ISRAELIRANWAR. Trump mente agli americani in merito al massacro della scuola di Minab colpita da Tomahawk: “Anche gli iraniani hanno il Tomahawk”. Teheran rifiuta il cessate il fuoco

Trump alla CBS: “La guerra con l’Iran è quasi finita. Non hanno marina, né comunicazioni, né aeronautica militare”. Gli Stati Uniti sono notevolmente in anticipo rispetto al programma di quattro-cinque settimane.

Nel frattempo però il Dipartimento di Stato americano ha aiutato a evacuare 36.000 americani dal Medio Oriente negli Stati Uniti. La società americana di immagini satellitari Planet sta limitando le sue immagini dell’Iran e delle basi vicine, espandendo la sua zona di monitoraggio e ritardando la pubblicazione di nuove immagini satellitari da 4 a 14 giorni.

Donald Trump nella sua conferenza stampa ha mentito al popolo americano in merito al massacro della scuola di Minab. Trump, in risposta al fatto confermato che una scuola femminile è stata presa di mira da un missile Tomahawk: “I Tomahawk sono usati da molti paesi… sono molto comuni.” “Il missile da crociera Tomahawk è un’arma puramente americana utilizzata solo dalla Marina degli Stati Uniti e da pochi paesi, e solo con l’autorizzazione degli Stati Uniti; questi paesi sono: Australia, Giappone e Paesi Bassi”. “Quest’arma richiede l’approvazione degli Stati Uniti per l’esportazione”. Trump: “Anche l’Iran ha alcuni Tomahawk.” L’Iran utilizza missili da crociera sviluppati internamente, non sistemi americani. Inoltre, l’Iran non ha accesso alle nuove armi americane. Gli iraniani hanno mostrato i detriti del missile americano Tomahawk che ha colpito la scuola femminile di Minab. “Per favore, risparmiate l’ipocrisia” — Il portavoce del ministro degli Esteri iraniano Baghaei critica Von der Leyen dell’UE “Dov’era la vostra voce quando più di 165 innocenti piccoli angeli IRANIANI sono stati massacrati nella città di Minab?”

Secondo il Washington Post, citando funzionari statunitensi: “L’amministrazione potrebbe inviare questa settimana una richiesta al Congresso per un budget di guerra aggiuntivo”.

La nave da sbarco ausiliaria britannica Lyme Bay, attualmente a Gibilterra, è stata posta in stato di massima allerta in preparazione di un possibile dispiegamento nel Mediterraneo orientale, secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa del Regno Unito. I Paesi Bassi intendono inviare una fregata a Cipro, unendosi alla lista dei paesi che hanno inviato le proprie forze navali nell’area dell’isola.

Kaja Kallas, Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e Vicepresidente della Commissione Europea: “Il Libano rischia di diventare un altro fronte nella guerra con l’Iran. La decisione di Hezbollah di attaccare Israele con il sostegno dell’Iran mette a rischio l’intera regione. Israele ha il diritto all’autodifesa, ma deve cessare le operazioni in Libano. Il ritorno ai negoziati è il modo migliore per evitare che il Paese sprofondi nel caos”.

Il quotidiano britannico Daily Mail ha commentato ironicamente la visita del presidente francese a Cipro, definendo il caloroso abbraccio di Nikos Christodoulides con la sua controparte francese “l’abbraccio che ha fatto vergognare Starmer”. Macron ha affermato che la presenza militare francese nel Mediterraneo, nel Mar Rosso e nello Stretto di Hormuz comprende otto navi da guerra, una portaerei e due UDC. La Francia sta pianificando una missione “puramente difensiva” per riaprire lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente Macron a Cipro.

La Turchia ha schierato sei caccia F-16 e un sistema di difesa aerea a Cipro del Nord. La NATO ha schierato un sistema di difesa aerea Patriot a Malatya per rafforzare lo spazio aereo turco, secondo il Ministero della Difesa turco. Un missile balistico lanciato dall’Iran è stato distrutto dalle forze di difesa della NATO dispiegate nel Mediterraneo orientale, ha riferito il Ministero della Difesa turco. Alcuni frammenti del missile sono caduti su un terreno abbandonato a Gaziantep.

Bezalel Smotrich afferma che delle schegge hanno trapassato il fegato di suo figlio durante un attacco vicino al confine libanese in cui sono rimasti feriti otto soldati israeliani. Hanno combattuto contro Hezbollah. Secondo alcune piattaforme israeliane il figlio del ministro sarebbe morto per le ferite riportate.

Cinque anni di carcere in Israele per la pubblicazione di immagini di attacchi missilistici iraniani in Israele: “chiunque pubblichi sui social media un video o un’immagine di missili iraniani che colpiscono Tel Aviv rischia fino a 5 anni di carcere”. Simili misure sono presenti in Qatar con 313 arresti. Le autorità del Bahrein ora chiedono la pena di morte per i cittadini che documentano i danni causati dagli attacchi iraniani. Le autorità bahrenite hanno arrestato un ingegnere indiano che ha tentato di inviare informazioni riservate a Israele.

Barak Ravid, reporter senior di Axios: “Il Mossad utilizza regolarmente Iran International per la guerra dell’informazione. Iran International, supportata dal Mossad, fornisce a Israele le coordinate degli attacchi all’interno dell’Iran”.

Il Ministero della Salute libanese: “Chiediamo agli organismi internazionali di porre fine agli attacchi israeliani contro i soccorritori e gli equipaggi delle ambulanze” Ucciso il sacerdote cristiano libanese Pierre al-Rai in un attacco israeliano. Si era rifiutato di lasciare la sua parrocchia dopo l’invito dell’IDF.

L’Arabia Saudita sta iniziando a ridurre la produzione di petrolio poiché le restrizioni al traffico attraverso lo Stretto di Hormuz hanno portato al riempimento degli impianti di stoccaggio, ha riportato Bloomberg, citando alcune fonti. Ministero degli Esteri saudita: “condanniamo l’attacco al consolato degli Emirati Arabi Uniti nel Kurdistan iracheno”.

Il Qatar ha avvertito che una guerra con l’Iran potrebbe mettere in ginocchio l’economia globale, riporta MEE . ”Non c’è spazio a meno che la pressione economica non venga aumentata al punto da indurre altri paesi a intervenire per garantire la cessazione dell’aggressione di americani e israeliani contro l’Iran”, ha affermato Kharazi. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Iraq hanno ridotto la produzione di petrolio di 6,7 milioni di barili al giorno, pari al 33% della produzione totale. 67 uomini d’affari e aziende hanno lasciato gli Emirati Arabi Uniti negli ultimi due giorni, poiché il Paese non è più considerato sicuro.

Il sultano dell’Oman Haitham bin Tariq ha inviato un messaggio ufficiale di congratulazioni a Mojtaba Khamenei in seguito alla sua elezione a Guida Suprema dell’Iran. Nel messaggio, il sultano ha espresso i suoi “migliori auguri per il successo e la saggezza di Mojtaba nell’assumere le sue responsabilità di leader”.

Il Ministro degli Esteri iraniano Araghchi: “i negoziati con gli Stati Uniti non sono più all’ordine del giorno”. “Siamo pronti a continuare gli attacchi missilistici contro di loro finché sarà necessario e ogni volta che sarà necessario”. ”Nove giorni dopo l’Operazione Epic Error, i prezzi del petrolio sono raddoppiati, mentre tutte le materie prime sono alle stelle. Sappiamo che gli Stati Uniti stanno complottando contro i nostri impianti petroliferi e nucleari nella speranza di contenere un massiccio shock inflazionistico. L’Iran è pienamente preparato. E anche noi abbiamo molte sorprese in serbo.”

Abbas Araghchi ai paesi del Golfo Persico: “Se hanno il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere le loro strutture, penso che siamo pari”. “In effetti, abbiamo ancora più diritto di adottare tutte le misure necessarie per difenderci e proteggere il nostro popolo. Ed è esattamente ciò che stiamo facendo”. “Sappiate questo: questa non è la nostra guerra. Questa non è una nostra scelta. Questa guerra ci è stata imposta. Siamo sotto aggressione e ci stiamo difendendo”.

Araghchi in un’intervista ha detto: “Pensavano che nel giro di due o tre giorni avrebbero potuto ottenere un cambio di regime e una vittoria rapida e netta, ma hanno fallito. Quindi credo che il Piano A sia stato un fallimento. E ora stanno provando altri piani, ma anche tutti sono falliti. Non credo che abbiano in mente un obiettivo realistico. Hanno solo iniziato ad attaccarci ciecamente”. “Non credo che parlare con gli americani sarebbe più una possibilità. Abbiamo un’esperienza molto amara nel parlare con gli americani. Ci hanno promesso che non avevano intenzione di attaccarci. Anche dopo aver detto che avevamo fatto grandi progressi, hanno comunque deciso di attaccarci.”

“La TV iraniana conferma che Mujtaba Khamenei è stato gravemente ferito”. “Comandante della Forza Aerospaziale dell’IRGC, Majid Mousavi: “D’ora in poi, non verranno lanciati missili con testate inferiori a una tonnellate”.

Il presidente iraniano Pezeshkian ha detto al presidente turco Recep Tayyip Erdogan: “Siamo pronti ad allentare le tensioni nella regione, ma i territori dei paesi vicini non dovrebbero essere usati per attaccarci.”

Vice Ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi: “Diversi paesi, tra cui Cina, Russia e Francia, hanno contattato l’Iran per un cessate il fuoco. La nostra prima condizione per un cessate il fuoco è la cessazione di qualsiasi nuova aggressione”.

Il portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, in risposta alle dichiarazioni di Trump sullo stato delle forze armate iraniane e alle sue affermazioni sulla fine del potere dell’Iran, ha dichiarato: “Trump sta cercando di esercitare una pressione psicologica sull’Iran attraverso bugie e inganni. Ma l’Iran si oppone coraggiosamente e risolutamente alle aggressioni degli Stati Uniti e di Israele.” “La Marina degli Stati Uniti si trova a più di 1000 chilometri dall’Iran, nello Stretto di Hormuz, e tutte le infrastrutture militari statunitensi nella regione sono state distrutte.” “Stiamo continuando la guerra a piena potenza e l’Iran ne determinerà la fine. Le forze armate iraniane sono pronte a proteggere il petrolio e la sicurezza della regione.” “Trump ha iniziato la guerra mentendo al popolo americano, ma ora le risposte dell’Iran lo hanno lasciato confuso e impotente.” “Le forze armate iraniane stanno osservando la flotta navale statunitense nello Stretto di Hormuz e la portaerei ‘Gerald Ford’. La fine della guerra è nelle mani dell’Iran”.

La reazione di Larijani alla richiesta di Macron di aprire lo Stretto di Hormuz: “È improbabile che la sicurezza venga ripristinata nello Stretto di Hormuz con il fuoco di guerra che gli Stati Uniti…e Israele hanno creato nella regione”.

Il sito arabo Al-Tariq Al-Arabi ha affermato che il primo gruppo di prigionieri americani, nonostante ferite di varia entità, è stato consegnato alle squadre di protezione della Repubblica Islamica dell’Iran. Il prossimo scenario dell’Iran nella gestione di questi prigionieri è sconosciuto a causa dei rigidi protocolli di sicurezza.

L’Azerbaigian ha donato 30 tonnellate di aiuti umanitari all’Iran.

Ed ora uno sguardo gli scenari aperti in medio Oriente e in Asia occidentale aggiornato alle ore 14:00 del 10 marzo. Gli Stati Uniti hanno intercettato messaggi criptati che si ritiene provengano dall’Iran e che potrebbero fungere da “innesco operativo” per cellule dormienti esterne al Paese, secondo un’allerta del governo federale inviata alle forze dell’ordine – ABC NEWS

L’esercito americano ha perso altri due droni MQ-9 in Iran il 9 marzo. Il numero totale di droni persi dall’inizio della guerra ha raggiunto quota 11. Comando Centrale USA: 5.000 obiettivi attaccati fino ad oggi, anche con “mezzi speciali che non possono essere rivelati”. Inoltre: 50 navi dell’esercito iraniano distrutte o danneggiate.

Il Presidente dello Stato Maggiore Congiunto degli Stati Uniti Kaine: “I bombardieri B-2 hanno colpito siti missilistici sotterranei e impianti di produzione di droni, attaccando navi destinate a piazzare mine navali nello Stretto di Hormuz”.

Il cacciatorpediniere britannico Dragon salperà finalmente per Cipro “nei prossimi due giorni”, mentre l’equipaggio lavora 22 ore al giorno per preparare la nave alla partenza dopo che Starmer è stato criticato per la sua risposta “lenta” alla crisi iraniana.

Gli Stati Uniti stanno evacuando parzialmente il loro consolato ad Adana, in Turchia. Il Dipartimento di Stato raccomanda inoltre agli americani di evitare di visitare la Turchia sudorientale a causa del rischio di conflitti armati e attacchi terroristici.

Portavoce delle IDF: “Abbiamo ucciso più di 1.900 soldati del regime iraniano”. Distruzione del centro di comunicazione satellitare a sud di Tel Aviv dopo essere stato colpito da missili iraniani. Israele ha perso un sistema radar chiave nelle ultime 24 ore.

Due missili intercettori hanno mancato un missile balistico iraniano su Israele. Hezbollah: “Abbiamo preso di mira la base di Tzeborit a est della città di Haifa, a 35 km dal confine libanese-palestinese, con uno sciame di droni d’attacco”. Capo dell’insediamento israeliano “Margaliot” nord di Israele: “Abbiamo sottovalutato le capacità di Hezbollah”.

Channel 12: “Bombardamento pesante del nord stanotte e stamattina da parte di Hezbollah: 23:29 – Faro; 23:29 – Sirena generale; 23:59 – Lancio dall’Iran verso nord; 23:59 – Had Nis; 00:00 – Rosh Pina; 00:00 – Kiryat Shmona; 00:01 – Tutto il nord (dall’Iran); 00:06 – Mefo Hamma; 00:36 – Alta Galilea; 00:58 – Al-Malikiya;1:00 – Harfeish; 1:01 – Kafr Fardim; 1:02 – Yanuh-Jatt; 1:03 – Maalot Tarshicha; 1:04 – Givaton; 1:05 – Yahalom; 1:37 – Avivim; 1:45 – Faro; 1:53 – Sirena generale; 2:41 – Kfar Giladi; 2:42 – Kiryat Shmona; 2:42 – Hegoshim; 3:49 – Al-Mutla; 3:52 – Yiftah; 3:54 – Yiftah; 7:00 – Yair; 7:00 – Shlomi”

Alle ore 09:00 rilevati missili dall’Iran diretti verso “Israele”. Tel Aviv è sotto attacco. Esplosioni e attacchi missilistici diretti nel centro e nel sud d’Israele . Tra le sirene, un aereo decolla dall’aeroporto Ben Gurion. Raffineria di petrolio e gas di Haifa e serbatoi di carburante presi di mira da un drone. Un missile iraniano è caduto nella zona di Ashdod durante il recente bombardamento. Alle ore 10:00 una nuova ondata di missili dall’Iran.

Itamar Ben Givr incoraggia tutti i quartieri ebraici di Gerusalemme ad avere armi.

Hezbollah ha lanciato una salva di razzi verso il centro di Israele ed è riuscito a colpire una stazione radar a Beit Shemesh. Secondo Channel 15, le prime valutazioni indicano che Hezbollah ha utilizzato un sofisticato missile terra-terra a lungo raggio in questo bombardamento, probabilmente fornito dall’Iran.

Israele ha colpito un centro culturale russo nella città libanese di Nabatieh; Il direttore Asaad Deyya è vivo. Scontri diretti Hezbollah – IDF all’ingresso della città di Khiam.

Hezbollah ha preso di mira raduno e schieramento di soldati IDF nell’area di Al-Khanouq, nell’insediamento di Eitroun, con attacchi di mortaio. Anche il centro di raduno IDF sull’altura di “Kahil”, alla periferia orientale dell’insediamento di confine di “Maroun al-Ras”, è stato preso di mira da un attacco missilistico di Hezbollah. Rivendicata imboscata contro IDF: “ i Mujaheddin hanno attirato le forze nemiche in un’imboscata ben preparata mentre cercavano di recuperare i loro cadaveri dal campo di battaglia. Una volta arrivati ​​al punto dell’imboscata, i mujaheddin li hanno presi di mira con armi appropriate, colpendo direttamente un carro armato Merkava – il terzo ad essere colpito in questo scontro in corso – che, come i precedenti, è stato visto in fiamme”.

L’esercito siriano afferma che Hezbollah ha sparato proiettili contro le sue posizioni vicino alla città di Sarghaya, che sono poi finiti in territorio siriano.

Droni iraniani abbattuti sono caduti vicino al consolato degli Emirati Arabi Uniti a Erbil, in Iraq; Non ci sono state vittime. Le truppe americane all’aeroporto iracheno di Sulaymaniyah sono state attaccate con munizioni vaganti. Anche la base americana a Baghdad è stata attaccata. A seguito dell’attacco statunitense al quartier generale della milizia irachena nel distretto di Al-Dabs a Kirkuk, sei combattenti iracheni sono stati uccisi e altri 18 sono rimasti feriti. Un drone MQ-9 è stato abbattuto in Iraq. IRGC “Il quartier generale dell’esercito americano, presso la base di Harir nella regione del Kurdistan, è stato colpito da 5 missili dai coraggiosi missilisti delle Forze di Terra dell’IRGC”.

Il Ministero della Difesa saudita annuncia che tre droni sono stati intercettati nell’area del Quarto Vuoto, nel sud dell’Arabia Saudita, diretti al giacimento petrolifero di Shaybah. I droni erano stati lanciati dallo Yemen. Questo è il terzo giorno consecutivo che droni vengono lanciati dallo Yemen verso i giacimenti petroliferi di Shaybah in Arabia Saudita, ma è la prima volta che Riyadh lo riconosce pubblicamente.

Attacco iraniano alla Millennium Tower, abitata da ufficiali dell’esercito americano nel distretto di Al-Seef in Bahrein. Attacco missilistico dell’Iran alla base aerea di Isa in Bahrein. L’attacco missilistico dell’Iran agli alloggi americani presso la base aerea di Isa in Bahrein ha causato un incendio e una colonna di fumo. Fonti del Bahrein affermano che il dormitorio dei soldati americani era l’obiettivo dell’attacco. La sicurezza è stata rafforzata presso l’hotel preso di mira. Soldati americani trasportati in ospedali a Manama.

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha riferito che sono stati abbattuti 15 missili balistici e 17 droni lanciati dall’Iran. Altri tre missili sono caduti in mare e un drone è esploso all’interno del Paese. Esplosioni a Doha il 10 notte. La più grande raffineria di petrolio degli Emirati Arabi Uniti a Ruwais ha sospeso le operazioni dopo che un attacco con un drone ha causato un incendio nell’area circostante, riporta Bloomberg, citando fonti. La società statale ADNOC sta attualmente valutando i danni. Il bilancio delle vittime Il bilancio degli attacchi iraniani sul territorio degli Emirati Arabi Uniti è salito a sei, con 122 feriti, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa del Paese. Sirene d’allarme sono state attivate anche a Dubai.

Trump ha affermato che le navi in ​​attesa nello Stretto di Hormuz dovrebbero “mostrare coraggio” e attraversare la via d’acqua nonostante le tensioni con l’Iran. In un’intervista rilasciata domenica al conduttore di Fox News Brian Kilmeade, Trump ha dichiarato: “Non c’è nulla di cui aver paura. Non hanno una marina, abbiamo affondato tutte le loro navi… e tutti i loro lanciamissili, tranne il 20%”

Secondo una dichiarazione rilasciata dalla Mediterranean Shipping Company (MSC), MSC ha annunciato la fine delle spedizioni per tutte le esportazioni dal Golfo Arabico e dal Golfo Persico, sottolineando il conflitto in corso tra Iran e Stati Uniti/Israele. Il Centro britannico per il commercio marittimo ha riferito che il capitano di una nave a 36 miglia nautiche a nord di Abu Dhabi, nel Golfo Persico, ha sentito una forte esplosione seguita da uno schianto in acqua. Esplosione di una petroliera vicino ad Abu Dhabi.

Trump: “Sto valutando l’ipotesi di impadronirmi dello Stretto di Hormuz”. In risposta IRGC: “Qualsiasi paese arabo o europeo che espelle gli ambasciatori israeliani e statunitensi dal proprio territorio, a partire da domani, otterrà il pieno controllo e la libertà di movimento attraverso lo Stretto di Hormuz.”

I residenti di Teheran segnalano livelli di bombardamenti senza precedenti dall’inizio della guerra. Attacchi registrati il 10 marzo nella provincia di Teheran. La guerra si avvicina sempre di più al Pakistan. Droni israeliani/statunitensi sono stati avvistati sopra Zahedan, la capitale del Belucistan iraniano, la città più vicina al confine con il Pakistan. Gli incendi continuano a bruciare il porto di Bandar Abbas dopo i recenti attacchi delle ultime 24 ore. Alcuni resoconti in Belucistan segnalano l’impatto di una munizione sconosciuta nella baia di Gwadar, in Pakistan, oggi. Non ci sono ancora conferme visive, ma mentre il conflitto tra Stati Uniti/Israele e Iran continua, cresce la preoccupazione che possa degenerare in un conflitto nelle acque costiere del Pakistan e nelle zone di confine con l’Iran.

La Corea del Sud afferma di opporsi al trasferimento di Sistemi di difesa missilistica Patriot statunitensi dalla penisola coreana al Medio Oriente, ma riconosce di non poter impedire a Washington di farlo. Il presidente Lee Jae-mun ha affermato che Seul ha espresso obiezioni, ma ha riconosciuto: “Non possiamo imporre la nostra posizione agli Stati Uniti: questa è la realtà”. Alcune fonti indicano che batterie Patriot e altri mezzi potrebbero essere ridistribuiti dalle basi statunitensi in Corea del Sud al Medio Oriente, poiché le operazioni statunitensi e israeliane contro l’Iran stanno esaurendo le scorte di difesa aerea.

La RPDC aumenterà la prontezza al combattimento delle sue forze armate in relazione alle manovre militari degli Stati Uniti e della Corea del Sud. Questa dichiarazione è stata riportata dall’agenzia di stampa KCNA da Kim Yo-jong, capo dipartimento del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori della Corea.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

