ISRAELIRANWAR. Trump: faremo a pezzi l’Iran. Attacco a sorpresa contro base statunitense in Giordania. Libano, Katz applicheremo il metodo Gaza. Attacchi Sauditi-statunitesi contro PMU in Iraq

Il presidente Donald Trump a Fox News: “Faremo a pezzi [l’Iran]”. Questa dichiarazione giunge in risposta agli attacchi a sorpresa dell’Iran contro installazioni militari statunitensi in Giordania di ieri. Sempre Trump: “Stiamo prendendo miliardi e miliardi di dollari dal Venezuela”. “Lo stesso accadrà anche con l’Iran”.

Nel frattempo i media britannici hanno calcolato il costo reale della guerra in Iran per gli Stati Uniti.. Al 24 luglio, l’azione militare in Iran era costata agli Stati Uniti almeno 151,3 miliardi di dollari. Se la guerra nella regione continua a questo ritmo, il costo totale entro la fine dell’anno supererà i 311 miliardi di dollari. Queste stime sono citate dal quotidiano britannico The Daily Telegraph.

L’Iran ha respinto il piano dell’Oman per il controllo congiunto dello Stretto di Hormuz, riporta Reuters, citando fonti. Il piano, sostenuto dai paesi del Golfo Persico, proponeva l’utilizzo del modello di transito attraverso lo Stretto di Malacca. Secondo l’agenzia, Teheran non ha acconsentito a una divisione equa del controllo.

Nel tardo pomeriggio del 28 di luglioil Presidente Trump ha incontrato il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo quanto detto dal primo ministro di Israele, Tel Aviv ha promesso che non attaccherà l’Iran se gli Stati Uniti non lo chiederanno. Israele si riserva il diritto di rappresaglia. Netanyahu ha anche assicurato al leader americano che continuerà a condividere informazioni sull’Iran con gli Stati Uniti, poiché si fida completamente di Washington. Netanyahu si è rifiutato di incontrare Zelensky a Washington, ha riportato Haaretz.

La Cina avrebbe avuto colloqui con Ansarullah per consentire il passaggio sicuro delle sue petroliere attraverso lo Stretto di Bab el-Mandeb, che trasportano prodotti petrolchimici dai porti sauditi, secondo quanto riportato da Reuters. La stessa Ansarullah sta valutando la possibilità di imporre tasse alle navi che attraversano lo Stretto di Bab el-Mandeb, secondo quanto riportato da Reuters.

Israele è già in fase elettorale, il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid: “Se i tuoi amici in tutto il mondo ti criticano, ascoltali e intavola un dialogo. Non tutti coloro che ti criticano sono antisemiti, anche se alcuni lo sono sicuramente. Interrompere i rapporti con chiunque ti frustri ti lascia solo. Non finanziate mai operazioni di influenza digitale contro i leader americani. Ripristiniamo la posizione bipartisan di Israele negli Stati Uniti. Come? Il primo passo è ovvio. Mandiamo in pensione Benjamin Netanyahu e il suo gruppo di estremisti che ci stanno dividendo in patria e all’estero. Diciamo al mondo che questo è stato un periodo folle. Un periodo folle. Che è finito”.

Sull’Iran, il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid sull’Iran: “Dall’aprile del 2024 dico che Israele, o l’alleanza, dovrebbero bombardare tutti gli impianti energetici… per assicurarsi che l’economia iraniana venga distrutta. È l’unica cosa che rovescerà il regime”. Su Gaza: “Non c’è stato alcun genocidio a Gaza. È stata una guerra”.

Israel Katz, Ministro della Difesa israeliano ha proposto per il Libano un piano Gaza: “Evacuano gli abitanti [da Gaza ndr], colpiscono duramente, poi arrivano i soldati, occupano la zona, ci restano e distruggono non solo i sotterranei, ma anche tutte le case, e ciò che resta oggi è poco più del 70% di Gaza distrutto. Se prendiamo questo modello e lo trasferiamo nel Libano meridionale dove hanno messo Hezbollah, che si trovava ai nostri confini contro gli abitanti e ci provocava continuamente. Vediamo i risultati, abbiamo distrutto tutti gli edifici. Non è rimasta una sola casa. Da 15.000 a 20.000 case in 24 villaggi sono state distrutte, e anche l’area circostante è stata devastata.”

E ancora il Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir: “Dovremmo incoraggiare l’emigrazione sia da Gaza che dalla Cisgiordania. Mia madre mi ha raccontato che quando era bambina nell’Irgun, la gente diceva che era un atteggiamento molto messianico voler fondare uno stato ebraico. Eppure hanno fondato uno Stato ebraico. Le idee che voi definite messianiche sono la nostra forza. Siamo tornati qui dopo 2000 anni di esilio”.

L’Irgun fu una delle prime organizzazioni terroristiche ebraiche degli anni ’30 e ’40 che terrorizzava i palestinesi per “incoraggiarli” ad abbandonare le loro terre. L’organizzazione fu designata come organizzazione terroristica dalle Nazioni Unite, dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti e da molti altri.

Il primo Ministro iracheno Ali al-Zaidi ha convocato una riunione d’emergenza del Gabinetto di Sicurezza Nazionale a causa dell’escalation della situazione di sicurezza dopo i bombardamenti sauditi americani in Iraq: Ninive, Babilonia, Wasit, Karbala, Bassora. La Resistenza Islamica ha risposto che non ignoreranno gli attacchi e “Diamo al governo che ha chiesto il disarmo della Resistenza Islamica un ultimo termine, fino al 23 del mese di Safar, (6 agosto 2026) per vedere quali azioni intraprenderà. Diversamente minacciano le milizie intraprendere noi una risposta adeguata.

Il 28 sera, Il Ministero della Difesa dell’Arabia Saudita ha dichiarato che lo spazio aereo orientale del Regno è stato attaccato nell’ultima ora, sostenendo che i droni provenivano ancora una volta dal territorio iracheno. Ansarullah ha annunciato di aver preso di mira l’Arabia Saudita.

Il Qatar ha condannato le dichiarazioni del leader dell’opposizione israeliana Naftali Bennett, accusandolo di diffondere false informazioni e di fare affermazioni fuorvianti. Doha ha ribadito che il suo ruolo nella regione è quello di mediatore e promotore di pace, sottolineando il suo coinvolgimento negli sforzi per garantire molteplici cessate il fuoco. Naftali Benent ex Primo Ministro di Israele ha dichiarato che: “Il Qatar è responsabile del massacro del 7 ottobre. Ha finanziato gli eventi del 7 ottobre e continua a ospitare e fornire rifugio a Doha ai leader dell’organizzazione terroristica responsabile”.

Il vice ministro degli Esteri iraniano Qasem Gharibabadi: “La nostra politica è che lo Stretto di Hormuz non tornerà mai al suo stato prebellico. L’Iran non teme alcun passo necessario per rafforzare la sua sovranità nello Stretto, anche se ciò dovesse portare a una ripresa della guerra. Qualsiasi nave da guerra europea che tenti di avvicinarsi allo Stretto di Hormuz e che tenti di sminare le sue acque è un obiettivo legittimo per noi”.

Gli accordi conclusi nello Stretto di Hormuz avranno un impatto a lungo termine sulla sicurezza dell’Iran. Gli Emirati Arabi Uniti volevano coinvolgere un Paese terzo nello sminamento nella parte meridionale dello Stretto di Hormuz, ma non lo permetteremo. Il nostro obiettivo nello Stretto di Hormuz è sia affermare la sovranità sia generare entrate. L’affermazione che le entrate provenienti dallo Stretto non sono la nostra priorità, è un errore”.

Il Ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha parlato con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. L’attacco alla nave iraniana sarebbe stato non intenzionale.

Il Portavoce del quartier generale di Khatam al-Anbiya: “Trump ha annunciato che le navi danneggiate durante la guerra contro l’Iran saranno risarcite con i beni iraniani congelati. Avvertiamo il Presidente degli Stati Uniti che tutte le aziende e i paesi che accolgono con favore questa proposta e utilizzano i beni iraniani congelati con questo pretesto devono sapere che, d’ora in poi, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane non permetterà a nessuna delle sue navi di attraversare lo Stretto di Hormuz”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 16:00 del 29 luglio. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), oltre 20 navi da guerra della Marina statunitense si trovano attualmente nell’area di responsabilità del Medio Oriente, a supporto delle operazioni di sicurezza regionale in corso, tra cui il mantenimento del blocco navale contro l’Iran. Riferisce che le forze statunitensi hanno deviato 18 navi mercantili, disabilitato due imbarcazioni che presumibilmente non si erano conformate ai ripetuti avvertimenti e ispezionato altre due per verificarne la conformità prima di consentire loro di riprendere la navigazione. “Le forze statunitensi hanno dirottato un totale di 160 navi mercantili e ne hanno messe fuori uso 11 che si sarebbero rifiutate di ottemperare alle direttive del blocco”.

“I servizi di sicurezza israeliani hanno ricevuto segnali dall’Iran che indicano l’intenzione di prendere di mira funzionari israeliani, sia in carica che in pensione. Questi segnali includevano un avvertimento generale sul rischio di attacchi contro obiettivi israeliani tramite droni”, – i24 News.

Il 28 luglio nel tardo pomeriggioAnsarullah ha annunciato di aver preso di mira la petroliera saudita NCC GHAZAL nel Mar Rosso, sostenendo che la nave avesse violato il blocco dei porti sauditi lungo la costa del Mar Rosso. Questo sarebbe il quarto caso di petroliera saudita colpita dal gruppo yemenita in meno di una settimana dall’annuncio del blocco. L’UKMTO (Ufficio britannico per la gestione delle informazioni) afferma di aver ricevuto una segnalazione dal capitano di una petroliera nel Mar Rosso meridionale, secondo cui avrebbe udito un’esplosione nelle vicinanze. L’equipaggio e la nave sono al sicuro, senza feriti né danni ambientali.

L’Arabia Saudita ha presentato alle sue controparti di Baghdad informazioni di intelligence che dimostrano che i droni che hanno attaccato la raffineria di petrolio di Abqaiq sono stati lanciati dal territorio iracheno. L’intelligence irachena aveva precedentemente affermato che forze speciali ucraine operavano in Medio Oriente, conducendo operazioni sotto falsa bandiera.

Secondo i Media israeliani nella giornata del 29 luglio, un missile intercettore israeliano è stato lanciato da Kiryat Shmona per intercettare un bersaglio aereo sospetto proveniente dal Libano meridionale.

Attacco a sorpresa nel tardo pomeriggio del 28 luglio attacco a sorpresa contro la base statunitense in Giordania. CENTCOM: ”Alle 17:45 ET di oggi, le forze del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche hanno lanciato diversi missili balistici dall’Iran in un tentativo di attacco a sorpresa contro le forze statunitensi di stanza in Medio Oriente. Tutti i missili iraniani sono stati intercettati con successo. Le forze statunitensi rimangono vigili e in stato di massima prontezza”. “Questo è il primo attacco missilistico iraniano contro una base statunitense nella regione dalla decisione del presidente Trump di sospendere gli attacchi contro l’Iran venerdì”, afferma Channel 12.

L’attacco iraniano alla Giordania ha coinvolto quattro missili balistici e diversi droni, 3 dei 4 missili sono stati intercettati. Probabilmente tutti i droni sono stati intercettati.

Libano: Bombardamenti di artiglieria israeliani sulle alture di Ali al-Taher, a Nabatieh, nel Libano meridionale.

Notte di attacchi sauditi-statunitensi contro le basi delle PMU irachene. Colpiti comandi a: Bassora, ad Al-Haritha, provincia di Bassora, colpita una base delle Forze di Mobilitazione Popolare Deposito di munizioni sud dell’Iraq. Esplosioni a Suwaira, regione di Wasit, Iraq. Colpita da attacchi di droni Babilonia, Iraq centrale. Jet colpiscono il Governatorato di Ninive, nord dell’Iraq. Awn, regione di Karbala, Iraq centrale.

Le Forze di Mobilitazione Popolare irachene (PMF) hanno confermato che diverse loro strutture e posizioni sono state prese di mira da raid aerei congiunti USA-Arabia Saudita durante la notte. Le forze filo-iraniane hanno anche confermato la morte di alcuni loro membri uccisi negli attacchi. Un primo bilancio parla di 20 morti tra le fila delle PMU de il ferimento di altri 32 a seguito dei raid aerei statunitensi e sauditi di ieri sera.

L’Arabia Saudita ha imposto un divieto di volo sulla regione industriale di Al-Ahsa e sulle raffinerie petrolifere di Abqaiq. Nel comunicato congiunto si legge: ”Il Comando Centrale degli Stati Uniti e le Forze Armate dell’Arabia Saudita hanno condotto attacchi di precisione in Iraq, il 28 luglio, contro […] allineati con l’Iran che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) […] in una forte risposta a oltre 30 attacchi con droni aerei diretti dall’IRGC negli ultimi 72 ore. Gli attacchi ingiustificati contro le forze statunitensi non hanno avuto successo”, – CENTCOM. “Le Forze Armate Saudite, in coordinamento con il Comando Centrale degli Stati Uniti, hanno condotto attacchi precisi e mirati contro obiettivi appartenenti alle milizie situate nel territorio della Repubblica dell’Iraq e collegate agli attacchi contro gli impianti petroliferi nel Regno. Il Regno sottolinea di non cercare un’escalation, ma di voler rispondere a qualsiasi aggressione subita”, – Ministero della Difesa dell’Arabia Saudita.

Ansarullah ha annunciato l’abbattimento di un UAV Vestel Karayel di fabbricazione turca, in dotazione all’Aeronautica militare saudita, nello Yemen settentrionale. Si tratta del secondo drone di fabbricazione turca, in dotazione all’Arabia Saudita, abbattuto da Ansarullah in pochi giorni.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche: “Tre petroliere che hanno ignorato i nostri avvertimenti e hanno continuato a operare in modo pericoloso e illegale sono state attaccate e sequestrate”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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