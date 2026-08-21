ISRAELIRANWAR. Trump annuncia il D-Day economico contro l’Iran. Gharibabadi: “La guerra economica sarà il vostro prossimo fallimento”. Israele: “Non tolleriamo una presenza turca in Siria”

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti afferma che imporrà all’Iran le “sanzioni più dure della storia”. Lo Stesso Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in un post: “Nessuno ha dato alla Repubblica Islamica dell’Iran un’opportunità maggiore di raggiungere un accordo di quanto non abbia fatto io. Tragicamente, non sono riusciti a coglierla.” Pertanto, oggi annuncio l’OPERAZIONE ECONOMICA PIÙ DEVASTANTE MAI CONSEGNATA CONTRO UN PAESE! Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento su una scala senza precedenti. […] Oggi annuncio inoltre che QUALSIASI paese che permetta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di fornire qualsiasi tipo di sostegno all’Iran, dovrà affrontare ENORMI conseguenze economiche. Contrabbando di petrolio, linee di swap, trasferimenti di denaro, case di cambio, registri navali, società di copertura: tutto questo deve cessare ORA. Sapete chi siete. Questo sarà il D-Day economico e abbiamo bisogno che tutti i nostri alleati si schierino con gli Stati Uniti d’America per isolare e sconfiggere la minaccia iraniana.[…] Grazie per l’attenzione”.

Il Pentagono aggiorna la lista dei militari statunitensi feriti dall’inizio della guerra con l’Iran che ha raggiunto quota 757, con un aumento di 50 rispetto al dato precedente. Dall’inizio della guerra sono stati uccisi anche 18 militari statunitensi.

Il vicecancelliere tedesco Lars Klingbeil ha commentato le dichiarazioni del ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Itmar Ben-Gvir, il quale ha affermato: “Dobbiamo eliminare 30-40 persone ogni notte a Gaza, non solo quelle che rappresentano una minaccia immediata. Ci sono persone che non meritano di vivere. Non sono nemmeno esseri umani”. Klingbeil: “Queste sono dichiarazioni che noi, il governo tedesco, non possiamo accettare. Dobbiamo ora valutare seriamente l’imposizione di sanzioni a livello europeo. Il comportamento di Ben-Gvir è disumano. Io sostengo lo Stato di Israele. Ma non sostengo ministri come Ben-Gvir, che incitano all’odio, alla violenza e provocano disordini, e ora hanno oltrepassato il limite. Il governo tedesco deve opporsi chiaramente a tutto ciò, e lo faccio qui e ora”.

Il Ministro degli Esteri sudcoreano ha annunciato i tentativi degli Stati Uniti di trascinare Seul in una guerra con l’Iran. Secondo Reuters, Cho Hyun ha collegato questo alla riduzione dell’entità delle esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud. Secondo il ministro, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta quindi facendo pressione su Seul affinché cambi la sua posizione di non interferenza nel conflitto tra Washington e Teheran.

Lo scrittore e ricercatore politico Maysara Bahr ha affermato che l’incertezza che circonda i negoziati Stati Uniti e Iran, Libano e Gaza, continuerà fino alle elezioni israeliane, mentre gli Stati Uniti lasceranno a Benjamin Netanyahu margine di manovra politica.

In Israele continua la campagna elettorale, Naftali Bennett, ex Primo Ministro di Israele e candidato alle prossime elezioni israeliane: “Elimineremo l’influenza di Turchia e Qatar da Gaza e la sostituiremo con quella dell’Egitto. Turchia e Qatar non dovrebbero avere alcun ruolo nella gestione di Gaza”. “Abbiamo perso gli Stati Uniti. Abbiamo perso il mondo. Ci troviamo nel momento più critico per la reputazione internazionale di Israele dalla fondazione dello Stato. […] Nel prossimo governo, istituiremo un organismo nazionale per la diplomazia pubblica sotto l’egida dell’Ufficio del Primo Ministro. Così come esiste l’Unità 8200 per l’intelligence, istituiremo l’Unità 8300 per la lotta contro la coscienza pubblica e l’influenza. Porteremo la lotta contro il Qatar, l’Iran e i nemici di Israele”.

Di diverso parere Yair Golan, leader del Partito Democratico, all’opposizione in Israele: “L’attacco in Siria è una mossa provocatoria e pericolosa che ci avvicina a uno scontro con la Turchia e approfondisce la frattura con i nostri alleati, primo fra tutti gli Stati Uniti. Ancora una volta, la forza militare viene impiegata per considerazioni politiche e ancora una volta Israele ne paga il prezzo in termini di sicurezza. Netanyahu dimostra ancora una volta di essere una figura estremista e inaffidabile, su cui non possiamo contare e con cui non possiamo certamente costruire una strategia regionale stabile. […] Israele ha bisogno di una leadership che sappia usare il potere per garantire la sicurezza, […]” .

Dichiarazione ufficiale dell’Ufficio del Primo Ministro israeliano: “Israele e la Siria hanno concordato di mantenere l’attuale situazione di sicurezza, che la Siria intendeva violare consentendo alle forze turche di stazionare in una base aerea vicino ad Aleppo. Israele ha ripetutamente avvertito la Siria che tale stazionamento rappresenterebbe una minaccia per la sicurezza di Israele.” La Siria ha negato quanto detto da Netanyahu. Il primo ministro israeliano ha anche dichiarato: No tolleriamo una presenza turca in Siria”. Il Ministro della Difesa israeliano Katz: “Erdogan sta trascinando la Turchia in pericolose avventure in Siria. Israele non permetterà a nessuna parte di minacciare la sua sicurezza”

L’ufficio di Erdogan reagisce alla dichiarazione di Netanyahu. “Le accuse infondate mosse dall’ufficio del Primo Ministro israeliano sono state formulate per giustificare gli attacchi aerei illegali di Israele, che violano la sovranità siriana. Queste accuse sono il risultato della volontà di Netanyahu di proseguire le sue politiche destabilizzanti nella regione in vista delle elezioni israeliane. La Turchia, come la stragrande maggioranza della comunità internazionale, sostiene l’instaurazione di una pace duratura e sostenibile nella nostra regione”.

Israele considera inutile la creazione di un meccanismo con gli Stati Uniti per una soluzione a Gaza, secondo quanto riportato da Al-Monitor. Un diplomatico israeliano ha osservato che le autorità israeliane ritengono necessario rispondere alle minacce di Hamas lanciando attacchi di rappresaglia contro le sue forze. Un simile meccanismo limiterebbe la capacità di Israele di rispondere rapidamente alle azioni di Hamas.

L’esercito statunitense ha segretamente creato un corridoio marittimo per il trasporto di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, consentendo il trasporto di milioni di barili al giorno senza autorizzazione iraniana. Si tratta di un successo significativo, sebbene la guerra nel complesso rimanga in una fase di stallo Axios.

Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf: “Gli americani pensano che mettendo più pressione sull’Iran otterranno concessioni che non facevano parte dell’accordo. Bessent e Hegseth non sono decisamente in grado. Smettila di aspettare che la banda dei pagliacci tiri fuori un coniglio dal cappello e pulisca il casino che hai combinato”.

Il viceministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, ha deriso la dichiarazione di Trump: “Affermano che l’Iran è sull’orlo della sconfitta e appeso a un filo, ma allo stesso tempo implorano aiuto a tutti i loro alleati”. Gharibabadi ha dichiarato che l’azione militare non ha prodotto risultati e che “ora considerano la guerra economica il loro prossimo fallimento”. Ricordiamo che il tentativo è stato fatto già nel 2018 e non ha funzionato.

Generale delle Guardie Rivoluzionarie Mohammad Reza Naqdi: “Il governo statunitense ha annunciato due obiettivi principali nella guerra: rovesciare il sistema politico iraniano e spartire l’Iran. Immaginavano di poter rovesciare il sistema iraniano e poi spartire l’Iran in tre o quattro giorni.Non solo hanno fallito, ma dopo il fallimento di questi due obiettivi, la loro guerra è diventata una guerra senza strategia.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 16:00 del 20 agosto. Le ultime immagini satellitari a bassa risoluzione mostrano 22 aerei cisterna dell’aeronautica statunitense di stanza presso la base aerea di Ramon in Israele e circa altri 19 presso la base aerea di Oda. Altri 20 aerei si troverebbero all’aeroporto Ben-Gurion.

Secondo i loro dati, da 15 a 20 petroliere attraversano ogni giorno il canale meridionale dello stretto lungo la costa dell’Oman, esportando con successo circa 10 milioni di barili di petrolio dal Medio Oriente, circa la metà del livello prebellico.: La USS George Washington è arrivata nell’area operativa del CENTCOM. La portaerei sostituirà presto la USS Abraham Lincoln.

Una nave nello Stretto di Bab el-Mandeb è stata attaccata. Sei uomini armati hanno abbordato e preso il controllo di una petroliera che navigava nel Golfo di Aden, al largo delle coste dello Yemen, deviandola verso la Somalia. Secondo i dati di tracciamento di MarineTraffic e gli avvisi emessi dall’UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), la nave da 32.200 tonnellate aveva cambiato rotta verso Port Sudan prima di entrare nelle acque somale ad alto rischio. La nave ha lanciato un segnale di soccorso sul canale VHF 16, segnalando l’avvicinamento di un’imbarcazione non autorizzata prima dell’abbordaggio.

L’ufficio di Netanyahu ha smentito le notizie secondo cui Israele avrebbe approvato l’invio di forze internazionali a Gaza. Inoltre, “Israele ha chiarito che non ci sarà alcuna ricostruzione nella Striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato”, ha aggiunto l’ufficio di Netanyahu.

L’esercito israeliano ha trasferito il suo 190° squadrone di elicotteri Apache dalla base aerea di Ramon nel Negev alla base aerea di Ramat David vicino ad Haifa, spostando circa 15 elicotteri AH-64A verso nord. La polizia israeliana ha annunciato l’attivazione dell’ordine “Video dal Sud” – riferendosi alla presenza di due veicoli Land Cruiser sospettati di pianificare un imminente attacco a colpi d’arma da fuoco nel centro di Tel Aviv.

Almeno sei persone sono rimaste uccise e diverse ferite, tra cui membri dei servizi di emergenza, in un raid aereo condotto da caccia israeliani vicino a un parco cittadino dopo un bombardamento di un caffè sul lungomare di Gaza City.

Le forze israeliane stanno conducendo attività di demolizione nella periferia meridionale di al-Mansouri. Attacchi aerei israeliani nel Libano meridionale. Un carro armato Merkava sta prendendo di mira la periferia della città di Braachit con diversi colpi. Usata artiglieria contro la città.

Esplosioni registrato a Tartus. La compagnia petrolifera statale siriana ha segnalato un’esplosione avvenuta martedì mattina in un gasdotto di esportazione presso l’impianto di gas di Al-Jabsa, nel nord-est della Siria, e ha dichiarato che un’indagine preliminare ha indicato che l’esplosione è stata causata da un “atto deliberato di sabotaggio”, aggiungendo che nessun lavoratore è rimasto ferito nell’incidente.

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, Generale Eil Zamir, durante la sua visita nei territori occupati della Siria:commentando la situazione in Siria e riferendosi all’attacco mirato a impedire la presenza turca nel Paese: “Stiamo monitorando gli sviluppi e seguendo i cambiamenti sul fronte siriano: dobbiamo adattarci. Non permetteremo alle forze ostili di prendere piede ai nostri confini e useremo la nostra forza con precisione e al momento opportuno, ovunque sia necessario. Dobbiamo impedire lo sviluppo di minacce terroristiche e, allo stesso tempo, impedire la creazione di una seria minaccia militare ai nostri confini.”

Funzionario statunitense ad Axios: “l’amministrazione Trump ha chiesto alla Siria di esercitare moderazione in seguito agli attacchi aerei israeliani”. Secondo la Stazione radio militare israeliana: “Un sofisticato sistema radar turco sul territorio siriano danneggerebbe le operazioni aeree non solo in Siria, ma anche in Iran”. “Il prossimo aereo israeliano che tenti di decollare segretamente verso l’Iran potrebbe essere rilevato lungo il percorso da un radar turco in Siria, e questo è motivo di seria preoccupazione”.

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti riferisce che l’Iran il 18 luglio ha lanciato due missili balistici verso il Paese. Iran e Houhi hanno smentito. Il Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato la sospensione di tutti gli scambi commerciali, le operazioni commerciali e le transazioni finanziarie con l’Iran “a causa dell’escalation delle tensioni nella regione”, probabilmente riferendosi al recente lancio di un missile balistico iraniano caduto nelle acque territoriali degli Emirati Arabi Uniti.

Ma il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha ribadito che l’obiettivo degli attacchi missilistici odierni erano navi militari.Gli Houthi hanno preso di mira raduni di sauditi in diversi governatorati. Un aereo ambulanza saudita ha trasportato le salme di diversi ufficiali e soldati sauditi da Mokha via l’aeroporto di Aden. Il 20 agosto si è verificato un incidente di sicurezza vicino alla costa yemenita, con una petroliera che ha lanciato un segnale di soccorso è stata sequestrata dai pirati somali.

Dopo alcune ore di relativa calma sul fronte in Yemen, sono ripresi violenti scontri e scambi di artiglieria tra le Forze Houthi e le milizie fedeli a Tariq Saleh lungo l’asse di Al-Buraq. Un drone Roghm appartenente alle Forze Houthi ha effettuato un attacco contro una posizione nell’area di Al-Harib, a sud della città di Marib, provocando la morte di un membro delle Forze di Difesa Shabwa e il ferimento di altri.

Le forze sostenute dall’Arabia Saudita hanno bombardato con l’artiglieria l’area di Al-Qatabeh, l’area di Al-Ghafir nel distretto di Al-Thawhar e l’area di Al-Ghar nel distretto di Ghamer, tutte situate nel Governatorato di Saada. In un altro sviluppo, il governo sostenuto dall’Arabia Saudita ha affermato che una raffica di missili balistici ha preso di mira un’area a est della città di Al-Khawkhah, vicino a Hodeidah.

Gli Houthi in risposta hanno rivendicato attacchi: a un obiettivo strategico saudita presso l’aeroporto di Najran, mentre la seconda ha colpito la sede di Aramco a Najran.

Un video postato nelle rate social afferente all’area del Golfo persico mostra dei contrabbandieri di petrolio di lingua farsi a bordo di un’imbarcazione da qualche parte nel Golfo Persico. La posizione esatta non è stata confermata, ma si ritiene che sia stato girato vicino a Hormozgan o allo Stretto di Hormuz. La didascalia del video recita: “L’odore del gasolio è solo un odore per alcune persone; per noi, è l’odore del pane halal. Si tratta di una banda di criminali chiamati cartel gram, spesso riescono a concludere affari anche con clienti occidentali coperti dai bombardamenti USA contro l’Iran che cerca di fermar il contrabbando. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane ha sequestrato una petroliera cinese, la “Hestia”, dopo che aveva tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz attraverso la rotta omanita, violando le normative.

L’Iran ha annunciato l’esecuzione di un cittadino straniero di nome Kaam Husseini, riconosciuto colpevole di coinvolgimento nelle proteste anti-regime nella città di Isfahan. Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, Generale Abdullahi: “I Paesi del Golfo Persico meridionale, che in varie dichiarazioni affermano che non permetteranno agli Stati Uniti di usare il loro territorio contro l’Iran, devono capire che nulla sfugge alla nostra attenzione. È altamente improbabile che un tale numero di velivoli militari, soprattutto aerei per il rifornimento in volo, sia presente nelle basi regionali all’insaputa dei Paesi ospitanti. Avvertiamo: qualsiasi assistenza o agevolazione fornita all’esercito statunitense aggressivo sarà considerata come partecipazione alle forze militari statunitensi”.

Hossein Taeb, capo dell’organizzazione Basij del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, è stato nominato a capo dell’organizzazione Basij.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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