittadini palestinesi e la fine dell’impunità dei loro autori. Proteggere i palestinesi, ritenere responsabili gli aggressori e fermare gli insediamenti non sono rivendicazioni politiche, ma un obbligo imposto dal diritto internazionale a “Israele””.

Il Presidente Joseph Aoun ha accolto con favore l’iniziativa parlamentare e la petizione che chiedono la proroga del mandato delle forze internazionali nel Sud: “La presenza dell’UNIFIL nel Sud è importante per molti aspetti. […] La nostra prima opzione è quella di prorogare il mandato dell’UNIFIL. Se non verrà prorogato, la nostra seconda opzione è quella di adottare una formula che garantisca la continua presenza delle forze internazionali nel Sud, nel rispetto del quadro giuridico necessario e in modo tale da assicurare che queste forze operino a fianco e in coordinamento con l’Esercito libanese, sostenendo la stabilità e svolgendo i compiti loro assegnati”. Israele respinge la presenza dell’UNIFIL e da quasi un anno esercita pressioni in tal senso, chiedendone la chiusura.

Gli esportatori hanno istituito delle esportazioni clandestine di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, Bloomberg. Le petroliere transitano nel corridoio di navigazione con i transponder spenti, dopodiché trasferiscono il petrolio su navi più grandi nel Golfo dell’Oman. Il volume di queste spedizioni clandestine ha già superato i 4 milioni di barili al giorno. Secondo gli analisti, contribuiscono a mantenere i prezzi del Brent intorno agli 80-90 dollari al barile.

Il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz è quasi completamente bloccato durante il fine settimana a seguito dei nuovi attacchi alle petroliere. I dati di Kpler mostrano che solo cinque navi mercantili hanno transitato sabato e nessuna domenica, rispetto alle 31 del fine settimana precedente.

Il presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, a Trump: “Invece di continuare a lanciare minacce vuote sullo Stretto di Hormuz, il presidente americano [Trump ndr] dovrebbe concentrarsi sulla propria sicurezza, in modo da non dover cercare rifugio nei camion di cibo.”

Un’altra persona giustiziata in Iran con l’accusa di spionaggio. Nel dicembre 2025, l’accusato avrebbe investito con la sua auto ad alta velocità un gruppo di agenti di polizia durante le proteste nazionali. Sette agenti rimasero feriti. Avrebbe poi dato fuoco all’auto e si sarebbe dato alla fuga. È stato successivamente rintracciato e accusato di spionaggio per conto degli Stati Uniti e di Israele.

Il Ministero degli Esteri iraniano ha citato Dostoevskij, accusando la politica statunitense di “eccessiva dipendenza dalle menzogne”. “Questo passo de I fratelli Karamazov di Dostoevskij descrive perfettamente la situazione in cui si trova il sistema di governo e la politica estera statunitense nei confronti dell’Iran e della regione, a causa della loro estrema dipendenza dalle ‘menzogne’: ‘Chi mente a se stesso e dà ascolto alle proprie menzogne ​​giunge a un punto tale da non discernere più alcuna verità, né dentro di sé né intorno a sé, e quindi inizia a mancare di rispetto sia a se stesso che agli altri'”, si legge nella dichiarazione.

Le banche iraniane si preparano allo scenario di interruzione dei rapporti bancari e si sta definendo la data di pagamento degli stipendi.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornato alle ore 15:00 del 17 agosto. Il Comando Centrale dell’Esercito degli Stati Uniti (CENTCOM) ha rilasciato un “chiarimento” per smentire quelle che definisce diverse notizie false riguardanti la situazione a bordo della portaerei di classe Abraham Lincoln (CVN-72), tra cui le notizie sulla morte di sette marinai in una rissa a bordo e quelle su un aumento dei pensieri suicidi tra l’equipaggio. Secondo la Marina, nessun membro dell’equipaggio della Abraham Lincoln è rimasto ucciso durante l’attuale viaggio e il marinaio caduto in mare il 3 agosto è stato rapidamente e in sicurezza tratto in salvo.

Secondo il New York Times, tuttavia, il prolungato dispiegamento in mare della portaerei Abraham Lincoln (CVN-72) e le segnalazioni di problemi di approvvigionamento sono probabilmente dovuti in parte alla perdita del centro logistico della Marina statunitense in Bahrein all’inizio della guerra con l’Iran. Gli attacchi missilistici e con droni iraniani hanno causato gravi danni al complesso Naval Support Activity Bahrein, sede della Quinta Flotta della Marina statunitense, costringendo la Marina a spostare gran parte del suo supporto logistico regionale alla Naval Support Facility Diego Garcia, situata a circa 3.500 km dai gruppi di portaerei operanti nel Golfo dell’Oman. L’isola è successivamente diventata un obiettivo per l’Iran: il 20 marzo, due missili balistici sono stati lanciati verso Diego Garcia, uno dei quali ha mancato il bersaglio e l’altro è stato intercettato da una nave della Marina statunitense. La Marina sta attualmente sostituendo la Lincoln con la portaerei USS George Washington (CVN-73), che è già in rotta verso il Medio Oriente.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha pubblicato una mappa del Medio Oriente che include la Striscia di Gaza e la Cisgiordania come parte del territorio israeliano. La mappa è stata successivamente modificata e i territori non sono più classificati come un’unica regione.

Comunicato israeliano: un elicottero militare è atterrato poco fa all’ospedale Ziv di Safed, nel nord di Israele. Feriti a bordo provenienti dal sud del Libano

Un incendio è scoppiato nei terreni della città di Beit Anan, a nord-ovest di Gerusalemme, a seguito del lancio di bombole di gas da parte delle IDF durante il loro raid sulla città. I coloni israeliani tengono intrappolate le famiglie palestinesi nelle loro case da quasi una settimana Le famiglie di Qusra sono rimaste senza acqua, elettricità e accesso sicuro all’esterno. L’ambasciatore statunitense Mike Huckabee ha definito i responsabili dell’assedio “terroristi israeliani”.

I media israeliani pubblicano nuove foto dell’insediamento Eibal, sorto sul monte Eibal a Nablus. I palestinesi lamentano: “In meno di un mese, alle milizie dei coloni è stato fornito di tutto. Mentre noi non riusciamo nemmeno a fornire una bottiglia d’acqua agli abitanti assediati nelle loro case nella città di Qusra”. Il Ministro della Guerra Katz: “Ho concordato con il comandante del Comando Centrale dell’esercito di accelerare il processo di organizzazione degli avamposti di insediamento in Cisgiordania”.

Le forze israeliane hanno effettuato bombardamenti di artiglieria contro Ali Al-Taher, Hadatha, Bani Hayyan, Beit Yahoun, Wadi Al-Hujeir, la periferia di Al-Qantara verso la valle e Burj Matlin a nord-est di Kfarshouba. Raid aerei hanno colpito l’area tra Ali Al-Taher e Al-Dabsha, Douhat Kfarman e Al-Qantara verso Deir Syriane. Carri armati israeliani hanno bombardato Al-Mansouri con diversi colpi. Colpi di mitragliatrice e operazioni di rastrellamento hanno preso di mira Taybeh, i dintorni di Kfarshouba, Hadatha e l’area intorno ad Ali Al-Taher, con attività di elicotteri segnalata anche vicino ad Ali Al-Taher. Droni ostili hanno sganciato una bomba sonora su Kafra e materiale esplosivo su Harash Ali Al-Taher, mentre sono state segnalate bombe illuminanti su Douhat Kfar Rumman. Un’esplosione ostile è stata segnalata anche a Majdal Zoun. Veicoli militari israeliani sono stati osservati muoversi all’interno di Al-Qantara e Hadatha, nonché nella zona di Al-Shamis a nord di Kfarshouba. Due carri armati Merkava e un bulldozer D9 si sarebbero infiltrati nei pressi di Kfarshouba, nella zona di Al-Shamis, a nord-est della città.

Il Comune di Tallousa condanna: “le operazioni di demolizione, abbattimento e bombardamento perpetrate dalle forze israeliane nella nostra città e in altri villaggi, prendendo di mira le case dei cittadini, le istituzioni pubbliche e private, le infrastrutture e i luoghi di culto. L’ultimo di questi attacchi è avvenuto ieri nella nostra città di Tallousa, con una massiccia esplosione che ha colpito il palazzo del municipio e il seminario religioso, a dimostrazione dell’odio israelaino. Il Comune ritiene che l’azione di questo nemico non si limiti alla distruzione degli edifici, ma miri a sterminare ogni forma di vita nella città e nella regione, nella convinzione che i residenti non faranno ritorno”.

Secondo il primo ministro del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, l’ufficio del primo ministro del Kurdistan iracheno e la sede dell’agenzia di intelligence del governo regionale del Kurdistan (KRG) sono stati attaccati da droni iraniani, segnando una significativa escalation nel conflitto in corso tra Iran e curdi.

Secondo il Washington Post: “Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Bahrein stanno discutendo il ritiro delle basi militari statunitensi dai loro territori a causa del conflitto con l’Iran. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Bahrein riconoscono che Donald Trump è responsabile dell’escalation del conflitto”.

Intensi scambi a fuoco tra forze vicino all’Arabia Saudita e Ansar Allah nel fine settimana: il 14 sera, sei missili balistici sono stati lanciati da Ansar Allah verso il porto di Mokha, situato nel sud-ovest dello Yemen e controllato dalla PLC. I satelliti iraniani forniscono la navigazione ai missili balistici yemeniti diretti verso obiettivi sostenuti dall’Arabia Saudita.

Il 16 agosto sera le forze armate yemenite hanno diffuso un video che mostra un drone utilizzato per sganciare bombe sulle posizioni degli Houthi, sostenuti dall’Iran, a Jabal al-Aqsha, nella provincia di Al-Jawf. Gli Houthi hanno rilasciato 850 prigionieri da istituti penitenziari a Saada, Hajjah e Sana’a in cambio della loro partecipazione ai combattimenti al fronte in tutto il paese, secondo quanto riferito da fonti militari ad Al Arabiya English. Secondo le fonti, la milizia si sta anche preparando a liberare circa 1.400 prigionieri aggiuntivi da Dhamar e a inviarli al fronte.

Nella mattinata del 17 agosta, secondo quanto riferito, le forze Houthi/Ansarallah yemenite hanno lanciato 5 missili balistici verso lo Stretto di Bab al-Mandab cercando di colpire navi, media yemeniti allineati con l’Arabia Saudita hanno riferito che un’imbarcazione a Bab al-Mandab, di proprietà di un individuo identificato come “Amir Khan”, è stata presa di mira da Ansar Allah. Esplosione ad Al-Mokha, che ha provocato vittime. Gli attacchi sarebbero ancora in corso e i sauditi sarebbero tra i principali obiettivi. Due esplosioni sono state udite in Via dell’Elettricità ad Al-Mukhtar (Sheikh Othman di Aden). Attacco a raduni di milizie legate all’Arabia Saudita.

L’Iran avrebbe attaccato due petroliere nello Stretto di Hormuz utilizzando droni. Si tratta del primo caso noto di utilizzo di una tattica simile contro navi commerciali in questa via navigabile di importanza strategica.

L’Iran ha affermato che il Qatar detiene segretamente tre piloti iraniani catturati dopo che i loro bombardieri Su-24 sarebbero stati abbattuti a marzo. L’Iran sostiene che ai piloti non sia stato permesso di contattare le proprie famiglie per sei mesi. Majid Mousavi, comandante dell’Aeronautica e delle Forze Spaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, ha recentemente lanciato minacce al Qatar in merito alla questione dei “piloti iraniani catturati”:

“Il Qatar deve sapere che l’Iran non abbandonerà i suoi coraggiosi piloti. Deve consentire l’arrivo di una squadra di esperti per conto della Repubblica Islamica dell’Iran il prima possibile. Tale comportamento costerà caro al Qatar, e qualsiasi ritardo o ostacolo graverà sulle sue spalle.”

E se lo Stato Maggiore iraniano per le Persone Scomparse afferma che 3 dei 4 membri dell’equipaggio del Su-24 intercettato sopra il Qatar il 2 marzo sono sopravvissuti, si sono eiettati e sono detenuti dagli Stati Uniti a Doha. Teheran ha chiesto l’intervento del CICR. Il Qatar nega, affermando che i tentativi di contattare i piloti sono falliti e che solo i resti di un pilota sono stati ritrovati e restituiti all’Iran.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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